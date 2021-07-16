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Кириенко рассказал о "культурном коде" россиян

Кириенко рассказал о "культурном коде" россиян - РИА Новости, 16.07.2021

Кириенко рассказал о "культурном коде" россиян

Культурный код нашей страны заключается в готовности россиян помогать окружающим даже в трудной жизненной ситуации, "не прячась в свои норки", считает первый... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T10:21

2021-07-16T10:21

2021-07-16T10:21

россия

сергей кириенко

москва

общество

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Культурный код нашей страны заключается в готовности россиян помогать окружающим даже в трудной жизненной ситуации, "не прячась в свои норки", считает первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко."Я убежден, что особая моральная победа России в том, что в трудной ситуации люди не прячутся в свои норки, решают не только свои проблемы. Чем сложнее, тем больше готовность помогать другим – на мой взгляд, это культурный код нашей страны. "Лидеры России" лично шли в штабы волонтеров, развозили продукты пожилым людям, помогали в детских домах и домах престарелых, помогали врачам. Это особая ответственность того, кто считает себя лидером", - сказал Кириенко.Первый замглавы администрации президента провел встречу сообщества победителей и финалистов конкурса управленцев "Лидеры России" вместе с общим собранием клуба "Эльбрус", которое состоялось в четверг в Москве, где также подвели итоги работы клуба за 3 года. По словам Кириенко, лидеры несут ответственность перед подрастающими поколениями, они также готовы помогать людям и передавать опыт."С точки зрения наставников, для нас важны три цели в общении членов Клуба "Эльбрус". Во-первых, важно быть успешным, потому что это не только ваш вопрос, вы являетесь ролевой моделью для тех, кто стремится стать лидером. Во-вторых, необходимо нести это бремя ответственности и быть образцом для подражания для подрастающего поколения. Одна из основных задач клуба – это сплоченность и взаимопомощь его участников, обмен лучшим опытом и практиками. Здесь резерв клуба "Эльбрус" еще колоссален. Третья важная вещь – не только брать, но и отдавать. Это лидерское качество, которое позволяет вне должностных обязанностей нести пользу людям, это социальное служение", – сказал Сергей Кириенко, открывая церемонию награждения активных членов клуба Лидеров России "Эльбрус".

https://ria.ru/20210705/pandemiya-1739953886.html

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россия, сергей кириенко, москва, общество