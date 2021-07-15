https://ria.ru/20210715/teleskop-1741313974.html

Испытания аппаратуры для телескопа "Спектр-М" завершат в июле

Испытания аппаратуры для телескопа "Спектр-М" завершат в июле - РИА Новости, 15.07.2021

Испытания аппаратуры для телескопа "Спектр-М" завершат в июле

Испытания аппаратуры для астрофизической космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") в условиях сверхнизких температур завершат в этом месяце,... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T03:13

2021-07-15T03:13

2021-07-15T03:13

наука

россия

российская академия наук

физический институт ран

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Испытания аппаратуры для астрофизической космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") в условиях сверхнизких температур завершат в этом месяце, сообщила РИА Новости заместитель директора Физического института РАН (ФИАН) Лариса Лихачева.По ее словам, сейчас в интересах проекта "Миллиметрон" в Астрокосмическом центре ФИАН создается рабочее место для наземной экспериментальной отработки комплекса бортовой научной аппаратуры."От предприятий-соисполнителей начали поступать технологические образцы бортовых приборов. Сотрудники ФИАН провели первые стыковочные испытания. Одновременно создается комплекс аппаратуры для наземных станций слежения, предназначенных для приема научной и телеметрической информации из космоса", - добавила Лихачева.Она отметила, что для успешного решения всех научных задач "Спектром-М" предъявляются исключительные технологические требования."Требуются самые лучшие из лучших комплектующие, которые доступны в мире. Какие-то из них отечественные, а какие-то изготавливают одна-две зарубежные компании на весь мир. Поэтому полностью реализовать импортозамещение в проекте невозможно", - пояснила Лихачева.Среди успехов проекта "Миллиметрон" она выделила создание впервые в России специалистами ФИАН и Специального конструкторского бюро института радиотехники и электроники РАН бортового гетеродинного приемника на частоту 210 гигагерц с перспективой разработки приемника на частоту до 700 гигагерц.Обсерватория "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли, а также об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.В 2013 году планировалось, что запуск "Миллиметрона" состоится в 2019 году. Согласно информации на сайте проекта, обсерваторию намечается вывести на орбиту ракетой-носителем "Ангара" с космодрома Восточный в 2029 году.

https://ria.ru/20210707/teleskop-1740190933.html

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россия, российская академия наук, физический институт ран