https://ria.ru/20210715/sultan-1741059353.html

Биография Хассанала Болкиаха

Биография Хассанала Болкиаха - РИА Новости, 15.07.2021

Биография Хассанала Болкиаха

Султан Брунея-Даруссалам Хассанал Болкиах родился 15 июля 1946 года в столице Брунея – Бруней-таун (ныне Бандар-Сери-Бегаван). Представитель династии, правящей... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T04:19

2021-07-15T04:19

2021-07-15T04:19

хассанал болкиах

бандар-сери-бегаван

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741062300_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_957a0e2ef776c3ea577e198ba0bef77d.jpg

Султан Брунея-Даруссалам Хассанал Болкиах родился 15 июля 1946 года в столице Брунея – Бруней-таун (ныне Бандар-Сери-Бегаван). Представитель династии, правящей страной с середины XV века. Его отец – Омар Али Сайфуддин – султан Брунея в 1950-1967 годах. Образование получил в институте Виктории в Куала-Лумпуре (Малайзия). В 1967 году окончил Королевскую военную академию в Сандхерсте (Великобритания).В 1961 году Хассанал Болкиах был объявлен наследным принцем.5 октября 1967 года после добровольного отречения своего отца Омара Али Сайфуддина был провозглашен султаном Брунея-Даруссалама. Коронован 1 августа 1968 года. Стал 29-м представителем династии.Согласно действующей конституции, "Его Высочество Султан Брунея-Даруссалама не действует несправедливо, ни как гражданин султаната, ни как официальное лицо". Ни один гражданин страны не вправе подавать ни в один суд мира иск против главы государства, гласит конституция султаната. Обладает абсолютной властью в Брунее: является одновременно султаном, премьер-министром, министром обороны, министром финансов и экономики, министром иностранных дел, религиозным лидером.При нем функционирует ряд совещательных органов –тайный совет, совет по делам престолонаследия, религиозный совет, совет министров и законодательный совет. В период правления Хассанала Болкиаха Бруней обрел независимость от британского протектората (1 января 1984 года). Его правление также принесло Брунею финансовое благополучие. От нефтедолларов, которые пополнили бюджет в страну с приходом компании Shell в 1970-х годах, подданные получили все возможные блага: у них высокие зарплаты и пенсии, бесплатные образование и медицина, жители не платят подоходный налог, при покупке домов и машин в кредит у них низкие процентные ставки. При этом Бруней – первая страна Юго-Восточной Азии, утвердившая шариат на государственном уровне. 3 апреля 2019 года вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым за измену, гомосексуализм, изнасилование, оскорбление личности пророка Мухаммеда полагается забивание камнями, за воровство – отсечение руки, за аборт – публичная порка. После осуждения со стороны международного сообщества в начале мая 2019 года султан Брунея Хассанал Болкиах заявил, что в отношении казней за супружескую измену и гомосексуальные связи будет действовать мораторий. Хассанал Болкиах является почетным доктором МГИМО МИД России.Входит в число самых богатых монархов планеты.Султану Брунея Хассаналу Болкиаху принадлежит вошедший в Книгу рекордов Гиннеса дворец Истана Нурул Иман (Дворец Света) площадью более 200 тысяч квадратных метров. Султан коллекционирует автомобили. Точный размер коллекции не знает никто. В ней, по разным оценкам, от трех до семи тысяч моделей. Ему также принадлежат несколько самолетов и вертолетов. Наиболее известны Boing 747-400 и Airbus A340-212, на которых он совершает зарубежные поездки. Увлекается игрой в поло, сквош и бадминтон.Хассанал Болкиах также является квалифицированным пилотом самолетов и вертолетов. Султан Брунея Хассанал Болкиах женат на Анак Хаджах Салех. У него 12 детей: пять сыновей и семь дочерей. Наследником престола с 10 августа 1998 года является старший сын Болкиаха – Аль-Мухтади Биллах, старший министр в канцелярии премьер-министра.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

бандар-сери-бегаван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хассанал болкиах, бандар-сери-бегаван, справки