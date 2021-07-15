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Россиянам в ЮАР посоветовали запастись едой и водой
Россиянам в ЮАР посоветовали запастись едой и водой - РИА Новости, 15.07.2021
Россиянам в ЮАР посоветовали запастись едой и водой
Посольство РФ в ЮАР в связи с обострением ситуации в стране рекомендовало россиянам "иметь в местах проживания запас продуктов, питьевой воды и топлива на... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T15:47
2021-07-15T16:02
россия
джейкоб зума
квазулу-натал
йоханнесбург
юар
в мире
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Посольство РФ в ЮАР в связи с обострением ситуации в стране рекомендовало россиянам "иметь в местах проживания запас продуктов, питьевой воды и топлива на несколько дней".Беспорядки вспыхнули в ЮАР после заключения в тюрьму бывшего президента Джейкоба Зумы. Число погибших достигло 72, задержаны 1234 человека. Для подавления беспорядков в провинции Гаутенг, центром которой является Йоханнесбург, и Квазулу-Натал были направлены войска.Зума начал отбывать тюремный срок на прошлой неделе. Согласно приговору, 79-летний экс-президент был признан виновным в неуважении к суду и приговорен к 15 месяцам лишения свободы. Обвинение было связано с тем, что Зума не выполнил предписание конституционного суда, обязывающее его предстать перед комиссией по расследованию дела о захвате государства. Зума должен был дать показания перед комиссией с 15 по 19 февраля.
https://ria.ru/20210713/yuar-1741100515.html
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россия, джейкоб зума, квазулу-натал, йоханнесбург, юар, в мире
15:47 15.07.2021 (обновлено: 16:02 15.07.2021)
 
Россиянам в ЮАР посоветовали запастись едой и водой

Посольство посоветовало россиянам в ЮАР запастись едой, водой и топливом

© REUTERS / Siphiwe SibekoВоенные на улице Соуэто в ЮАР после беспорядков
Военные на улице Соуэто в ЮАР после беспорядков - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© REUTERS / Siphiwe Sibeko
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Посольство РФ в ЮАР в связи с обострением ситуации в стране рекомендовало россиянам "иметь в местах проживания запас продуктов, питьевой воды и топлива на несколько дней".
Беспорядки вспыхнули в ЮАР после заключения в тюрьму бывшего президента Джейкоба Зумы. Число погибших достигло 72, задержаны 1234 человека. Для подавления беспорядков в провинции Гаутенг, центром которой является Йоханнесбург, и Квазулу-Натал были направлены войска.
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Жертвами беспорядков в ЮАР стали 19 человек
Зума начал отбывать тюремный срок на прошлой неделе. Согласно приговору, 79-летний экс-президент был признан виновным в неуважении к суду и приговорен к 15 месяцам лишения свободы. Обвинение было связано с тем, что Зума не выполнил предписание конституционного суда, обязывающее его предстать перед комиссией по расследованию дела о захвате государства. Зума должен был дать показания перед комиссией с 15 по 19 февраля.
 
РоссияДжейкоб ЗумаКвазулу-НаталЙоханнесбургЮАРВ мире
 
 
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