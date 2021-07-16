10:16 16.07.2021 (обновлено: 11:39 16.07.2021)
Посол Италии заявил, что пока не все в дипмиссии получили QR-коды
Посол Италии в России Терраччано рассказал о сложности получения QR-кодов сотрудниками дипмиссии
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и Полномочный Посол Италии в России Паскуале Терраччано
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Посол Италии в России Паскуале Терраччано в интервью РИА Новости сообщил, что не все в дипмиссии получили QR-коды, подтверждающие вакцинацию, но он верит, что процедура скоро завершится.
"Особое правовое положение дипломатического персонала и членов семьи дипломатических сотрудников очевидным образом накладывает дополнительные сложности на органы администрации, отвечающие за выдачу QR-кодов, — пока что их получили не все из нас, — но мы верим, что процедуры, установленные для обработки наших запросов на получение кодов, скоро завершатся", - заявил Терраччано.
Он отметил, что посольство придерживалось итальянских предписаний, которые не предусматривают обязательности вакцинации. При этом посол подчеркнул, что, хотя решение о вакцинации каждый принимает самостоятельно, это еще и акт социальной ответственности и заботы о ближнем.
"Именно в этой связи, как я уже говорил в других случаях, я одобрительно отнёсся к решению почти всех моих сотрудников вакцинироваться здесь, в Москве", - добавил посол.
В Москве с 28 июня посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения введены и в Московской области.