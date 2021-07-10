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Мэтт Дэймон расплакался на премьере фильма на Каннском кинофестивале
Мэтт Дэймон расплакался на премьере фильма на Каннском кинофестивале - РИА Новости, 10.07.2021
Мэтт Дэймон расплакался на премьере фильма на Каннском кинофестивале
Актер Мэтт Дэймон расплакался на премьере триллера "Тихий омут", премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале, сообщает Variety. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T03:05
2021-07-10T03:05
2021-07-10T03:05
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Актер Мэтт Дэймон расплакался на премьере триллера "Тихий омут", премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале, сообщает Variety. Рамин Сетуде, репортер Variety, побывший на показе, разместил в своем Twitter ролик. В нем видно, как лауреат премии "Оскар", исполнивший в ленте Тома Маккарти главную роль, не смог сдержать эмоции после того, как зрители наградили создателей картины пятиминутной стоячей овацией. В издании отмечают, что обычно в Каннах режиссеры не выступают с речами после премьеры фильмов. Однако Маккарти нарушил эту традицию и обратился к публике. В "Тихом омуте" рассказывают о строителе (Дэймон) из Оклахомы (США), чью дочь посадили во французскую тюрьму за убийство подруги. Главный герой делает все возможное, чтобы доказать невиновность своего ребенка и освободить. Премьера триллера должна была состояться еще в 2020 году. Однако из-за пандемии коронавируса релиз перенесли на 30 июля этого года.
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канны, сша, кино и сериалы, новости культуры, мэттью дэймон
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости.
Актер Мэтт Дэймон расплакался на премьере триллера "Тихий омут", премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале, сообщает
Variety.
Рамин Сетуде, репортер Variety, побывший на показе, разместил в своем Twitter ролик. В нем видно, как лауреат премии "Оскар", исполнивший в ленте Тома Маккарти главную роль, не смог сдержать эмоции после того, как зрители наградили создателей картины пятиминутной стоячей овацией.
В издании отмечают, что обычно в Каннах режиссеры не выступают с речами после премьеры фильмов. Однако Маккарти нарушил эту традицию и обратился к публике.
"Я невероятно рад быть здесь. На меня очень сильно повлияло французское и европейское кино, — сказал Том Маккарти. — Поэтому я счастлив представлять фильм столь удивительной публике в этом культовом театре (имея в виду Дворец фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. — Прим. ред.)".
В "Тихом омуте" рассказывают о строителе (Дэймон) из Оклахомы (США), чью дочь посадили во французскую тюрьму за убийство подруги. Главный герой делает все возможное, чтобы доказать невиновность своего ребенка и освободить.
Премьера триллера должна была состояться еще в 2020 году. Однако из-за пандемии коронавируса релиз перенесли на 30 июля этого года.