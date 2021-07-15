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"Серый кардинал" Украины. Что задумал Аваков после отставки
"Серый кардинал" Украины. Что задумал Аваков после отставки - РИА Новости, 15.07.2021
"Серый кардинал" Украины. Что задумал Аваков после отставки
Столь влиятельный на Украине министр внутренних дел Арсен Аваков покидает пост — без объяснения причин. Украинские политики и олигархи теперь гадают: кто придет РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T08:00
2021-07-15T10:47
россия
русский язык в мире
арсен аваков
петр порошенко
верховная рада украины
владимир зеленский
сша
киев
twitter
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Столь влиятельный на Украине министр внутренних дел Арсен Аваков покидает пост — без объяснения причин. Украинские политики и олигархи теперь гадают: кто придет на смену "серому кардиналу" и означает ли его отставка конец карьеры. О кадровых изменениях на Украине — в материале РИА Новости.Неожиданный уходЗа день до отставки Аваков разместил в Twitter фото с временным поверенным США на Украине Джорджем Кентом. Политики улыбаются и по-приятельски пожимают руки. "Провел встречу с хорошим другом", — прокомментировал Аваков. Никаких намеков на увольнение — наоборот, министр строил планы.На следующий день в соцсетях появилась запись: "Подал заявление об отставке. Спасибо команде МВД и каждому офицеру и рядовому за годы совместной работы".Верховная рада утвердила решение Авакова, а президент уже предложил нового кандидата — народного депутата и главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.О возможном преемнике Авакова известно немногое. Ему 41 год, родился в Хмельницком, юрист по образованию. В Верховную раду прошел от партии "Слуга народа", причем его считали протеже Авакова. Но вскоре их взгляды разошлись. Монастырский критиковал главу МВД за нерасторопность в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.Нардепа часто видели в офисе президента, а в парламенте он продвигал законодательные инициативы главы государства.Конкурент ЗеленскогоОсновная версия отставки — президента разозлила встреча Авакова с американским поверенным. Джордж Кент прибыл в Киев, чтобы на время сменить посла США на Украине Кристину Квин. Ей нужно помочь Джо Байдену подготовиться к визиту Зеленского в конце июля.Аваков встретился с американцем раньше президента. Словно демонстрируя, кто главная фигура на политической сцене.Еще одна версия — об увольнении министра попросил сам Кент. Американец работал на Украине, знаком с системой управления и хочет снизить влияние олигархов на политику. Именно Аваков прослыл в Америке главным лоббистом крупнейших украинских бизнесменов. Госдеп считает, что он тормозит антикоррупционные реформы Зеленского.Но самое популярное мнение: Аваков ушел, чтобы составить конкуренцию Зеленскому на выборах 2024-го. Министр никогда не скрывал политических амбиций. Несколько лет назад украинские политики всерьез обсуждали его возможное назначение премьер-министром. Этого не произошло, но его политический вес все равно увеличился.Хотя, возможно, Аваков устал от ответственности и хочет спокойной жизни. Пост мэра Харькова, откуда он родом, обеспечил бы ему тихий предпенсионный период.Министр-блогерМинистром внутренних дел Аваков стал в 2014-м на волне событий на Майдане. Петр Порошенко таким образом показывал, что с наследием Виктора Януковича, при котором на Авакова возбуждали уголовные дела, покончено. Но даже Порошенко не ожидал, насколько амбициозен этот человек.Не имея опыта работы в силовых структурах, он сумел провести реформу полиции. При нем создали патрульную службу, а Нацгвардия стала серьезным воинским формированием внутри МВД. Он первым среди украинских политиков начал активно использовать соцсети.При этом украинские журналисты писали, что министр крышует нелегальный бизнес, продвигает интересы Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Виктора Пинчука. Впрочем, министр и сам не скрывал, что общается с олигархами, но подчеркивал: "Никакого альянса между нами нет".Приход к власти Зеленского не повлиял на карьеру Авакова. Еще до выборов он понял, что симпатии не на стороне Порошенко, и занял выгодную позицию. В итоге новый президент, обещавший уволить всех министров из команды предшественника, оставил главу МВД.Со временем он стал посредником между властью, бизнесом и силовиками. Параллельно Аваков налаживал связи с новыми министрами — назначенцами Зеленского — и продвигал туда своих людей. Влияние "серого кардинала" — так его называли неформально — росло.После отставки"Возможно, команда Зе перестала видеть в нем надежного партнера. Хотя до недавнего времени казалось, что главу МВД рассматривают как помощника в подготовке второго президентского срока Зеленского. Офис президента рассчитывал, что Аваков возьмет на себя борьбу с олигархами", — объясняет украинский политолог, автор Московского центра Карнеги Константин Скоркин.Еще одна возможная причина отставки: сам Аваков не видит перспектив у Зеленского и своевременно отходит в сторону. "Мудрости ему не занимать", — подчеркивает Скоркин. Но в окончание политической карьеры Авакова он не верит, в президентские амбиции — тоже. "У главы МВД огромный антирейтинг. Однако пока неясно, в какую команду он войдет", — рассуждает политолог.Выдвижение Авакова на пост мэра Харькова эксперт оценивает как наиболее вероятный сценарий: "Он знает город, там у него нет серьезных соперников. При этом должность главы города-миллионника — хорошая политическая пенсия или, наоборот, плацдарм для возвращения в большую политику".Центр притяжения"Про Авакова нельзя говорить монохромно — хороший он или плохой. Позитив в том, что он не допустил фальсификаций на выборах, когда планировал переизбраться Порошенко, во второй срок которого верили даже в России. Аваков выступил против введения в 2018-м военного положения. Тогда Россия задержала украинских моряков в Керченском проливе", — объясняет Кирилл Куликов, депутат Верховной рады VI созыва.К негативным последствиям он относит появление многочисленных националистических группировок."Отряд "Азов", партия "Национальный корпус", уличные националисты не могли появиться без финансирования. Им покровительствовали верхи, а Аваков управлял в ручном режиме. Сколько бы ни хвалили полицейскую реформу главы МВД, расцвет подобных организаций означает рост криминала и провал работы Авакова", — рассуждает Куликов.Он не верит, что Аваков пойдет на президентские выборы, — силовик привык решать вопросы кулуарно. При этом экс-депутат убежден, что на любой должности "серый кардинал" останется центром политического притяжения.
https://ria.ru/20201221/avakov-1589940968.html
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россия, русский язык в мире, арсен аваков, петр порошенко, верховная рада украины, владимир зеленский, сша, киев, twitter, украина, в мире
08:00 15.07.2021 (обновлено: 10:47 15.07.2021)
 

"Серый кардинал" Украины. Что задумал Аваков после отставки

© Фото : МВД УкраиныМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© Фото : МВД Украины
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Столь влиятельный на Украине министр внутренних дел Арсен Аваков покидает пост — без объяснения причин. Украинские политики и олигархи теперь гадают: кто придет на смену "серому кардиналу" и означает ли его отставка конец карьеры. О кадровых изменениях на Украине — в материале РИА Новости.

Неожиданный уход

За день до отставки Аваков разместил в Twitter фото с временным поверенным США на Украине Джорджем Кентом. Политики улыбаются и по-приятельски пожимают руки. "Провел встречу с хорошим другом", — прокомментировал Аваков. Никаких намеков на увольнение — наоборот, министр строил планы.
На следующий день в соцсетях появилась запись: "Подал заявление об отставке. Спасибо команде МВД и каждому офицеру и рядовому за годы совместной работы".
Верховная рада утвердила решение Авакова, а президент уже предложил нового кандидата — народного депутата и главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.
О возможном преемнике Авакова известно немногое. Ему 41 год, родился в Хмельницком, юрист по образованию. В Верховную раду прошел от партии "Слуга народа", причем его считали протеже Авакова. Но вскоре их взгляды разошлись. Монастырский критиковал главу МВД за нерасторопность в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.
Нардепа часто видели в офисе президента, а в парламенте он продвигал законодательные инициативы главы государства.
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Конкурент Зеленского

Основная версия отставки — президента разозлила встреча Авакова с американским поверенным. Джордж Кент прибыл в Киев, чтобы на время сменить посла США на Украине Кристину Квин. Ей нужно помочь Джо Байдену подготовиться к визиту Зеленского в конце июля.
Аваков встретился с американцем раньше президента. Словно демонстрируя, кто главная фигура на политической сцене.
Еще одна версия — об увольнении министра попросил сам Кент. Американец работал на Украине, знаком с системой управления и хочет снизить влияние олигархов на политику. Именно Аваков прослыл в Америке главным лоббистом крупнейших украинских бизнесменов. Госдеп считает, что он тормозит антикоррупционные реформы Зеленского.
Но самое популярное мнение: Аваков ушел, чтобы составить конкуренцию Зеленскому на выборах 2024-го. Министр никогда не скрывал политических амбиций. Несколько лет назад украинские политики всерьез обсуждали его возможное назначение премьер-министром. Этого не произошло, но его политический вес все равно увеличился.
Хотя, возможно, Аваков устал от ответственности и хочет спокойной жизни. Пост мэра Харькова, откуда он родом, обеспечил бы ему тихий предпенсионный период.
© AP Photo / Andrew HarnikСотрудник дипломатической службы США Джордж Кент
Сотрудник дипломатической службы США Джордж Кент - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
Сотрудник дипломатической службы США Джордж Кент

Министр-блогер

Министром внутренних дел Аваков стал в 2014-м на волне событий на Майдане. Петр Порошенко таким образом показывал, что с наследием Виктора Януковича, при котором на Авакова возбуждали уголовные дела, покончено. Но даже Порошенко не ожидал, насколько амбициозен этот человек.
Не имея опыта работы в силовых структурах, он сумел провести реформу полиции. При нем создали патрульную службу, а Нацгвардия стала серьезным воинским формированием внутри МВД. Он первым среди украинских политиков начал активно использовать соцсети.
При этом украинские журналисты писали, что министр крышует нелегальный бизнес, продвигает интересы Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Виктора Пинчука. Впрочем, министр и сам не скрывал, что общается с олигархами, но подчеркивал: "Никакого альянса между нами нет".
Приход к власти Зеленского не повлиял на карьеру Авакова. Еще до выборов он понял, что симпатии не на стороне Порошенко, и занял выгодную позицию. В итоге новый президент, обещавший уволить всех министров из команды предшественника, оставил главу МВД.
Со временем он стал посредником между властью, бизнесом и силовиками. Параллельно Аваков налаживал связи с новыми министрами — назначенцами Зеленского — и продвигал туда своих людей. Влияние "серого кардинала" — так его называли неформально — росло.
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После отставки

"Возможно, команда Зе перестала видеть в нем надежного партнера. Хотя до недавнего времени казалось, что главу МВД рассматривают как помощника в подготовке второго президентского срока Зеленского. Офис президента рассчитывал, что Аваков возьмет на себя борьбу с олигархами", — объясняет украинский политолог, автор Московского центра Карнеги Константин Скоркин.
Еще одна возможная причина отставки: сам Аваков не видит перспектив у Зеленского и своевременно отходит в сторону. "Мудрости ему не занимать", — подчеркивает Скоркин. Но в окончание политической карьеры Авакова он не верит, в президентские амбиции — тоже. "У главы МВД огромный антирейтинг. Однако пока неясно, в какую команду он войдет", — рассуждает политолог.
Выдвижение Авакова на пост мэра Харькова эксперт оценивает как наиболее вероятный сценарий: "Он знает город, там у него нет серьезных соперников. При этом должность главы города-миллионника — хорошая политическая пенсия или, наоборот, плацдарм для возвращения в большую политику".
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко во время акции протеста против законопроекта Бужанского о продлении преподавания на русском языке в школах Украины
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко во время акции протеста против законопроекта Бужанского о продлении преподавания на русском языке в школах Украины - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко во время акции протеста против законопроекта Бужанского о продлении преподавания на русском языке в школах Украины

Центр притяжения

"Про Авакова нельзя говорить монохромно — хороший он или плохой. Позитив в том, что он не допустил фальсификаций на выборах, когда планировал переизбраться Порошенко, во второй срок которого верили даже в России. Аваков выступил против введения в 2018-м военного положения. Тогда Россия задержала украинских моряков в Керченском проливе", — объясняет Кирилл Куликов, депутат Верховной рады VI созыва.
К негативным последствиям он относит появление многочисленных националистических группировок.
"Отряд "Азов", партия "Национальный корпус", уличные националисты не могли появиться без финансирования. Им покровительствовали верхи, а Аваков управлял в ручном режиме. Сколько бы ни хвалили полицейскую реформу главы МВД, расцвет подобных организаций означает рост криминала и провал работы Авакова", — рассуждает Куликов.
Он не верит, что Аваков пойдет на президентские выборы, — силовик привык решать вопросы кулуарно. При этом экс-депутат убежден, что на любой должности "серый кардинал" останется центром политического притяжения.
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