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РБК: Шойгу обязал военных изучить статью Путина об Украине
РБК: Шойгу обязал военных изучить статью Путина об Украине - РИА Новости, 15.07.2021
РБК: Шойгу обязал военных изучить статью Путина об Украине
Статью президента Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" включили в список обязательных для изучения тем военно-политической... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T20:33
2021-07-15T20:33
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир путин
сергей шойгу
украина
безопасность
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Статью президента Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" включили в список обязательных для изучения тем военно-политической подготовки, сообщает РБК со ссылкой на источники в Минобороны. Эту информацию подтвердил также источник издания в Главном военно-политическом управлении ведомства. Собеседник РБК отметил, что статья главы государства вызвала положительный отклик в военной среде "из-за большого числа военнослужащих в составе российской армии и на флоте, имеющих украинские корни, родителей или родственников на Украине". Источник подчеркнул, что все российские военнослужащие разделяют тезис о единстве русских, украинцев и белорусов. Статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" была опубликована 12 июля на русском и украинском языках. В ней российский лидер назвал возникшую между странами стену большой общей бедой и трагедией. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, попытался создать из нее "анти-Россию", а сейчас страна находится не просто под полной зависимостью, а прямым внешним управлением. На следующий день после выхода материала об Украине Путин дал расширенные комментарии о смысле и целях его написания. Он высказался о том, что сегодняшние власти Украины говорят не о народе, а о выборе, который они сделали сами, но это не значит, что выбор окончательный.
https://ria.ru/20210714/statya-1741263057.html
https://ria.ru/20210715/ukraina-1741324844.html
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, сергей шойгу, украина, безопасность
20:33 15.07.2021
 
РБК: Шойгу обязал военных изучить статью Путина об Украине

РБК: глава Минобороны Шойгу обязал военных изучить статью президента Путина об Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Статью президента Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" включили в список обязательных для изучения тем военно-политической подготовки, сообщает РБК со ссылкой на источники в Минобороны.
Эту информацию подтвердил также источник издания в Главном военно-политическом управлении ведомства.
Собеседник РБК отметил, что статья главы государства вызвала положительный отклик в военной среде "из-за большого числа военнослужащих в составе российской армии и на флоте, имеющих украинские корни, родителей или родственников на Украине". Источник подчеркнул, что все российские военнослужащие разделяют тезис о единстве русских, украинцев и белорусов.
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Статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" была опубликована 12 июля на русском и украинском языках. В ней российский лидер назвал возникшую между странами стену большой общей бедой и трагедией. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, попытался создать из нее "анти-Россию", а сейчас страна находится не просто под полной зависимостью, а прямым внешним управлением.
На следующий день после выхода материала об Украине Путин дал расширенные комментарии о смысле и целях его написания. Он высказался о том, что сегодняшние власти Украины говорят не о народе, а о выборе, который они сделали сами, но это не значит, что выбор окончательный.
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