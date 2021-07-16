https://ria.ru/20210716/germaniya-1741477479.html

Число жертв наводнения на западе Германии достигло 80 человек

Число жертв наводнения на западе Германии достигло 80 человек - РИА Новости, 16.07.2021

Число жертв наводнения на западе Германии достигло 80 человек

Число погибших из-за наводнения на западе Германии увеличилось до 80, пишет газета Bild. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T08:44

2021-07-16T08:44

2021-07-16T16:30

олаф шольц

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ангела меркель

европа

наводнение в германии

рейнланд-пфальц

германия

в мире

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Число погибших из-за наводнения на западе Германии увеличилось до 80, пишет газета Bild.Ранее сообщалось о 58 жертвах непогоды.Представитель полиции в городе Кобленц рассказал, что 50 человек погибли в федеральной земле Рейнланд-Пфальц и 30 — в Северной Рейн-Вестфалии. По его словам, список продолжит расти.Ранее власти округа Арвайлер заявили, что без вести пропали около 1,3 тысячи человек.Как отметила канцлер Ангела Меркель, окончательный масштаб трагедии станет ясен в следующие дни. Она также выразила соболезнования тем, кто потерял в катастрофе близких.В Германии с понедельника продолжаются дожди, которые вызваны циклоном "Бернд", установившимся на западе Европы. Основной удар стихии пришелся по западным и юго-западным регионам, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов и затапливают улицы.К некоторым населенным пунктам до сих пор невозможно подъехать из-за затопленных дорог и разрушенных мостов. В пяти районах в земле Северный Рейн — Вестфалия идет эвакуация, так как возникла угроза прорыва дамбы. Из Трира после разлива местной реки вывезли около 350 человек. В округе Рейн-Эрфт объявили чрезвычайную ситуацию.Вице-канцлер страны Олаф Шольц связал природную катастрофу с изменениями климата.

https://ria.ru/20210716/navodneniya-1741463633.html

трир

европа

рейнланд-пфальц

германия

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Последствия наводнений в Германии Власти округа Арвайлер на западе Германии считают, что без вести в результате наводнений пропали около 1,3 тысячи человек. Ранее сообщалось, о по меньшей мере 58 погибших, десятки числятся пропавшими без вести. 2021-07-16T08:44 true PT2M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олаф шольц, bild, трир, ангела меркель, европа, наводнение в германии, рейнланд-пфальц, германия, в мире