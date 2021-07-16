https://ria.ru/20210716/ekstremizm-1741586231.html

Telegram-каналы проекта мужа Тихановской признали экстремистскими

Telegram-каналы проекта мужа Тихановской признали экстремистскими - РИА Новости, 16.07.2021

Telegram-каналы проекта мужа Тихановской признали экстремистскими

Telegram-каналы проекта "Страна для жизни" Сергея Тихановского - мужа выехавшей в Литву экс-кандидата в президенты Белоруссии, лидера оппозиции Светланы... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T17:26

2021-07-16T17:26

2021-07-16T17:26

протесты в белоруссии

сергей тихановский

игорь лосик

светлана тихановская

дмитрий попов

telegram (приложение)

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 16 июл – РИА Новости. Telegram-каналы проекта "Страна для жизни" Сергея Тихановского - мужа выехавшей в Литву экс-кандидата в президенты Белоруссии, лидера оппозиции Светланы Тихановской, - признаны экстремистскими в Белоруссии, следует из опубликованного на сайте министерства информации обновленного перечня экстремистских материалов.Согласно документу, данное решение принято судом Центрального района Минска от 12 июля 2021 года и "подлежит немедленному исполнению". В перечень внесены Telegram-канал "Страна для Жизни", Telegram-канал фонда "Страна для Жизни", Telegram-чат "Страна для Жизни", а также соответствующий чат-бот.В конце июня Гомельский областной суд в закрытом режиме начал рассматривать уголовное дело против Тихановского. Вместе с Тихановским по делу проходят Николай Статкевич, Игорь Лосик, Владимир Цыганович, Дмитрий Попов и Артем Саков, им предъявлено обвинение по ряду статей уголовного кодекса. Так, Тихановскому инкриминированы организация массовых беспорядков, распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов, угрозы председателю ЦИК, организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.Согласно материалам дела, Тихановский, Статкевич, а также привлеченные ими другие фигуранты дела с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов президента в 2020 году. По данным Генпрокуратуры, в ходе обыска в садовом домике в Гомельском районе, который Тихановский использовал для работы и как место жительства, обнаружены и изъяты 900,3 тысячи долларов, пневматический пистолет и пневматический автомат, в ведомстве заявляли, что деньги были получены в один момент в банковских либо иных финансовых организациях.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась.

https://ria.ru/20210714/obysk-1741280574.html

https://ria.ru/20210711/tikhanovskaya-1740840812.html

минск

белоруссия

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сергей тихановский, игорь лосик, светлана тихановская, дмитрий попов, telegram (приложение), минск, белоруссия, в мире