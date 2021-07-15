15:47 15.07.2021 (обновлено: 16:09 15.07.2021)
Посольство дало рекомендации находящимся в ЮАР россиянам
Посольство порекомендовало россиянам в ЮАР не покидать места проживания в темное время суток
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Посольство РФ в ЮАР в связи с обострением ситуации в стране настоятельно рекомендует россиянам не покидать места проживания в темное время суток, сообщается на сайте диппредставительства.
"В связи с обострением социально-политической обстановки в ЮАР посольство настоятельно призывает граждан России не покидать мест проживания после наступления темноты", - говорится в сообщении.
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Среди рекомендаций указывается, что россиянам стоит избегать мест возможных беспорядков, воздерживаться от посещения торговых центров и держать под рукой телефонные номера экстренных служб.
Беспорядки вспыхнули в ЮАР после заключения в тюрьму бывшего президента Джейкоба Зумы. Число погибших достигло 72, задержаны 1234 человека. Для подавления беспорядков в провинции Гаутенг, центром которой является Йоханнесбург, и Квазулу-Натал были направлены войска.
Зума начал отбывать тюремный срок на прошлой неделе. Согласно приговору, 79-летний экс-президент был признан виновным в неуважении к суду и приговорен к 15 месяцам лишения свободы. Обвинение было связано с тем, что Зума не выполнил предписание конституционного суда, обязывающее его предстать перед комиссией по расследованию дела о захвате государства. Зума должен был дать показания перед комиссией с 15 по 19 февраля.
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