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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210715/stone-1741377532.html
Шерон Стоун поразила поклонников усыпанным цветами платьем
Шерон Стоун поразила поклонников усыпанным цветами платьем - РИА Новости, 15.07.2021
Шерон Стоун поразила поклонников усыпанным цветами платьем
Актриса Шерон Стоун появилась на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля в необычном наряде. Поклонники звезды высоко оценили ее образ. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T14:02
2021-07-15T15:46
шоубиз
стиль жизни
dolce & gabbana
каннский кинофестиваль
шэрон стоун
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Актриса Шерон Стоун появилась на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля в необычном наряде. Поклонники звезды высоко оценили ее образ. 14 июля актриса пришла на премьеру фильма "История моей жены" Ильдико Эньеди в голубом платье с пышной юбкой от Dolce&amp;Gabbana. Наряд усыпан розовыми, белоснежными, желтыми, сиреневыми цветами. "Вот из чего сделаны мечты", — артистка подписала в своем Instagram-аккаунте фото с красной ковровой дорожки. Фанаты оставили восторженные комментарии в микроблоге актрисы. "Как она мила", "Красотка", "Принцесса", "Великолепное платье", "Фантастика", "Вы выглядите изумительно", — пишут пользователи. При этом многие предпочли словам смайлы и оставили в комментариях значки с изображением сердца и огня. Каннский кинофестиваль в этом году проходит с 6 по 17 июля.Ранее сообщалось, что Мэтт Дэймон расплакался на премьере триллера "Тихий омут", состоявшейся в Каннах.
https://ria.ru/20210707/kino-1740150798.html
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стиль жизни, dolce & gabbana, каннский кинофестиваль, шэрон стоун
14:02 15.07.2021 (обновлено: 15:46 15.07.2021)
 

Шерон Стоун поразила поклонников усыпанным цветами платьем

© REUTERS / Johanna GeronАктриса Шэрон Стоун на 74-м Каннском кинофестивале
Актриса Шэрон Стоун на 74-м Каннском кинофестивале - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© REUTERS / Johanna Geron
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Актриса Шерон Стоун появилась на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля в необычном наряде. Поклонники звезды высоко оценили ее образ.
© AFP 2021 / John MacDougallАктриса Шэрон Стоун на 74-м Каннском кинофестивале
Актриса Шэрон Стоун на 74-м Каннском кинофестивале - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© AFP 2021 / John MacDougall
Актриса Шэрон Стоун на 74-м Каннском кинофестивале
14 июля актриса пришла на премьеру фильма "История моей жены" Ильдико Эньеди в голубом платье с пышной юбкой от Dolce&Gabbana. Наряд усыпан розовыми, белоснежными, желтыми, сиреневыми цветами.
"Вот из чего сделаны мечты", — артистка подписала в своем Instagram-аккаунте фото с красной ковровой дорожки.
Фанаты оставили восторженные комментарии в микроблоге актрисы.
"Как она мила", "Красотка", "Принцесса", "Великолепное платье", "Фантастика", "Вы выглядите изумительно", — пишут пользователи. При этом многие предпочли словам смайлы и оставили в комментариях значки с изображением сердца и огня.
Каннский кинофестиваль в этом году проходит с 6 по 17 июля.
Ранее сообщалось, что Мэтт Дэймон расплакался на премьере триллера "Тихий омут", состоявшейся в Каннах.
Церемония открытия Каннского кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
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Скорее жив или мертв? Во Франции открылся Каннский фестиваль
 
ШоубизСтиль жизниDolce & GabbanaКаннский кинофестивальШэрон Стоун
 
 
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