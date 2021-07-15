https://ria.ru/20210715/yuar-1741431964.html
Число погибших из-за беспорядков в ЮАР возросло до 117 человек
Число погибших из-за беспорядков в ЮАР возросло до 117 человек - РИА Новости, 15.07.2021
Число погибших из-за беспорядков в ЮАР возросло до 117 человек
Число погибших в ходе беспорядков в ЮАР в связи с заключением в тюрьму экс-президента страны Джейкоба Зумы возросло до 117, сообщила исполняющая обязанности... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T18:11
2021-07-15T18:11
2021-07-15T18:35
джейкоб зума
квазулу-натал
йоханнесбург
юар
в мире
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Число погибших в ходе беспорядков в ЮАР в связи с заключением в тюрьму экс-президента страны Джейкоба Зумы возросло до 117, сообщила исполняющая обязанности министра при президенте ЮАР Кумбудзо Нтшавени.Ранее сообщалось о 72 погибших.Беспорядки вспыхнули в ЮАР после заключения в тюрьму бывшего президента Джейкоба Зумы. Для подавления беспорядков в провинции Гаутенг, центром которой является Йоханнесбург, и Квазулу-Натал были направлены войска."Сегодня Полицейская служба ЮАР получила доклад о 26 погибших в целом в связи с беспорядками в Гаутенге... Смерти в Квазулу-Натал, которые были подтверждены как связанные с насилием, в общем составляют 91", - заявила и.о. министра.Зума начал отбывать тюремный срок на прошлой неделе. Согласно приговору, 79-летний экс-президент был признан виновным в неуважении к суду и приговорен к 15 месяцам лишения свободы. Обвинение было связано с тем, что Зума не выполнил предписание конституционного суда, обязывающее его предстать перед комиссией по расследованию дела о захвате государства. Зума должен был дать показания перед комиссией с 15 по 19 февраля.
https://ria.ru/20210715/yuar-1741400562.html
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джейкоб зума, квазулу-натал, йоханнесбург, юар, в мире
18:11 15.07.2021 (обновлено: 18:35 15.07.2021)
Число погибших из-за беспорядков в ЮАР возросло до 117 человек
И.о. министра при президенте ЮАР Нтшавени: число погибших из-за беспорядков возросло до 117 человек