https://ria.ru/20210715/yuar-1741400242.html

Посольство дало рекомендации находящимся в ЮАР россиянам

Посольство дало рекомендации находящимся в ЮАР россиянам - РИА Новости, 15.07.2021

Посольство дало рекомендации находящимся в ЮАР россиянам

Посольство РФ в ЮАР в связи с обострением ситуации в стране настоятельно рекомендует россиянам не покидать места проживания в темное время суток, сообщается на... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T15:47

2021-07-15T15:47

2021-07-15T16:09

джейкоб зума

квазулу-натал

йоханнесбург

в мире

россия

юар

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Посольство РФ в ЮАР в связи с обострением ситуации в стране настоятельно рекомендует россиянам не покидать места проживания в темное время суток, сообщается на сайте диппредставительства."В связи с обострением социально-политической обстановки в ЮАР посольство настоятельно призывает граждан России не покидать мест проживания после наступления темноты", - говорится в сообщении. Среди рекомендаций указывается, что россиянам стоит избегать мест возможных беспорядков, воздерживаться от посещения торговых центров и держать под рукой телефонные номера экстренных служб.Беспорядки вспыхнули в ЮАР после заключения в тюрьму бывшего президента Джейкоба Зумы. Число погибших достигло 72, задержаны 1234 человека. Для подавления беспорядков в провинции Гаутенг, центром которой является Йоханнесбург, и Квазулу-Натал были направлены войска.Зума начал отбывать тюремный срок на прошлой неделе. Согласно приговору, 79-летний экс-президент был признан виновным в неуважении к суду и приговорен к 15 месяцам лишения свободы. Обвинение было связано с тем, что Зума не выполнил предписание конституционного суда, обязывающее его предстать перед комиссией по расследованию дела о захвате государства. Зума должен был дать показания перед комиссией с 15 по 19 февраля.

https://ria.ru/20210713/yuar-1741066348.html

https://ria.ru/20210713/yuar-1741100515.html

квазулу-натал

йоханнесбург

россия

юар

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джейкоб зума, квазулу-натал, йоханнесбург, в мире, россия, юар