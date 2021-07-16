https://ria.ru/20210716/bam-1741626113.html

Белоусов поручил определить параметры развития БАМа и Транссиба

Белоусов поручил определить параметры развития БАМа и Транссиба - РИА Новости, 16.07.2021

Белоусов поручил определить параметры развития БАМа и Транссиба

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил заинтересованным ведомствам и РЖД при участии субъектов РФ и грузоотправителей определить перспективные параметры РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T23:27

2021-07-16T23:27

2021-07-16T23:27

россия

сибирская угольная энергетическая компания

ржд

андрей белоусов

александр козлов (глава минприроды)

андрей бокарев

трансмашхолдинг

экономика

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил заинтересованным ведомствам и РЖД при участии субъектов РФ и грузоотправителей определить перспективные параметры развития Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с учетом планируемой грузовой базы, сообщил представитель Белоусова.Поручение дано по итогам заседания правительственной комиссии по транспорту, где обсуждались вопросы третьего этапа развития Восточного полигона, в том числе в части вывоза грузов из Якутии."По итогам заседания даны поручения заинтересованным ведомствам, ОАО "РЖД", при участии субъектов РФ и грузоотправителей определить согласованные перспективные параметры развития Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в разрезе укрупненных участков с учетом планируемой грузовой базы, подготовив предложения по их достижению", - говорится в сообщении."Анализ должен быть проведен по каждому участку. Необходима детальная проработка", - отметил первый вице-премьер. Будет создана соответствующая рабочая группа.В рамках обсуждения вопроса по вывозу угля с Эльгинского месторождения Белоусов отметил, что важно сбалансировать интересы грузоотправителей и достичь установленных параметров развития Восточного полигона.Также был заслушан отчет РЖД о ходе реализации текущих проектов по модернизации железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона.В заседании комиссии приняли участие вице-премьер Марат Хуснуллин, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, главы Бурятии и Якутии Алексей Цыденов и Айсен Николаев, заместитель губернатора Кузбасса Виктор Кириллов, гендиректор РЖД Олег Белозеров, президент "Трансмашхолдинга" Андрей Бокарев, представители СУЭК, группы "Дело", УК "Эльга-уголь" и председатель президиума Совета операторов железнодорожного транспорта Игорь Ромашов.

https://ria.ru/20210605/ekonomika-1735803186.html

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россия, сибирская угольная энергетическая компания, ржд, андрей белоусов, александр козлов (глава минприроды), андрей бокарев, трансмашхолдинг, экономика