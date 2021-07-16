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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741498103.html
В России зафиксировали новый максимум смертей пациентов с коронавирусом
В России зафиксировали новый максимум смертей пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 16.07.2021
В России зафиксировали новый максимум смертей пациентов с коронавирусом
За сутки в России зафиксирован новый максимум смертей с COVID-19 – 799, рост до 146 868, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T11:17
2021-07-16T11:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
москва
иркутская область
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. За сутки в России зафиксирован новый максимум смертей с COVID-19 – 799, рост до 146 868, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 799 смертей... За весь период по России умерло 146 868 человек", – говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончались 105 человек, в Санкт-Петербурге – 101, в Иркутской области – 36.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, иркутская область, санкт-петербург
11:17 16.07.2021
 
В России зафиксировали новый максимум смертей пациентов с коронавирусом

Оперштаб: за сутки в России зафиксирован новый максимум смертей с COVID-19 – 799

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. За сутки в России зафиксирован новый максимум смертей с COVID-19 – 799, рост до 146 868, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 799 смертей... За весь период по России умерло 146 868 человек", – говорится в сообщении.
В частности, в Москве за сутки скончались 105 человек, в Санкт-Петербурге – 101, в Иркутской области – 36.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМоскваИркутская областьСанкт-Петербург
 
 
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