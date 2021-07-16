https://ria.ru/20210716/italiya-1741486117.html

Посол Италии заявил, что пока не все в дипмиссии получили QR-коды

Посол Италии заявил, что пока не все в дипмиссии получили QR-коды - РИА Новости, 16.07.2021

Посол Италии заявил, что пока не все в дипмиссии получили QR-коды

Посол Италии в России Паскуале Терраччано в интервью РИА Новости сообщил, что не все в дипмиссии получили QR-коды, подтверждающие вакцинацию, но он верит, что... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T10:16

2021-07-16T10:16

2021-07-16T11:39

распространение коронавируса

паскуале терраччано

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

италия

общество

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Посол Италии в России Паскуале Терраччано в интервью РИА Новости сообщил, что не все в дипмиссии получили QR-коды, подтверждающие вакцинацию, но он верит, что процедура скоро завершится."Особое правовое положение дипломатического персонала и членов семьи дипломатических сотрудников очевидным образом накладывает дополнительные сложности на органы администрации, отвечающие за выдачу QR-кодов, — пока что их получили не все из нас, — но мы верим, что процедуры, установленные для обработки наших запросов на получение кодов, скоро завершатся", - заявил Терраччано.Он отметил, что посольство придерживалось итальянских предписаний, которые не предусматривают обязательности вакцинации. При этом посол подчеркнул, что, хотя решение о вакцинации каждый принимает самостоятельно, это еще и акт социальной ответственности и заботы о ближнем.В Москве с 28 июня посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения введены и в Московской области.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210715/qr-kod-1741327286.html

https://ria.ru/20210715/vaktsinatsiya-1741315772.html

москва

московская область (подмосковье)

италия

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паскуале терраччано, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), италия, общество