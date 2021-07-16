Белоусов поручил определить параметры развития БАМа и Транссиба
Вице-премьер Андрей Белоусов поручил определить перспективные параметры развития БАМа и Транссиба
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов во время встречи с экспортерами в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России - 2020"
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил заинтересованным ведомствам и РЖД при участии субъектов РФ и грузоотправителей определить перспективные параметры развития Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с учетом планируемой грузовой базы, сообщил представитель Белоусова.
Поручение дано по итогам заседания правительственной комиссии по транспорту, где обсуждались вопросы третьего этапа развития Восточного полигона, в том числе в части вывоза грузов из Якутии.
"По итогам заседания даны поручения заинтересованным ведомствам, ОАО "РЖД", при участии субъектов РФ и грузоотправителей определить согласованные перспективные параметры развития Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в разрезе укрупненных участков с учетом планируемой грузовой базы, подготовив предложения по их достижению", - говорится в сообщении.
"Анализ должен быть проведен по каждому участку. Необходима детальная проработка", - отметил первый вице-премьер. Будет создана соответствующая рабочая группа.
В рамках обсуждения вопроса по вывозу угля с Эльгинского месторождения Белоусов отметил, что важно сбалансировать интересы грузоотправителей и достичь установленных параметров развития Восточного полигона.
Также был заслушан отчет РЖД о ходе реализации текущих проектов по модернизации железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона.
В заседании комиссии приняли участие вице-премьер Марат Хуснуллин, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, главы Бурятии и Якутии Алексей Цыденов и Айсен Николаев, заместитель губернатора Кузбасса Виктор Кириллов, гендиректор РЖД Олег Белозеров, президент "Трансмашхолдинга" Андрей Бокарев, представители СУЭК, группы "Дело", УК "Эльга-уголь" и председатель президиума Совета операторов железнодорожного транспорта Игорь Ромашов.