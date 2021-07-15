https://ria.ru/20210715/vykhodnye-1741341925.html
В ряде регионов объявили выходные по случаю Курбан-байрама
В ряде регионов объявили выходные по случаю Курбан-байрама - РИА Новости, 15.07.2021
В ряде регионов объявили выходные по случаю Курбан-байрама
Три выходных дня в связи с празднованием Курбан-байрама объявили в Дагестане, два нерабочих дня ввели в Ингушетии, а в Кабардино-Балкарии нерабочим днем... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T10:58
2021-07-15T10:58
2021-07-15T10:58
религия и мировоззрение
махмуд-али калиматов
мвд по ингушетии
сергей меликов
курбан-байрам
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МАХАЧКАЛА/НАЛЬЧИК, 15 июл – РИА Новости. Три выходных дня в связи с празднованием Курбан-байрама объявили в Дагестане, два нерабочих дня ввели в Ингушетии, а в Кабардино-Балкарии нерабочим днем объявлено 20 июля, сообщают пресс-службы глав регионов."Принято решение в связи с празднованием Курбан-байрама объявить выходными нерабочими днями 19 и 20 июля", – цитирует пресс-служба главу Дагестана.В пресс-службе уточнили, что суббота, 17 июля, будет в Дагестане рабочим днем. Жители Дагестана будут отдыхать три дня - 18, 19 и 20 июля."В связи с обращением Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарской республики по случаю праздника Курбан-байрам, отмечаемого с 20 по 22 июля 2021 года, постановляю: объявить 20 июля в Кабардино-Балкарии нерабочим праздничным днем", - говорится в свою очередь в тексте указа главы Кабардино-Балкарии. "Глава республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов подписал указ, согласно которому 20 и 21 июля 2021 года объявляются нерабочими (праздничными) днями в связи с празднованием Ид аль-адха", - говорится в сообщении пресс-службы главы Ингушетии.Отмечается, что жителям республики на период праздничных дней необходимо соблюдать действующие в регионе ограничения, введенные из-за распространения коронавируса.МВД по Ингушетии рекомендовано принять дополнительные меры для обеспечения правопорядка и общественной безопасности на территории региона в дни проведения праздника.Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) - один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году его начало приходится на 20 июля.В эти дни мусульманин должен по возможности принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. Причем убивать животное нужно, строго соблюдая определенные правила и в сопровождении молитв. Треть мяса мусульманин должен отдать беднякам, треть - родственниками и знакомым, последняя треть остается в семье. Съесть мясо жертвенного животного желательно в течение трех праздничных дней.
https://ria.ru/20210702/kurban-1739559814.html
https://ria.ru/20210715/kurban-1741340210.html
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махмуд-али калиматов, мвд по ингушетии, сергей меликов, курбан-байрам
МАХАЧКАЛА/НАЛЬЧИК, 15 июл – РИА Новости. Три выходных дня в связи с празднованием Курбан-байрама объявили в Дагестане, два нерабочих дня ввели в Ингушетии, а в Кабардино-Балкарии нерабочим днем объявлено 20 июля, сообщают пресс-службы глав регионов.
"Принято решение в связи с празднованием Курбан-байрама объявить выходными нерабочими днями 19 и 20 июля", – цитирует пресс-служба главу Дагестана.
В пресс-службе уточнили, что суббота, 17 июля, будет в Дагестане рабочим днем. Жители Дагестана будут отдыхать три дня - 18, 19 и 20 июля.
"В связи с обращением Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарской республики по случаю праздника Курбан-байрам, отмечаемого с 20 по 22 июля 2021 года, постановляю: объявить 20 июля в Кабардино-Балкарии нерабочим праздничным днем", - говорится в свою очередь в тексте указа главы Кабардино-Балкарии.
"Глава республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
подписал указ, согласно которому 20 и 21 июля 2021 года объявляются нерабочими (праздничными) днями в связи с празднованием Ид аль-адха", - говорится в сообщении пресс-службы главы Ингушетии.
Отмечается, что жителям республики на период праздничных дней необходимо соблюдать действующие в регионе ограничения, введенные из-за распространения коронавируса.
МВД по Ингушетии
рекомендовано принять дополнительные меры для обеспечения правопорядка и общественной безопасности на территории региона в дни проведения праздника.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) - один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году его начало приходится на 20 июля.
В эти дни мусульманин должен по возможности принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. Причем убивать животное нужно, строго соблюдая определенные правила и в сопровождении молитв. Треть мяса мусульманин должен отдать беднякам, треть - родственниками и знакомым, последняя треть остается в семье. Съесть мясо жертвенного животного желательно в течение трех праздничных дней.