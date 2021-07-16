https://ria.ru/20210716/germaniya-1741505413.html

Эксперт объяснил тяжесть последствий наводнений в Германии

Эксперт объяснил тяжесть последствий наводнений в Германии - РИА Новости, 16.07.2021

Эксперт объяснил тяжесть последствий наводнений в Германии

Жители затопленных районов Германии оказались не готовы к серьезным последствиям наводнений, поскольку такие "бешеные дожди" не типичны для их региона и... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T11:44

2021-07-16T11:44

2021-07-16T16:31

наводнение в германии

александр гофштейн

бельгия

нидерланды

израиль

в мире

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Жители затопленных районов Германии оказались не готовы к серьезным последствиям наводнений, поскольку такие "бешеные дожди" не типичны для их региона и являются "суперисключением", объяснил РИА Новости бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.По последним данным местных СМИ, жертвами наводнения на западе Германии стал минимум 81 человек, и эта цифра продолжает расти. В последние дни наводнения произошли не только в Германии, но и в Бельгии и Нидерландах. Число жертв идет на десятки, пропавших без вести - на тысячи. Десятки тысяч людей эвакуируют."Дело шло к трагедии, потому что никто не был готов к такому повороту событий. В первую очередь погибшие - те люди, которые снесло течением, никто из них не имел ни опыта, ни образования, как себя вести в случае быстрого течения, наводнения", - сказал Гофштейн.На вопрос, почему никто не был готов к такому повороту событий, эксперт отметил исключительность ситуаций для страны: "Вы живете, например, в Сахаре. Вы типичный бедуин. Какое вам образование нужно [в данной сфере]? ... Такие дожди, как сейчас, это суперисключение. Все сводится к уникальности события: никто не ожидал. Для них не типичны такие ситуации. Сказать, что они в чем-то виноваты и что-то просмотрели - никак нельзя. Это форс-мажор, его предугадать никто не в состоянии".Гофштейн добавил, что катастрофические ливни случаются, например, в Израиле и Арабских Эмиратах, но там потоки воды сориентированы узко на ущелья, долины, они быстро возникают, проносятся и исчезают. Там люди знают, что к потокам нельзя приближаться, жертв не возникает. В Германии же, например, есть пологие долины, можно ожидать таких ливней и разлива воды, но люди оказались к этому не готовы, веками строя в них дома, прокладывая линии электропередачи.Сравнивая недавние наводнения в Крыму и Германии, эксперт отметил, что в Крыму нет больших рек, в отличие от Германии. Там самая большая и опасная в контексте разливов - Рейн, и именно из-за "бешеных дождей" река разлилась, причем в том числе там, где этого никто не ожидал.

https://ria.ru/20210716/germaniya-1741503396.html

бельгия

нидерланды

израиль

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Последствия наводнений в Германии Власти округа Арвайлер на западе Германии считают, что без вести в результате наводнений пропали около 1,3 тысячи человек. Ранее сообщалось, о по меньшей мере 58 погибших, десятки числятся пропавшими без вести. 2021-07-16T11:44 true PT2M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наводнение в германии, александр гофштейн, бельгия, нидерланды, израиль, в мире