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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210716/italiya-1741486117.html
Посол Италии заявил, что пока не все в дипмиссии получили QR-коды
Посол Италии заявил, что пока не все в дипмиссии получили QR-коды - РИА Новости, 16.07.2021
Посол Италии заявил, что пока не все в дипмиссии получили QR-коды
Посол Италии в России Паскуале Терраччано в интервью РИА Новости сообщил, что не все в дипмиссии получили QR-коды, подтверждающие вакцинацию, но он верит, что... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T10:16
2021-07-16T11:39
распространение коронавируса
паскуале терраччано
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
италия
общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Посол Италии в России Паскуале Терраччано в интервью РИА Новости сообщил, что не все в дипмиссии получили QR-коды, подтверждающие вакцинацию, но он верит, что процедура скоро завершится."Особое правовое положение дипломатического персонала и членов семьи дипломатических сотрудников очевидным образом накладывает дополнительные сложности на органы администрации, отвечающие за выдачу QR-кодов, — пока что их получили не все из нас, — но мы верим, что процедуры, установленные для обработки наших запросов на получение кодов, скоро завершатся", - заявил Терраччано.Он отметил, что посольство придерживалось итальянских предписаний, которые не предусматривают обязательности вакцинации. При этом посол подчеркнул, что, хотя решение о вакцинации каждый принимает самостоятельно, это еще и акт социальной ответственности и заботы о ближнем.В Москве с 28 июня посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения введены и в Московской области.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210715/qr-kod-1741327286.html
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москва
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италия
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паскуале терраччано, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), италия, общество
10:16 16.07.2021 (обновлено: 11:39 16.07.2021)
 
Посол Италии заявил, что пока не все в дипмиссии получили QR-коды

Посол Италии в России Терраччано рассказал о сложности получения QR-кодов сотрудниками дипмиссии

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и Полномочный Посол Италии в России Паскуале Терраччано
Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в России Паскуале Терраччано - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Посол Италии в России Паскуале Терраччано в интервью РИА Новости сообщил, что не все в дипмиссии получили QR-коды, подтверждающие вакцинацию, но он верит, что процедура скоро завершится.
"Особое правовое положение дипломатического персонала и членов семьи дипломатических сотрудников очевидным образом накладывает дополнительные сложности на органы администрации, отвечающие за выдачу QR-кодов, — пока что их получили не все из нас, — но мы верим, что процедуры, установленные для обработки наших запросов на получение кодов, скоро завершатся", - заявил Терраччано.
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Он отметил, что посольство придерживалось итальянских предписаний, которые не предусматривают обязательности вакцинации. При этом посол подчеркнул, что, хотя решение о вакцинации каждый принимает самостоятельно, это еще и акт социальной ответственности и заботы о ближнем.
"Именно в этой связи, как я уже говорил в других случаях, я одобрительно отнёсся к решению почти всех моих сотрудников вакцинироваться здесь, в Москве", - добавил посол.
В Москве с 28 июня посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения введены и в Московской области.
Читайте полный текст интервью >>
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Распространение коронавирусаПаскуале ТерраччаноКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)ИталияОбщество
 
 
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