https://ria.ru/20210716/kislorod-1741571815.html

Россия может начать импортировать медицинский кислород

Россия может начать импортировать медицинский кислород - РИА Новости, 16.07.2021

Россия может начать импортировать медицинский кислород

Россия прорабатывает возможность импорта медицинского кислорода, чтобы устранить любые риски с его поставками и оптимизировать логистику, заявил глава... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T16:19

2021-07-16T16:19

2021-07-16T19:32

кислород

михаил мишустин

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россия прорабатывает возможность импорта медицинского кислорода, чтобы устранить любые риски с его поставками и оптимизировать логистику, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 напомнил, что на прошлом собрании дал поручение проработать вопрос о снабжении этим видом газа больниц и госпиталей. Он также попросил главу ведомства рассказать, есть ли резервы для наращивания выпуска кислорода и готовы ли производства к увеличению объемов.Как отметил Мантуров, для увеличения запасов кислорода в южных регионах уже закупили 100 тонн из Казахстана, еще столько же придет в конце июля."Северо-западные и западные регионы страны мы начали дополнительно загружать отдельными партиями медкислорода из Финляндии по 20 тонн и сейчас ведем переговоры о поставках на постоянной основе объемом 240 тонн в месяц", — добавил он.Чтобы иметь гарантированные запасы в Сибири и на Дальнем Востоке, торговое представительство в Китае отрабатывает варианты заключения прямых контрактов с КНР.Как подчеркнул глава ведомства, Россия задействовала все возможности по обеспечению регионов медицинским кислородом.По словам Мантурова, четыре основных производителя кислорода — "Криогенмаш", "Эр Ликид", "Линде" и "Эйр Продактс Газ" — работают с предельной загрузкой. В сутки они выпускают более 1,5 тысячи тонн кислорода — это почти три четверти всего производимого в стране объема. Сейчас более 90% мощностей этих производителей перевели на выпуск медицинского кислорода.Кроме того, предприятия химической и металлургической промышленности, нефтепереработки, судостроения, атомной отрасли, ОПК выделили свыше 100 тонн суточного объема технического кислорода для его переработки в медицинский. Минобороны также предоставляет до 30 тонн в сутки с военных аэродромов, еще 200 тонн выделил Роскосмос, рассказал Мантуров.Министр отметил, что ведомство дважды в день делает срез по запасам газа во всех субъектах страны."Там, где возникает сложная ситуация, оперативно отрабатываем ее в ручном режиме. Я имею в виду поставки из соседних территорий с учетом имеющихся у них запасов и мощностей по производству медицинского кислорода, а также использование технического кислорода для его медикализации", — объяснил он.В итоге число регионов, где возникла острая проблема с препаратом, сократилось с девяти до пяти.В свою очередь, запасы концентраторов кислорода сейчас достигают 2,7 тысячи штук. Этого объема достаточно на случай развертывания дополнительных инфекционных коек."Что касается медицинского оборудования, использующего кислород, мы не испытываем каких-либо проблем. По аппаратам ИВЛ: наши предприятия и их мощности составляют более 100 единиц в сутки. При этом в свободном резерве находятся 580 аппаратов", — сообщил Мантуров.Медицинский кислород от технического отличается нормами примесей оксида углерода, кислот и озона. Кроме того, для его производства и реализации нужна специальная лицензия.

https://ria.ru/20210712/kislorod-1740887383.html

https://ria.ru/20210702/kislorod-1739527741.html

https://ria.ru/20210629/sizy-1739081625.html

россия

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кислород, михаил мишустин, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика