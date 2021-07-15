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Более восьми миллионов россиян оформили выплату на детей через госуслуги
Более восьми миллионов россиян оформили выплату на детей через госуслуги - РИА Новости, 15.07.2021
Более восьми миллионов россиян оформили выплату на детей через госуслуги
Более 8 миллионов родителей в России на сегодняшний день оформили заявления на получение выплат на школьников через портал госуслуг, сообщил глава Минцифры РФ... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T13:36
2021-07-15T13:36
детские пособия
россия
социальные выплаты
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
госуслуги
общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Более 8 миллионов родителей в России на сегодняшний день оформили заявления на получение выплат на школьников через портал госуслуг, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.В начале этой недели в министерстве рассказали, что портал госуслуг разослал уведомления о возможности получения выплат 12,5 миллионам родителей. В уведомлениях содержалась ссылка на предзаполненное заявление. Родителям нужно было проверить корректность указанных данных и подтвердить отправку заявления в ПФР."На сегодня более 8 миллионов родителей в таком режиме уже оформили заявление на получение выплат на более чем 11 миллионов детей, это примерно две трети всех семей, которым эта выплата положена. Все эти сведения уже переданы в Пенсионный фонд на обработку", - сказал Шадаев в четверг на заседании правительства.Министр добавил, что для тех, кто ранее не пользовался порталом госуслуг, открыта форма подачи заявления на сайте.Пособие выплатят семьям, имеющим детей в возрасте от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года. Территориальный орган ПФР рассмотрит заявление о назначении выплаты не позднее пяти рабочих дней с даты его регистрации. Единовременную выплату смогут получить родители более 20 миллионов детей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210714/deti-1741181134.html
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детские пособия, россия, социальные выплаты, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), госуслуги, общество
13:36 15.07.2021
 
Более восьми миллионов россиян оформили выплату на детей через госуслуги

Глава Минцифры Шадаев: более восьми миллионов россиян оформили выплаты на школьников через госуслуги

© РИА НовостиОфициальный интернет-портал государственных услуг
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Более 8 миллионов родителей в России на сегодняшний день оформили заявления на получение выплат на школьников через портал госуслуг, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
В начале этой недели в министерстве рассказали, что портал госуслуг разослал уведомления о возможности получения выплат 12,5 миллионам родителей. В уведомлениях содержалась ссылка на предзаполненное заявление. Родителям нужно было проверить корректность указанных данных и подтвердить отправку заявления в ПФР.
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"На сегодня более 8 миллионов родителей в таком режиме уже оформили заявление на получение выплат на более чем 11 миллионов детей, это примерно две трети всех семей, которым эта выплата положена. Все эти сведения уже переданы в Пенсионный фонд на обработку", - сказал Шадаев в четверг на заседании правительства.
Министр добавил, что для тех, кто ранее не пользовался порталом госуслуг, открыта форма подачи заявления на сайте.
Пособие выплатят семьям, имеющим детей в возрасте от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года. Территориальный орган ПФР рассмотрит заявление о назначении выплаты не позднее пяти рабочих дней с даты его регистрации. Единовременную выплату смогут получить родители более 20 миллионов детей.
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Детские пособияРоссиясоциальные выплатыМаксут ШадаевМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)ГосуслугиОбщество
 
 
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