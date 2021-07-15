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В Кремле ответили на вопрос о допуске зарубежных вакцин в Россию

В Кремле ответили на вопрос о допуске зарубежных вакцин в Россию - РИА Новости, 15.07.2021

В Кремле ответили на вопрос о допуске зарубежных вакцин в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тему допуска зарубежных вакцин от COVID-19 в страну, заявил, что этот вопрос пока не обсуждается. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T12:33

2021-07-15T12:33

2021-07-15T13:27

евросоюз

швеция

сша

россия

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

дмитрий песков

общество

распространение коронавируса

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тему допуска зарубежных вакцин от COVID-19 в страну, заявил, что этот вопрос пока не обсуждается.Песков также отметил, что в какой-то момент препараты могут быть недоступны, но в целом поставки ведутся "достаточно регулярно".Помимо этого, пресс-секретарь заявил, что тема взаимного признания российских и зарубежных вакцин стоит на повестке дня."Мы надеемся, что в результате диалога с Евросоюзом удастся обсудить эту тему и прийти к каким-то решениям, но пока еще конкретных результатов, к сожалению, нет", — заключил представитель Кремля.Иммунизация от коронавируса проводится во всех российских регионах. В стране доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают препаратом "Спутник Лайт".За рубежом наибольшей популярностью пользуются вакцины от Pfizer и BioNTech (создана в Германии и США), AstraZeneca (Великобритания и Швеция), Moderna (США), а также китайские BBIBP-CorV, Sinopharm и CoronaVac.В начале июля госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон призвал страны Евросоюза не признавать российские и китайские препараты от COVID-19.На это в Кремле заявили, что дискриминация вакцин и их производителей неприемлема в демократическом обществе. В Москве убеждены, что российский препарат признают в Европе, если этот вопрос будут решать без "предубеждений политического или лоббистского характера".

швеция

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