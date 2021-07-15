https://ria.ru/20210715/statya-1741451479.html

РБК: Шойгу обязал военных изучить статью Путина об Украине

РБК: Шойгу обязал военных изучить статью Путина об Украине - РИА Новости, 15.07.2021

РБК: Шойгу обязал военных изучить статью Путина об Украине

Статью президента Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" включили в список обязательных для изучения тем военно-политической... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T20:33

2021-07-15T20:33

2021-07-15T20:33

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

владимир путин

сергей шойгу

украина

безопасность

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Статью президента Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" включили в список обязательных для изучения тем военно-политической подготовки, сообщает РБК со ссылкой на источники в Минобороны. Эту информацию подтвердил также источник издания в Главном военно-политическом управлении ведомства. Собеседник РБК отметил, что статья главы государства вызвала положительный отклик в военной среде "из-за большого числа военнослужащих в составе российской армии и на флоте, имеющих украинские корни, родителей или родственников на Украине". Источник подчеркнул, что все российские военнослужащие разделяют тезис о единстве русских, украинцев и белорусов. Статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" была опубликована 12 июля на русском и украинском языках. В ней российский лидер назвал возникшую между странами стену большой общей бедой и трагедией. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, попытался создать из нее "анти-Россию", а сейчас страна находится не просто под полной зависимостью, а прямым внешним управлением. На следующий день после выхода материала об Украине Путин дал расширенные комментарии о смысле и целях его написания. Он высказался о том, что сегодняшние власти Украины говорят не о народе, а о выборе, который они сделали сами, но это не значит, что выбор окончательный.

https://ria.ru/20210714/statya-1741263057.html

https://ria.ru/20210715/ukraina-1741324844.html

россия

украина

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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, сергей шойгу, украина, безопасность