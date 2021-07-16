Число жертв наводнения на западе Германии достигло 80 человек

Bild: на западе Германии 80 человек погибли из-за наводнения
В землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия разрушены дома, мосты и дороги, нет электричества.
В землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия разрушены дома, мосты и дороги, нет электричества.
В пяти районах земли Северный Рейн — Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы объявили эвакуацию.
В пяти районах земли Северный Рейн — Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы объявили эвакуацию.
По последним данным, в результате наводнения погибли больше ста человек, еще 1300 пропали без вести.
По последним данным, в результате наводнения погибли больше ста человек, еще 1300 пропали без вести.
"Наша земля переживает катастрофу с наводнением исторического масштаба", — заявил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.
"Наша земля переживает катастрофу с наводнением исторического масштаба", — заявил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.
Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родственникам погибших и пострадавших.
Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родственникам погибших и пострадавших.
"Это действительно катастрофа, я потрясена сообщениями из подтопленных населенных пунктов, где люди сидят на крышах своих домов..." — сказала Меркель.
"Это действительно катастрофа, я потрясена сообщениями из подтопленных населенных пунктов, где люди сидят на крышах своих домов..." — сказала Меркель.
"Мы хотим сказать близким: будет сделано все, чтобы найти тех, кто пропал без вести", — добавила канцлер.
"Мы хотим сказать близким: будет сделано все, чтобы найти тех, кто пропал без вести", — добавила канцлер.
По ее словам, "спасательные службы совершают невероятное в самых тяжелых и опасных условиях".
По ее словам, "спасательные службы совершают невероятное в самых тяжелых и опасных условиях".
Сейчас главное — помочь людям на местах.
Сейчас главное — помочь людям на местах.
Масштаб трагедии можно будет оценить лишь через некоторое время.
Масштаб трагедии можно будет оценить лишь через некоторое время.
В землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия разрушены дома, мосты и дороги, нет электричества.
В пяти районах земли Северный Рейн — Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы объявили эвакуацию.
По последним данным, в результате наводнения погибли больше ста человек, еще 1300 пропали без вести.
"Наша земля переживает катастрофу с наводнением исторического масштаба", — заявил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.
Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родственникам погибших и пострадавших.
"Это действительно катастрофа, я потрясена сообщениями из подтопленных населенных пунктов, где люди сидят на крышах своих домов..." — сказала Меркель.
"Мы хотим сказать близким: будет сделано все, чтобы найти тех, кто пропал без вести", — добавила канцлер.
По ее словам, "спасательные службы совершают невероятное в самых тяжелых и опасных условиях".
Сейчас главное — помочь людям на местах.
Масштаб трагедии можно будет оценить лишь через некоторое время.