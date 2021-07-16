https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741498103.html

В России зафиксировали новый максимум смертей пациентов с коронавирусом

В России зафиксировали новый максимум смертей пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 16.07.2021

В России зафиксировали новый максимум смертей пациентов с коронавирусом

За сутки в России зафиксирован новый максимум смертей с COVID-19 – 799, рост до 146 868, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T11:17

2021-07-16T11:17

2021-07-16T11:17

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

иркутская область

санкт-петербург

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. За сутки в России зафиксирован новый максимум смертей с COVID-19 – 799, рост до 146 868, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 799 смертей... За весь период по России умерло 146 868 человек", – говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончались 105 человек, в Санкт-Петербурге – 101, в Иркутской области – 36.

россия

москва

иркутская область

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, иркутская область, санкт-петербург