12:33 15.07.2021 (обновлено: 13:27 15.07.2021)
В Кремле ответили на вопрос о допуске зарубежных вакцин в Россию
Песков: допуск зарубежных вакцин от коронавируса на российский рынок пока не обсуждается
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тему допуска зарубежных вакцин от COVID-19 в страну, заявил, что этот вопрос пока не обсуждается.
"У нас своих хватает, четыре вакцины. Разве это не возможность выбора?" — сказал он.
Песков также отметил, что в какой-то момент препараты могут быть недоступны, но в целом поставки ведутся "достаточно регулярно".
Помимо этого, пресс-секретарь заявил, что тема взаимного признания российских и зарубежных вакцин стоит на повестке дня.
"Мы надеемся, что в результате диалога с Евросоюзом удастся обсудить эту тему и прийти к каким-то решениям, но пока еще конкретных результатов, к сожалению, нет", — заключил представитель Кремля.
Иммунизация от коронавируса проводится во всех российских регионах. В стране доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают препаратом "Спутник Лайт".
За рубежом наибольшей популярностью пользуются вакцины от Pfizer и BioNTech (создана в Германии и США), AstraZeneca (Великобритания и Швеция), Moderna (США), а также китайские BBIBP-CorV, Sinopharm и CoronaVac.
В начале июля госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон призвал страны Евросоюза не признавать российские и китайские препараты от COVID-19.
На это в Кремле заявили, что дискриминация вакцин и их производителей неприемлема в демократическом обществе. В Москве убеждены, что российский препарат признают в Европе, если этот вопрос будут решать без "предубеждений политического или лоббистского характера".