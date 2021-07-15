Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210715/sputnik-1741326077.html
Посол Словении оценил перспективы одобрения "Спутника V" в Европе
Посол Словении оценил перспективы одобрения "Спутника V" в Европе - РИА Новости, 15.07.2021
Посол Словении оценил перспективы одобрения "Спутника V" в Европе
Посол Словении в России Бранко Раковец заявил РИА Новости, что надеется на скорое одобрение российской вакцины "Спутник V" Европейским агентством по... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T09:06
2021-07-15T10:01
распространение коронавируса
бранко раковец
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
аргентина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597247527_208:1:2870:1499_1920x0_80_0_0_849df8f780bea9028caf0fad3c728c46.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Посол Словении в России Бранко Раковец заявил РИА Новости, что надеется на скорое одобрение российской вакцины "Спутник V" Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА), тогда многие страны решат ее купить."Я убежден, что прежде всего ЕМА должно завершить процесс сертификации, который, насколько я знаю, продолжается. Дважды представители агентства были в Москве. Я надеюсь, что вскоре процесс будет завершен, и тогда многие государства примут решение о закупке российской вакцины", - сказал посол в интервью РИА Новости.Он добавил, что сам несколько месяцев тому назад привился российской вакциной."Когда я несколько месяцев тому назад принял решение о вакцинации, был доступен только один вариант – "Спутник V", и я привился им. Как видите, я жив и здоров", - отметил посол.Российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в EMA. Ранее в ЕМА выразили надежду, что после завершения инспекторских проверок в РФ в агентстве смогут озвучить график оценки препарата. "Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" - одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html
россия
аргентина
словения
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597247527_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_3e8c49855bf86be4a07a8a7e26f7c5ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бранко раковец, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, аргентина, словения, венгрия, в мире
09:06 15.07.2021 (обновлено: 10:01 15.07.2021)
 
Посол Словении оценил перспективы одобрения "Спутника V" в Европе

Посол Словении в России Бранко Раковец выразил надежду, что "Спутник V" вскоре одобрят в Европе

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Посол Словении в России Бранко Раковец заявил РИА Новости, что надеется на скорое одобрение российской вакцины "Спутник V" Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА), тогда многие страны решат ее купить.
"Я убежден, что прежде всего ЕМА должно завершить процесс сертификации, который, насколько я знаю, продолжается. Дважды представители агентства были в Москве. Я надеюсь, что вскоре процесс будет завершен, и тогда многие государства примут решение о закупке российской вакцины", - сказал посол в интервью РИА Новости.
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 08:00Наука
"Спутник V". Все о первой российской вакцине от коронавируса
Он добавил, что сам несколько месяцев тому назад привился российской вакциной.
"Когда я несколько месяцев тому назад принял решение о вакцинации, был доступен только один вариант – "Спутник V", и я привился им. Как видите, я жив и здоров", - отметил посол.
Российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в EMA. Ранее в ЕМА выразили надежду, что после завершения инспекторских проверок в РФ в агентстве смогут озвучить график оценки препарата. "Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" - одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.
Читайте полный текст интервью >>>
 
Распространение коронавирусаБранко РаковецВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоАргентинаСловенияВенгрияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:17В США признали, что переоценили стратегическую значимость Украины
16:14Космонавты на МКС разберут на части старый российский скафандр
16:10Ученые выяснили, сколько сохраняются антитела после легкой формы CОVID-19
16:08Глава Итало-Российской торговой палаты оценил новый закон о виноделии
16:06Число жертв наводнений в Германии возросло до 42 человек
15:57"Нами пол вытрут": британцы испугались новых провокаций у границ России
15:54В Кельне сообщили о 20 погибших при наводнении
15:53На Украине проверят телеканал "Интер" из-за показа запрещенных фильмов
15:51В Германии отвергли идею компенсаций Украине за "Северный поток — 2"
15:51В Туркмении ответили на интервью инфекциониста российского Минздрава
15:50"Яблоко" попросило Путина объявить нерабочие дни из-за коронавируса
15:47Россиянам в ЮАР посоветовали запастись едой и водой
15:47Посольство дало рекомендации находящимся в ЮАР россиянам
15:45Нидерландский журналист умер после покушения
15:45Слуцкий прокомментировал доклад Европарламента по отношениям с Россией
15:42В Тульской области нашли захоронение местных жителей, убитых нацистами
15:37"Газпром" прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
15:32Калви заявил, что его необходимо оправдать, а дело прекратить
15:28В Шереметьево из-за ливня затопило взлетные полосы
15:24Ремонт дороги в Верхнем Карбуше после жалоб жителей Меркель ускорят
Лента новостейМолния