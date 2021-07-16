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Глава Приамурья: строители моста через Зею постараются вернуться в график

Глава Приамурья: строители моста через Зею постараются вернуться в график - РИА Новости, 16.07.2021

Глава Приамурья: строители моста через Зею постараются вернуться в график

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что строители моста через реку Зею в Благовещенске, о котором он докладывал президенту РФ Владимиру Путину,... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T07:06

2021-07-16T07:06

2021-07-16T07:06

зея (река)

россия

василий орлов (губернатор)

амурская область

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июл – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что строители моста через реку Зею в Благовещенске, о котором он докладывал президенту РФ Владимиру Путину, приложат все усилия, чтобы вернуться в график после паводка.Как отмечает правительство Приамурья, "паводок оказал влияние на исполнение работ", о ситуации Орлову доложил руководитель компании "УСК МОСТ" Эдуард Давыдов, по его словам, с 21 июля на стройке начали выполнять противопаводковые мероприятия, с 23 июня работы велись только на правом берегу, была сокращена вахта, с 7 июля работы по мостовой части объекта возобновили."На сегодняшний день остаются подтопленными подходы левого берега, сохраняется высокий уровень грунтовых вод, что мешает приступить к дальнейшим работам по сооружению насыпи левого берега", - сообщает правительство Приамурья.Давыдов отметил, что сейчас рабочие "возвращаются к предыдущим темпам", на объект заходит 800 вахтовиков, также, по его словам, задействованы 155 машин и механизмов, ведутся работы на воде, "за прошедшую неделю выполнен третий этап надвижки левобережной части пролетного строения – на 84 метра"."Мы знаем масштабы прошедшего паводка, поэтому понятно, что он повлиял и на возведение столь важного объекта, как новый мост через Зею. Когда специалисты завершат подсчеты, я прошу доложить мне о том, какое отставание вызвано подтоплением. Тем не менее, мы не сомневаемся в компетентности строителей и уверены, что они приложат все усилия, чтобы вернуться в намеченные графики", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Глава Приамурья в 2020 году во время совещания у президента сообщил, что на единственном мосту через реку Зея просела плита, в связи с этим Орлов попросил президента рассмотреть возможность изменить сроки строительства нового моста в Благовещенске, на возведение которого в федеральном бюджете предусмотрены 9 миллиардов рублей на 2021-2022 годы. Позднее в мэрии города сообщили, что поврежденный мост отремонтировали, движение по нему возможно для автомобилей массой до 25 тонн.Общая стоимость нового моста – 19,8 миллиарда рублей, его длина – девять километров, два из которых – сам переход, а остальные – подходы к мосту. Основой нового автомобильного моста станут 26 опор и вантовая конструкция. Мост, построенный в 1981 году, - единственный подъезд от федеральной трассы "Амур", а также единственный выход на левый берег реки Зея. Мост капитально не ремонтировали с момента постройки.

https://ria.ru/20210715/remont-1741320103.html

зея (река)

россия

амурская область

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зея (река), россия, василий орлов (губернатор), амурская область, общество