Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210715/teleskop-1741313974.html
Испытания аппаратуры для телескопа "Спектр-М" завершат в июле
Испытания аппаратуры для телескопа "Спектр-М" завершат в июле - РИА Новости, 15.07.2021
Испытания аппаратуры для телескопа "Спектр-М" завершат в июле
Испытания аппаратуры для астрофизической космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") в условиях сверхнизких температур завершат в этом месяце,... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T03:13
2021-07-15T03:13
наука
россия
российская академия наук
физический институт ран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/104710/44/1047104429_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_70be60d6205ce612ab70f847d0c8c516.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Испытания аппаратуры для астрофизической космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") в условиях сверхнизких температур завершат в этом месяце, сообщила РИА Новости заместитель директора Физического института РАН (ФИАН) Лариса Лихачева.По ее словам, сейчас в интересах проекта "Миллиметрон" в Астрокосмическом центре ФИАН создается рабочее место для наземной экспериментальной отработки комплекса бортовой научной аппаратуры."От предприятий-соисполнителей начали поступать технологические образцы бортовых приборов. Сотрудники ФИАН провели первые стыковочные испытания. Одновременно создается комплекс аппаратуры для наземных станций слежения, предназначенных для приема научной и телеметрической информации из космоса", - добавила Лихачева.Она отметила, что для успешного решения всех научных задач "Спектром-М" предъявляются исключительные технологические требования."Требуются самые лучшие из лучших комплектующие, которые доступны в мире. Какие-то из них отечественные, а какие-то изготавливают одна-две зарубежные компании на весь мир. Поэтому полностью реализовать импортозамещение в проекте невозможно", - пояснила Лихачева.Среди успехов проекта "Миллиметрон" она выделила создание впервые в России специалистами ФИАН и Специального конструкторского бюро института радиотехники и электроники РАН бортового гетеродинного приемника на частоту 210 гигагерц с перспективой разработки приемника на частоту до 700 гигагерц.Обсерватория "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли, а также об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.В 2013 году планировалось, что запуск "Миллиметрона" состоится в 2019 году. Согласно информации на сайте проекта, обсерваторию намечается вывести на орбиту ракетой-носителем "Ангара" с космодрома Восточный в 2029 году.
https://ria.ru/20210707/teleskop-1740190933.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/104710/44/1047104429_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_fe18cf3484747c0aebaadd10190ea813.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, российская академия наук, физический институт ран
03:13 15.07.2021
 
Испытания аппаратуры для телескопа "Спектр-М" завершат в июле

Испытания аппаратуры для российского космического телескопа "Спектр-М" завершат в июле

© Fotolia / ElenartsВид на планету Земля из космоса
Вид на планету Земля из космоса - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© Fotolia / Elenarts
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Испытания аппаратуры для астрофизической космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") в условиях сверхнизких температур завершат в этом месяце, сообщила РИА Новости заместитель директора Физического института РАН (ФИАН) Лариса Лихачева.
"В июле будут завершены первые испытания высокоточных панелей рефлектора в гелиевой камере при температуре, близкой к температуре штатной эксплуатации (4 градуса Кельвина или минус 269 градусов Цельсия). Гелиевая камера такого большого размера нашлась только в Санкт-Петербурге в Государственном оптическом институте имени Вавилова", - сказала Лихачева.
По ее словам, сейчас в интересах проекта "Миллиметрон" в Астрокосмическом центре ФИАН создается рабочее место для наземной экспериментальной отработки комплекса бортовой научной аппаратуры.
"От предприятий-соисполнителей начали поступать технологические образцы бортовых приборов. Сотрудники ФИАН провели первые стыковочные испытания. Одновременно создается комплекс аппаратуры для наземных станций слежения, предназначенных для приема научной и телеметрической информации из космоса", - добавила Лихачева.
Она отметила, что для успешного решения всех научных задач "Спектром-М" предъявляются исключительные технологические требования.
"Требуются самые лучшие из лучших комплектующие, которые доступны в мире. Какие-то из них отечественные, а какие-то изготавливают одна-две зарубежные компании на весь мир. Поэтому полностью реализовать импортозамещение в проекте невозможно", - пояснила Лихачева.
Среди успехов проекта "Миллиметрон" она выделила создание впервые в России специалистами ФИАН и Специального конструкторского бюро института радиотехники и электроники РАН бортового гетеродинного приемника на частоту 210 гигагерц с перспективой разработки приемника на частоту до 700 гигагерц.
Кавказ, Специальная Астрофизическая Обсерватория (САО)
7 июля, 03:31Наука
Россия потратила шесть миллиардов рублей на создание телескопа "Спектр-М"
Обсерватория "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли, а также об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.
В 2013 году планировалось, что запуск "Миллиметрона" состоится в 2019 году. Согласно информации на сайте проекта, обсерваторию намечается вывести на орбиту ракетой-носителем "Ангара" с космодрома Восточный в 2029 году.
 
НаукаРоссияРоссийская академия наукФизический институт РАН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:17В США признали, что переоценили стратегическую значимость Украины
16:14Космонавты на МКС разберут на части старый российский скафандр
16:10Ученые выяснили, сколько сохраняются антитела после легкой формы CОVID-19
16:08Глава Итало-Российской торговой палаты оценил новый закон о виноделии
16:06Число жертв наводнений в Германии возросло до 42 человек
15:57"Нами пол вытрут": британцы испугались новых провокаций у границ России
15:54В Кельне сообщили о 20 погибших при наводнении
15:53На Украине проверят телеканал "Интер" из-за показа запрещенных фильмов
15:51В Германии отвергли идею компенсаций Украине за "Северный поток — 2"
15:51В Туркмении ответили на интервью инфекциониста российского Минздрава
15:50"Яблоко" попросило Путина объявить нерабочие дни из-за коронавируса
15:47Россиянам в ЮАР посоветовали запастись едой и водой
15:47Посольство дало рекомендации находящимся в ЮАР россиянам
15:45Нидерландский журналист умер после покушения
15:45Слуцкий прокомментировал доклад Европарламента по отношениям с Россией
15:42В Тульской области нашли захоронение местных жителей, убитых нацистами
15:37"Газпром" прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
15:32Калви заявил, что его необходимо оправдать, а дело прекратить
15:28В Шереметьево из-за ливня затопило взлетные полосы
15:24Ремонт дороги в Верхнем Карбуше после жалоб жителей Меркель ускорят
Лента новостейМолния