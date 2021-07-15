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Распространение коронавируса
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В Кремле ответили на вопрос о допуске зарубежных вакцин в Россию
В Кремле ответили на вопрос о допуске зарубежных вакцин в Россию - РИА Новости, 15.07.2021
В Кремле ответили на вопрос о допуске зарубежных вакцин в Россию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тему допуска зарубежных вакцин от COVID-19 в страну, заявил, что этот вопрос пока не обсуждается. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T12:33
2021-07-15T13:27
евросоюз
швеция
сша
россия
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дмитрий песков
общество
распространение коронавируса
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тему допуска зарубежных вакцин от COVID-19 в страну, заявил, что этот вопрос пока не обсуждается.Песков также отметил, что в какой-то момент препараты могут быть недоступны, но в целом поставки ведутся "достаточно регулярно".Помимо этого, пресс-секретарь заявил, что тема взаимного признания российских и зарубежных вакцин стоит на повестке дня."Мы надеемся, что в результате диалога с Евросоюзом удастся обсудить эту тему и прийти к каким-то решениям, но пока еще конкретных результатов, к сожалению, нет", — заключил представитель Кремля.Иммунизация от коронавируса проводится во всех российских регионах. В стране доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают препаратом "Спутник Лайт".За рубежом наибольшей популярностью пользуются вакцины от Pfizer и BioNTech (создана в Германии и США), AstraZeneca (Великобритания и Швеция), Moderna (США), а также китайские BBIBP-CorV, Sinopharm и CoronaVac.В начале июля госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон призвал страны Евросоюза не признавать российские и китайские препараты от COVID-19.На это в Кремле заявили, что дискриминация вакцин и их производителей неприемлема в демократическом обществе. В Москве убеждены, что российский препарат признают в Европе, если этот вопрос будут решать без "предубеждений политического или лоббистского характера".
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евросоюз, швеция, сша, россия, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий песков, общество, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество
12:33 15.07.2021 (обновлено: 13:27 15.07.2021)
 
В Кремле ответили на вопрос о допуске зарубежных вакцин в Россию

Песков: допуск зарубежных вакцин от коронавируса на российский рынок пока не обсуждается

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тему допуска зарубежных вакцин от COVID-19 в страну, заявил, что этот вопрос пока не обсуждается.

"У нас своих хватает, четыре вакцины. Разве это не возможность выбора?" — сказал он.

Песков также отметил, что в какой-то момент препараты могут быть недоступны, но в целом поставки ведутся "достаточно регулярно".
Помимо этого, пресс-секретарь заявил, что тема взаимного признания российских и зарубежных вакцин стоит на повестке дня.
"Мы надеемся, что в результате диалога с Евросоюзом удастся обсудить эту тему и прийти к каким-то решениям, но пока еще конкретных результатов, к сожалению, нет", — заключил представитель Кремля.
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Иммунизация от коронавируса проводится во всех российских регионах. В стране доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают препаратом "Спутник Лайт".
За рубежом наибольшей популярностью пользуются вакцины от Pfizer и BioNTech (создана в Германии и США), AstraZeneca (Великобритания и Швеция), Moderna (США), а также китайские BBIBP-CorV, Sinopharm и CoronaVac.
В начале июля госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон призвал страны Евросоюза не признавать российские и китайские препараты от COVID-19.
На это в Кремле заявили, что дискриминация вакцин и их производителей неприемлема в демократическом обществе. В Москве убеждены, что российский препарат признают в Европе, если этот вопрос будут решать без "предубеждений политического или лоббистского характера".
 
Распространение коронавирусаЕвросоюзШвецияСШАРоссияРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Дмитрий ПесковОбществоВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - Общество
 
 
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