https://ria.ru/20210715/strekoza-1741414412.html
Жителей Ростовской области предупредили о нашествии стрекоз
Жителей Ростовской области предупредили о нашествии стрекоз - РИА Новости, 15.07.2021
Жителей Ростовской области предупредили о нашествии стрекоз
Большое количество стрекоз, которое наблюдается в последнее время в Ростовской области, связано со вспышкой их численности и не представляет для людей никакой... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T16:53
2021-07-15T16:53
2021-07-15T16:54
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Большое количество стрекоз, которое наблюдается в последнее время в Ростовской области, связано со вспышкой их численности и не представляет для людей никакой угрозы, рассказал РИА Новости младший научный сотрудник Южного научного центра РАН Евгений Терсков.Ранее в соцсетях появились видео и посты жителей Ростовской области о нашествии стрекоз в регионе."В последнее время в Ростове, действительно, наблюдается большое количество стрекоз. Это нормальное явление. Стрекозы, как и другие насекомые, могут давать вспышки численности", - сказал Терсков. Он уточнил, что личинки стрекоз развиваются в воде, где они живут от года до нескольких лет в зависимости от конкретного вида."Если были благоприятные условия несколько лет назад, хорошие кормовые условия, то и размножились они хорошо. Сейчас взрослые стрекозы вылетели, поэтому мы и наблюдаем вспышку численности", - отметил собеседник агентства.Поскольку стрекозы являются хищниками и поедают мух, комаров и прочих мелких летающих насекомых, то "для населения они будут приносить скорей пользу, а для природы это обычное явление", отметил ученый. По его словам, населению не стоит обращать на стрекоз внимание. "Для людей они абсолютно безвредны. Даже подлетать близко не будут. Максимум что может случиться - это какая-нибудь стрекоза сядет отдохнуть на неподвижного человека", - пояснил он.
https://ria.ru/20210709/pchely-1740652148.html
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россия, российская академия наук, ростов, ростовская область, насекомые, природа, наука, происшествия
16:53 15.07.2021 (обновлено: 16:54 15.07.2021)
Жителей Ростовской области предупредили о нашествии стрекоз
Сотрудник РАН Терсков: большое количество стрекоз в Ростовской области не представляет угрозы людям