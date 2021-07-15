https://ria.ru/20210715/tekhosmotr-1741344459.html

МВД предложило снизить стоимость ОСАГО за добровольный техосмотр

МВД предложило снизить стоимость ОСАГО за добровольный техосмотр - РИА Новости, 15.07.2021

МВД предложило снизить стоимость ОСАГО за добровольный техосмотр

МВД направило в правительство предложение отменить обязательный техосмотр для легковых машин и мотоциклов, принадлежащих физлицам, заявил глава российской... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T11:13

2021-07-15T11:13

2021-07-15T12:20

осаго

россия

михаил черников

авто

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

техосмотр

общество

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. МВД направило в правительство предложение отменить обязательный техосмотр для легковых машин и мотоциклов, принадлежащих физлицам, заявил глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников.Его выступление опубликовано на сайте МВД Медиа.Министерство также предложило стимулировать автовладельцев к добровольному прохождению этой процедуры.Заинтересованным ведомствам МВД предложило подготовить соответствующие изменения в законодательство.Как уточнил глава Госавтоинспекции, такое решение приняли по результатам мониторинга доступности технического осмотра. В некоторых регионах, объяснил он, нет необходимого количества пунктов проведения процедуры, а политика тарифов при формировании ее стоимости негативно влияет на развитие этого рынка услуг.В июне стало известно, что МВД подготовило предложение о добровольном техническом осмотре легковушек. Изменения хотят внести в федеральные законы "О техническом осмотре" и "О безопасности дорожного движения". Отмечается, что ответственные владельцы заинтересованы в исправности своего автомобиля, а потому сами должны проходить проверку.Инициатива не затронет машины, участвующие в перевозках: такси, грузовики, автомобили предприятий и организаций, автобусы. Новый механизм позволит ГАИ сосредоточиться на техосмотрах этих транспортных средств, поскольку технические неисправности — это сопутствующая причина аварий при перевозке пассажиров и грузов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210702/putin-1739613036.html

https://ria.ru/20210707/shtraf-1740313967.html

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осаго, россия, михаил черников, авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии), техосмотр, общество