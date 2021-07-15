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Посол Словении оценил перспективы одобрения "Спутника V" в Европе

Посол Словении оценил перспективы одобрения "Спутника V" в Европе - РИА Новости, 15.07.2021

Посол Словении оценил перспективы одобрения "Спутника V" в Европе

Посол Словении в России Бранко Раковец заявил РИА Новости, что надеется на скорое одобрение российской вакцины "Спутник V" Европейским агентством по... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T09:06

2021-07-15T09:06

2021-07-15T10:01

распространение коронавируса

бранко раковец

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здоровье - общество

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Посол Словении в России Бранко Раковец заявил РИА Новости, что надеется на скорое одобрение российской вакцины "Спутник V" Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА), тогда многие страны решат ее купить."Я убежден, что прежде всего ЕМА должно завершить процесс сертификации, который, насколько я знаю, продолжается. Дважды представители агентства были в Москве. Я надеюсь, что вскоре процесс будет завершен, и тогда многие государства примут решение о закупке российской вакцины", - сказал посол в интервью РИА Новости.Он добавил, что сам несколько месяцев тому назад привился российской вакциной."Когда я несколько месяцев тому назад принял решение о вакцинации, был доступен только один вариант – "Спутник V", и я привился им. Как видите, я жив и здоров", - отметил посол.Российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в EMA. Ранее в ЕМА выразили надежду, что после завершения инспекторских проверок в РФ в агентстве смогут озвучить график оценки препарата. "Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" - одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.Читайте полный текст интервью >>>

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2021

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