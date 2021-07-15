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МВД предложило снизить стоимость ОСАГО за добровольный техосмотр
МВД предложило снизить стоимость ОСАГО за добровольный техосмотр - РИА Новости, 15.07.2021
МВД предложило снизить стоимость ОСАГО за добровольный техосмотр
МВД направило в правительство предложение отменить обязательный техосмотр для легковых машин и мотоциклов, принадлежащих физлицам, заявил глава российской... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T11:13
2021-07-15T12:20
осаго
россия
михаил черников
авто
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
техосмотр
общество
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. МВД направило в правительство предложение отменить обязательный техосмотр для легковых машин и мотоциклов, принадлежащих физлицам, заявил глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников.Его выступление опубликовано на сайте МВД Медиа.Министерство также предложило стимулировать автовладельцев к добровольному прохождению этой процедуры.Заинтересованным ведомствам МВД предложило подготовить соответствующие изменения в законодательство.Как уточнил глава Госавтоинспекции, такое решение приняли по результатам мониторинга доступности технического осмотра. В некоторых регионах, объяснил он, нет необходимого количества пунктов проведения процедуры, а политика тарифов при формировании ее стоимости негативно влияет на развитие этого рынка услуг.В июне стало известно, что МВД подготовило предложение о добровольном техническом осмотре легковушек. Изменения хотят внести в федеральные законы "О техническом осмотре" и "О безопасности дорожного движения". Отмечается, что ответственные владельцы заинтересованы в исправности своего автомобиля, а потому сами должны проходить проверку.Инициатива не затронет машины, участвующие в перевозках: такси, грузовики, автомобили предприятий и организаций, автобусы. Новый механизм позволит ГАИ сосредоточиться на техосмотрах этих транспортных средств, поскольку технические неисправности — это сопутствующая причина аварий при перевозке пассажиров и грузов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210702/putin-1739613036.html
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осаго, россия, михаил черников, авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии), техосмотр, общество
11:13 15.07.2021 (обновлено: 12:20 15.07.2021)
 
МВД предложило снизить стоимость ОСАГО за добровольный техосмотр

МВД предложило снизить стоимость ОСАГО и ставку транспортного налога за добровольный техосмотр

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТехнический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте технического осмотра
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте технического осмотра - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. МВД направило в правительство предложение отменить обязательный техосмотр для легковых машин и мотоциклов, принадлежащих физлицам, заявил глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников.
Его выступление опубликовано на сайте МВД Медиа.
Министерство также предложило стимулировать автовладельцев к добровольному прохождению этой процедуры.
"Такими мерами могли бы стать понижение ставки транспортного налога, а также снижение стоимости полиса ОСАГО", — объяснил Черников.
Заинтересованным ведомствам МВД предложило подготовить соответствующие изменения в законодательство.
Как уточнил глава Госавтоинспекции, такое решение приняли по результатам мониторинга доступности технического осмотра. В некоторых регионах, объяснил он, нет необходимого количества пунктов проведения процедуры, а политика тарифов при формировании ее стоимости негативно влияет на развитие этого рынка услуг.
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В июне стало известно, что МВД подготовило предложение о добровольном техническом осмотре легковушек.
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Инициатива не затронет машины, участвующие в перевозках: такси, грузовики, автомобили предприятий и организаций, автобусы. Новый механизм позволит ГАИ сосредоточиться на техосмотрах этих транспортных средств, поскольку технические неисправности — это сопутствующая причина аварий при перевозке пассажиров и грузов.
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