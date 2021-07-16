Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210716/bam-1741626113.html
Белоусов поручил определить параметры развития БАМа и Транссиба
Белоусов поручил определить параметры развития БАМа и Транссиба - РИА Новости, 16.07.2021
Белоусов поручил определить параметры развития БАМа и Транссиба
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил заинтересованным ведомствам и РЖД при участии субъектов РФ и грузоотправителей определить перспективные параметры РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T23:27
2021-07-16T23:27
россия
сибирская угольная энергетическая компания
ржд
андрей белоусов
александр козлов (глава минприроды)
андрей бокарев
трансмашхолдинг
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588352563_0:34:2273:1313_1920x0_80_0_0_886e07731bcfbef3cad600cf20ec4aeb.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил заинтересованным ведомствам и РЖД при участии субъектов РФ и грузоотправителей определить перспективные параметры развития Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с учетом планируемой грузовой базы, сообщил представитель Белоусова.Поручение дано по итогам заседания правительственной комиссии по транспорту, где обсуждались вопросы третьего этапа развития Восточного полигона, в том числе в части вывоза грузов из Якутии."По итогам заседания даны поручения заинтересованным ведомствам, ОАО "РЖД", при участии субъектов РФ и грузоотправителей определить согласованные перспективные параметры развития Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в разрезе укрупненных участков с учетом планируемой грузовой базы, подготовив предложения по их достижению", - говорится в сообщении."Анализ должен быть проведен по каждому участку. Необходима детальная проработка", - отметил первый вице-премьер. Будет создана соответствующая рабочая группа.В рамках обсуждения вопроса по вывозу угля с Эльгинского месторождения Белоусов отметил, что важно сбалансировать интересы грузоотправителей и достичь установленных параметров развития Восточного полигона.Также был заслушан отчет РЖД о ходе реализации текущих проектов по модернизации железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона.В заседании комиссии приняли участие вице-премьер Марат Хуснуллин, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, главы Бурятии и Якутии Алексей Цыденов и Айсен Николаев, заместитель губернатора Кузбасса Виктор Кириллов, гендиректор РЖД Олег Белозеров, президент "Трансмашхолдинга" Андрей Бокарев, представители СУЭК, группы "Дело", УК "Эльга-уголь" и председатель президиума Совета операторов железнодорожного транспорта Игорь Ромашов.
https://ria.ru/20210605/ekonomika-1735803186.html
https://ria.ru/20210705/bam-1739885420.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588352563_0:0:1940:1454_1920x0_80_0_0_a98809f6aabd821aa8d3a6561a9335d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сибирская угольная энергетическая компания, ржд, андрей белоусов, александр козлов (глава минприроды), андрей бокарев, трансмашхолдинг, экономика
23:27 16.07.2021
 
Белоусов поручил определить параметры развития БАМа и Транссиба

Вице-премьер Андрей Белоусов поручил определить перспективные параметры развития БАМа и Транссиба

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов во время встречи с экспортерами в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России - 2020"
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов во время встречи с экспортерами в рамках Международного экспортного форума Сделано в России - 2020 - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил заинтересованным ведомствам и РЖД при участии субъектов РФ и грузоотправителей определить перспективные параметры развития Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с учетом планируемой грузовой базы, сообщил представитель Белоусова.
Поручение дано по итогам заседания правительственной комиссии по транспорту, где обсуждались вопросы третьего этапа развития Восточного полигона, в том числе в части вывоза грузов из Якутии.
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 16:32Петербургский международный экономический форум
Восстановление экономики идет быстрее прогнозов, заявил Белоусов
"По итогам заседания даны поручения заинтересованным ведомствам, ОАО "РЖД", при участии субъектов РФ и грузоотправителей определить согласованные перспективные параметры развития Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в разрезе укрупненных участков с учетом планируемой грузовой базы, подготовив предложения по их достижению", - говорится в сообщении.
"Анализ должен быть проведен по каждому участку. Необходима детальная проработка", - отметил первый вице-премьер. Будет создана соответствующая рабочая группа.
В рамках обсуждения вопроса по вывозу угля с Эльгинского месторождения Белоусов отметил, что важно сбалансировать интересы грузоотправителей и достичь установленных параметров развития Восточного полигона.
Также был заслушан отчет РЖД о ходе реализации текущих проектов по модернизации железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона.
В заседании комиссии приняли участие вице-премьер Марат Хуснуллин, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, главы Бурятии и Якутии Алексей Цыденов и Айсен Николаев, заместитель губернатора Кузбасса Виктор Кириллов, гендиректор РЖД Олег Белозеров, президент "Трансмашхолдинга" Андрей Бокарев, представители СУЭК, группы "Дело", УК "Эльга-уголь" и председатель президиума Совета операторов железнодорожного транспорта Игорь Ромашов.
Байкало-Амурская магистраль. 1982 год - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 11:25Амурская область
В Амурской области построят спортивные объекты в зоне БАМа
 
РоссияСибирская угольная энергетическая компанияРЖДАндрей БелоусовАлександр Козлов (глава Минприроды)Андрей БокаревТрансмашхолдингЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:42Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 90 человек
07:18Власти рассказали о состоянии пострадавших при аварийной посадке Ан-28
07:07Коммунисты рассказали о столкновениях с протестующими на Кубе
07:03Эксперт рассказал, как перестать жить от зарплаты до зарплаты
07:01Россия сократила вложения в американский госдолг
06:56В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
06:33В Олимпийской деревне в Токио нашли первого заразившегося коронавирусом
06:08Немцев возмутила позиция США по "Северному потоку — 2"
05:51В Эквадоре педагоги объявили голодовку
05:10Во Флориде мужчина избил аллигатора и пытался закинуть его на крышу бара
05:07В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
05:04Эксперт рассказал, может ли коронавирус встраиваться в геном человека
04:35Диетолог назвал пять недооцененных продуктов для укрепления иммунитета
04:22Юрист рассказал, кто может получить "высшую меру" за фейки о вакцинации
04:16Пропавший на олимпийских сборах спортсмен из Уганды решил осесть в Японии
04:10Инфекционист объяснил влияние теплой погоды на COVID-19
04:05В Киеве понадеялись на помощь Китая в борьбе с Россией
03:45Трамп заявил, что у него нет аккаунтов в соцсетях
03:18Названы категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты
03:13Главы еще трех регионов после рекомендации Путина проведут прямые линии
Лента новостейМолния