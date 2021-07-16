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В Германии при обрушении домов из-за наводнения погибли люди
В Германии при обрушении домов из-за наводнения погибли люди - РИА Новости, 16.07.2021
В Германии при обрушении домов из-за наводнения погибли люди
В ходе обрушения домов на западе ФРГ в районе города Эрфтштадт есть погибшие, обрушение было вызвано наводнением, заявили в пятницу власти Кёльна. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T11:39
2021-07-16T16:31
наводнение в германии
германия
бельгия
нидерланды
кельн
в мире
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БЕРЛИН, 16 июл - РИА Новости. В ходе обрушения домов на западе ФРГ в районе города Эрфтштадт есть погибшие, обрушение было вызвано наводнением, заявили в пятницу власти Кёльна.Ранее произошла массовая эвакуация из региона Эрфт в связи с выходом из берегов одноименной реки Эрфт и угрозой нового бедствия. В регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации."Есть жертвы", - заявила представитель администрации, ее слова приводит агентство dpa. Она добавила, что людей в регионе можно вывезти только на лодках, обращения в спасательные службы продолжают приходить, эвакуация осложнена утечкой газа.В администрации также отказались назвать число пропавших без вести, ранее сообщалось, что родственники, спасатели и полиция продолжают разыскивать около 1,3 тысячи человек.Ранее полиция Северного Рейна - Вестфалии сообщила о том, что число жертв только в этой федеральной земле выросло до 50 человек, таким образом всего в результате природной катастрофы на западе ФРГ погиб по меньшей мере 81 человек.В последние дни наводнения произошли не только в Германии, но и в Бельгии и Нидерландах. Число жертв идет на десятки, пропавших без вести - на тысячи. Десятки тысяч людей эвакуируют.
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германия
бельгия
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Последствия наводнений в Германии
Власти округа Арвайлер на западе Германии считают, что без вести в результате наводнений пропали около 1,3 тысячи человек. Ранее сообщалось, о по меньшей мере 58 погибших, десятки числятся пропавшими без вести.
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наводнение в германии, германия, бельгия, нидерланды, кельн, в мире
11:39 16.07.2021 (обновлено: 16:31 16.07.2021)
 
В Германии при обрушении домов из-за наводнения погибли люди

Администрация Кельна: при обрушении домов в районе города Эрфтштадт из-за наводнения есть погибшие

© REUTERS / Wolfgang RattayРазрушенные здания на пострадавшей от наводнения территории после проливных дождей в Шульде, Германия
Разрушенные здания на пострадавшей от наводнения территории после проливных дождей в Шульде, Германия - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© REUTERS / Wolfgang Rattay
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 16 июл - РИА Новости. В ходе обрушения домов на западе ФРГ в районе города Эрфтштадт есть погибшие, обрушение было вызвано наводнением, заявили в пятницу власти Кёльна.
Ранее произошла массовая эвакуация из региона Эрфт в связи с выходом из берегов одноименной реки Эрфт и угрозой нового бедствия. В регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации.
"Есть жертвы", - заявила представитель администрации, ее слова приводит агентство dpa. Она добавила, что людей в регионе можно вывезти только на лодках, обращения в спасательные службы продолжают приходить, эвакуация осложнена утечкой газа.
В администрации также отказались назвать число пропавших без вести, ранее сообщалось, что родственники, спасатели и полиция продолжают разыскивать около 1,3 тысячи человек.
"Это действительно катастрофа". Наводнение в Германии
© AFP 2021 / Fire Brigades City of Trier/Ernst Mettlach

В землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия разрушены дома, мосты и дороги, нет электричества.

Пожарные забираются в дом в затопленном районе Эранг в Трире, западная Германия
1 из 15

В землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия разрушены дома, мосты и дороги, нет электричества.

© AFP 2021 / Fire Brigades City of Trier/Ernst Mettlach
© AFP 2021 / DPA/ Sebastian Schmitt

К некоторым населенным пунктам нельзя подъехать.

Региональный поезд, стоящий на вокзале города Кордел, затопленный водой реки Килль в западной Германии
2 из 15

К некоторым населенным пунктам нельзя подъехать.

© AFP 2021 / DPA/ Sebastian Schmitt
© REUTERS / Wolfgang Rattay

В пяти районах земли Северный Рейн — Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы объявили эвакуацию.

Разрушенная от наводнения дорога в Бад-Нойенар-Арвайлере, Германия
3 из 15

В пяти районах земли Северный Рейн — Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы объявили эвакуацию.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
© REUTERS / Wolfgang Rattay

В округе Рейн-Эрфт ввели режим чрезвычайной ситуации.

Общий вид зоны, пострадавшей от наводнения после проливных дождей в Шульде, Германия
4 из 15

В округе Рейн-Эрфт ввели режим чрезвычайной ситуации.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
© AFP 2021 / Fire Brigades City of Trier/ Ernst Mettlach

По последним данным, в результате наводнения погибли больше ста человек, еще 1300 пропали без вести.

Автомобиль специального назначения везёт лодку в затопленном районе Эранг в Трире, западная Германия
5 из 15

По последним данным, в результате наводнения погибли больше ста человек, еще 1300 пропали без вести.

© AFP 2021 / Fire Brigades City of Trier/ Ernst Mettlach
© REUTERS / Wolfgang Rattay

"Наша земля переживает катастрофу с наводнением исторического масштаба", — заявил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

Последствия наводнения в Шульде, Германия
6 из 15

"Наша земля переживает катастрофу с наводнением исторического масштаба", — заявил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
© AFP 2021 / Sebastien Bozon

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родственникам погибших и пострадавших.

Жители очищают улицу от грязи после наводнения. Бирсдорф-ам-Зее, недалеко от Битбурга, Западная Германия
7 из 15

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родственникам погибших и пострадавших.

© AFP 2021 / Sebastien Bozon
© AP Photo / Michael Probst

"Это действительно катастрофа, я потрясена сообщениями из подтопленных населенных пунктов, где люди сидят на крышах своих домов..." — сказала Меркель.

Разрушенный мост, река Ар в Шульд, Германия. Из-за проливных дождей река Ар резко вышла из берегов
8 из 15

"Это действительно катастрофа, я потрясена сообщениями из подтопленных населенных пунктов, где люди сидят на крышах своих домов..." — сказала Меркель.

© AP Photo / Michael Probst
© REUTERS / Wolfgang Rattay

"Мы хотим сказать близким: будет сделано все, чтобы найти тех, кто пропал без вести", — добавила канцлер.

Кошка на улице после наводнения в Шульде, Германия
9 из 15

"Мы хотим сказать близким: будет сделано все, чтобы найти тех, кто пропал без вести", — добавила канцлер.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
© REUTERS / Wolfgang Rattay

По ее словам, "спасательные службы совершают невероятное в самых тяжелых и опасных условиях".

Разрушенные здания на пострадавшей от наводнения территории после проливных дождей в Шульде, Германия
10 из 15

По ее словам, "спасательные службы совершают невероятное в самых тяжелых и опасных условиях".

© REUTERS / Wolfgang Rattay
© REUTERS / Wolfgang Rattay

Минобороны Германии объявило в стране режим военной катастрофы.

Пожарные работают в зоне, пострадавшей от наводнения после проливных дождей в Шульде, Германия
11 из 15

Минобороны Германии объявило в стране режим военной катастрофы.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
© AFP 2021 / Bernd Lauter

Устранять последствия наводнения помогают 850 солдат бундесвера.

Обломки домов, разрушенных наводнением, в Шульде недалеко от Бад-Нойенара, западная Германия
12 из 15

Устранять последствия наводнения помогают 850 солдат бундесвера.

© AFP 2021 / Bernd Lauter
© AP Photo / Michael Probst

Сейчас главное — помочь людям на местах.

Владелец отеля сидит на статуе Иисуса перед своим поврежденным отелем в Инсуле, на юге Германии
13 из 15

Сейчас главное — помочь людям на местах.

© AP Photo / Michael Probst
© AP Photo / Martin Meissner

Масштаб трагедии можно будет оценить лишь через некоторое время.

Поврежденные машины и дома в Хагене, Германия
14 из 15

Масштаб трагедии можно будет оценить лишь через некоторое время.

© AP Photo / Martin Meissner
© REUTERS / Wolfgang Rattay

Последствия проливных дождей в Германии.

Общий вид зоны, пострадавшей от наводнения после проливных дождей в Шульде, Германия
15 из 15

Последствия проливных дождей в Германии.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
1 из 15

В землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия разрушены дома, мосты и дороги, нет электричества.

© AFP 2021 / Fire Brigades City of Trier/Ernst Mettlach
2 из 15

К некоторым населенным пунктам нельзя подъехать.

© AFP 2021 / DPA/ Sebastian Schmitt
3 из 15

В пяти районах земли Северный Рейн — Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы объявили эвакуацию.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
4 из 15

В округе Рейн-Эрфт ввели режим чрезвычайной ситуации.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
5 из 15

По последним данным, в результате наводнения погибли больше ста человек, еще 1300 пропали без вести.

© AFP 2021 / Fire Brigades City of Trier/ Ernst Mettlach
6 из 15

"Наша земля переживает катастрофу с наводнением исторического масштаба", — заявил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
7 из 15

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родственникам погибших и пострадавших.

© AFP 2021 / Sebastien Bozon
8 из 15

"Это действительно катастрофа, я потрясена сообщениями из подтопленных населенных пунктов, где люди сидят на крышах своих домов..." — сказала Меркель.

© AP Photo / Michael Probst
9 из 15

"Мы хотим сказать близким: будет сделано все, чтобы найти тех, кто пропал без вести", — добавила канцлер.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
10 из 15

По ее словам, "спасательные службы совершают невероятное в самых тяжелых и опасных условиях".

© REUTERS / Wolfgang Rattay
11 из 15

Минобороны Германии объявило в стране режим военной катастрофы.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
12 из 15

Устранять последствия наводнения помогают 850 солдат бундесвера.

© AFP 2021 / Bernd Lauter
13 из 15

Сейчас главное — помочь людям на местах.

© AP Photo / Michael Probst
14 из 15

Масштаб трагедии можно будет оценить лишь через некоторое время.

© AP Photo / Martin Meissner
15 из 15

Последствия проливных дождей в Германии.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
Ранее полиция Северного Рейна - Вестфалии сообщила о том, что число жертв только в этой федеральной земле выросло до 50 человек, таким образом всего в результате природной катастрофы на западе ФРГ погиб по меньшей мере 81 человек.
В последние дни наводнения произошли не только в Германии, но и в Бельгии и Нидерландах. Число жертв идет на десятки, пропавших без вести - на тысячи. Десятки тысяч людей эвакуируют.
Разрушенная в результате сильных дождей дорога в Бад-Нойенар-Арвайлер - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
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