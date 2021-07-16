https://ria.ru/20210716/germaniya-1741503396.html

В Германии при обрушении домов из-за наводнения погибли люди

В Германии при обрушении домов из-за наводнения погибли люди - РИА Новости, 16.07.2021

В Германии при обрушении домов из-за наводнения погибли люди

В ходе обрушения домов на западе ФРГ в районе города Эрфтштадт есть погибшие, обрушение было вызвано наводнением, заявили в пятницу власти Кёльна. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T11:39

2021-07-16T11:39

2021-07-16T16:31

наводнение в германии

германия

бельгия

нидерланды

кельн

в мире

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БЕРЛИН, 16 июл - РИА Новости. В ходе обрушения домов на западе ФРГ в районе города Эрфтштадт есть погибшие, обрушение было вызвано наводнением, заявили в пятницу власти Кёльна.Ранее произошла массовая эвакуация из региона Эрфт в связи с выходом из берегов одноименной реки Эрфт и угрозой нового бедствия. В регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации."Есть жертвы", - заявила представитель администрации, ее слова приводит агентство dpa. Она добавила, что людей в регионе можно вывезти только на лодках, обращения в спасательные службы продолжают приходить, эвакуация осложнена утечкой газа.В администрации также отказались назвать число пропавших без вести, ранее сообщалось, что родственники, спасатели и полиция продолжают разыскивать около 1,3 тысячи человек.Ранее полиция Северного Рейна - Вестфалии сообщила о том, что число жертв только в этой федеральной земле выросло до 50 человек, таким образом всего в результате природной катастрофы на западе ФРГ погиб по меньшей мере 81 человек.В последние дни наводнения произошли не только в Германии, но и в Бельгии и Нидерландах. Число жертв идет на десятки, пропавших без вести - на тысячи. Десятки тысяч людей эвакуируют.

https://ria.ru/20210716/navodneniya-1741463206.html

германия

бельгия

нидерланды

кельн

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Последствия наводнений в Германии Власти округа Арвайлер на западе Германии считают, что без вести в результате наводнений пропали около 1,3 тысячи человек. Ранее сообщалось, о по меньшей мере 58 погибших, десятки числятся пропавшими без вести. 2021-07-16T11:39 true PT2M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наводнение в германии, германия, бельгия, нидерланды, кельн, в мире