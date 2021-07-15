https://ria.ru/20210715/sloveniya-1741284577.html

Бранко Раковец: интерес к русскому языку в Словении очень большой

Бранко Раковец: интерес к русскому языку в Словении очень большой - РИА Новости, 15.07.2021

Бранко Раковец: интерес к русскому языку в Словении очень большой

Посол Словении в России Бранко Раковец в связи с началом председательства его страны в Совете ЕС рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Дарье Лабутиной РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T10:00

2021-07-15T10:00

2021-07-15T10:18

бранко раковец

россия

словения

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155217/90/1552179095_0:0:2805:1579_1920x0_80_0_0_48d582a1e4ca67c1071c778bce49f220.jpg

Посол Словении в России Бранко Раковец в связи с началом председательства его страны в Совете ЕС рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Дарье Лабутиной о том, как Любляна будет выстраивать диалог между ЕС и Россией, когда европейцы смогут сделать прививку российской вакциной, а также почему словенские вина трудно найти на полках российских магазинов.– В последние дни обострилась полемика вокруг темы обязательной вакцинации и в целом – так называемой "войны вакцин". Европа и Россия обмениваются взаимными обвинениями в политизации вопроса их признания. Вы упоминали, что привились "Спутником V", как вы оцениваете его действие?– Когда я несколько месяцев тому назад принял решение о вакцинации, был доступен только один вариант – "Спутник-V", и я привился им. Как видите, я жив и здоров.– Почему власти Словении так и не закупили российскую вакцину, хотя собирались сделать это еще в апреле, не дожидаясь одобрения Европейского Медицинского агентства?– Я полностью не знаком с состоянием процесса переговоров о закупке вакцины, но я убежден, что прежде всего ЕМА должно завершить процесс сертификации, который, насколько я знаю, продолжается. Дважды представители агентства были в Москве. Я надеюсь, что вскоре процесс будет завершен, и тогда многие государства примут решение о закупке российской вакцины.В самом начале вакцинации в Словении не было выбора, прививали только той вакциной, которая была в наличии, но сейчас люди уже имеют возможность выбора между разными вакцинами.– Рассчитываете ли вы, что Россия начнет выдавать QR-коды привитым словенцам и европейцам вообще?– На предыдущей неделе мы получили ноту МИД России о том, что это уже возможно. С нотой ознакомлены все сотрудники посольства, и от каждого в отдельности зависит, захочет он или она подать заявку на получение кода.– Сколько сотрудников дипмиссии на данный момент уже привито?– Я не могу точно сказать, но у нас действует принцип: переболел-не переболел. То есть те, у кого есть антитела, не проходят вакцинацию, а другие уже сделали прививку. Мы много говорили об этом в коллективе, я думаю, что все сотрудники, как словенцы, так и локальные работники, со всей серьезностью относятся к данному вопросу и отдают себе отчет в том, что такое пандемия. Так что я настроен оптимистично. Полагаю, мы все активно приступим к решению вопроса, чтобы сохранить здоровье. Большинство из нас очень ответственные. Но есть и такие, кто боится вакцинации.– Когда планируется снова открыть границы для российских туристов?– Из-за пандемии на сегодняшний момент мы не можем говорить об открытии границ. Конечно, российские туристы были и будут желанными, дорогими гостями в Словении, но во время пандемии туристические поездки невозможны.Что касается пересечения границ, хочу подчеркнуть, что Словения является членом Шенгенского соглашения и совместно с другими членами принимает решения по поводу пересечения границ. В настоящий момент как словенские, так и шенгенские границы закрыты. Существуют исключения для государственных делегаций или при наличии существенных причин.Процесс снятия ограничений сложный и долгосрочный. В будущем, я надеюсь, нам удастся победить пандемию, и все нормализуется.– Сейчас активно обсуждается вопрос взаимного признания ковид-сертификатов между разными странами? Как по-вашему, когда это может произойти между Евросоюзом и Россией?– Не знаю, но для населения было бы очень полезно, если бы осуществилось такое взаимное признание сертификатов, это облегчило бы путешествия. Насколько я знаю, делегация ЕС уже адресовала данный вопрос компетентным органам России. Надеюсь, что положительное решение будет принято, и это будет хорошо для всех.– Глава МИД Словении ранее заявил, что Любляна будет выступать за снижение напряженности между ЕС и Россией, каким образом Словения намерена это делать?– Существуют рамки нашего сотрудничества, которые выражены в пяти принципах отношений РФ и Евросоюза, о них договорились страны-члены ЕС, и первый из этих принципов – реализация Минских соглашений. Все зависит от того, как будет развиваться данный процесс.Но Словения принципиально выступает за развитие отношений с Россией, за диалог, за сотрудничество, прежде всего в тех сферах, которые представляют общий интерес. Это экология, охрана окружающей среды, зеленая экономика, здравоохранение. Конечно, мы надеемся, что наши отношения будут успешно развиваться.– Но как вы тогда прокомментируете слова председателя группы за американо-словенскую дружбу в палате представителей США Пола Госара о том, что на Словении лежит обязанность противостоять России и Китаю после того, как страна получила председательство в Совете ЕС?– Я могу сказать, что Евросоюз и Словения проводят свою автономную, независимую внешнюю политику. Конечно, при этом мы с уважением относимся к нашим трансатлантическим коллегам.– Считаете ли вы, что дипломатический скандал с высылкой российских дипломатов из Чехии и Словакии не имел оснований, ведь доказательств нет до сих пор?– У нас нет никаких оснований не верить нашим друзьям из Евросоюза, мы полагаем, что существовали такие причины, и в ходе своего визита в Россию министр иностранных дел Словении подчеркнул, что эти государства могут рассчитывать на поддержку Словении.– Власти Словении заявляли, что намерены способствовать евроинтеграции стран Западных Балкан, как продвигается этот процесс?– Сербия и Черногория сейчас находятся в стадии ведения переговоров о вступлении в Евросоюз, тогда как Албания и Северная Македония еще не приступили к этому процессу. Конечно, мы бы хотели, чтобы данный процесс начался как можно скорее, мы стремимся решать двусторонние вопросы и будем и далее работать в направлении поддержки этих государств.Конечно, необходимо время, чтобы настоящий вопрос был решен, и это будет иметь значение как для региона, так и для всего Евросоюза. Процесс этот довольно сложный, страны-кандидаты должны решить некоторые свои проблемы, прежде всего адаптировать свое законодательство к законам ЕС, для этого требуется время. Со своей стороны, мы готовы оказывать всяческую поддержку этим странам. Об этом свидетельствует выступление трех министров иностранных дел Португалии, Германии и Словении, их совместное заявление, с которым они выступили на прошлой неделе.Я хотел бы подчеркнуть, что наша поддержка, оказываемая данным странам искренняя, мы хотим обеспечить безопасное и процветающее соседство. Не говорю уже о том, что у нас с этими странами общая история.– Посол ЕС в России негативно оценил поправки в российское законодательство о виноделии, по его словам они стали продолжением политики ограничительных мер против европейских производителей, продолжением политики протекционизма. Коснулось ли это словенских производителей?– Здесь речь идет об одностороннем акте РФ, который был введен без консультаций с партнерами и экспортерами из ЕС. Продукция словенских виноделов не занимает большого объема на российском рынке. Мы экспортируем, но словенское вино совсем непросто найти на полках российских магазинов. Это связано с существованием многих проблем при экспорте в Россию, в том числе – высокими акцизами. Все это приводит к неразумно высоким ценам. Поэтому большого интереса к экспорту вин в Россию в Словении нет.Новая мера не окажет положительного влияния на решение европейских виноделов экспортировать свою продукцию в РФ. Получается, что Россия не признает международную маркировку, потому что шампанским считается только продукция, производимая во французском регионе Шампань, а согласно новому российскому закону, это шампанское должно обозначаться как игристое вино, тогда как наименование "шампанское" будет относиться только к продукции российских производителей.Это непонятная практика, которая не будет способствовать развитию взаимной торговли и не окажет положительного влияния на развитие российского энологического сектора.К примеру, Словения импортирует столько же вина, сколько экспортирует, поэтому у потребителя есть выбор. А в России, я боюсь, при принятии такого закона конечный счет будет оплачивать покупатель, который либо не будет вообще иметь выбора, либо будет платить очень дорогую цену.– Вы сами пробовали российское вино? Как считаете, оно в состоянии конкурировать с европейскими винами, или ему нужны протекционистские меры?– Я думаю, что вопрос поставлен неправильно. Я не большой эксперт в виноделии, но считаю, что для вина значимо, чтобы были разнообразные вкусы из различных регионов, где произрастает виноградная лоза. Чтобы была возможность выбора.– Получается ли у вас путешествовать по России?–Пандемия буквально приковала меня к Москве на полтора года, в течение которых я не мог путешествовать по России. Раньше путешествовал, что-то видел, но хотелось бы посетить гораздо больше мест.Могу сказать, что мы большое внимание уделяем сотрудничеству с регионами. Я считаю, что такая форма сотрудничества наиболее эффективна. У нас подписаны меморандумы о сотрудничестве с девятью российскими субъектами. Я считаю, что нужно путешествовать, в том числе с представителями экономики и бизнеса, достигать соглашений, и тогда сотрудничество действительно будет развиваться. В некоторых регионах России я уже побывал, например, в Карелии, в Санкт-Петербурге неоднократно, в Томске, Твери, Владимире, Сочи. Хотелось бы побывать на Байкале, на Алтае.Недавно я сопровождал заместителя председателя нашего правительства, министра Здравко Почивалшека, который является сопредседателем российско-словенской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, в Екатеринбург. Мы посетили там выставку "Иннопром", и там же состоялось много интересных встреч: в мэрии, с заместителем губернатора… Очень интересная была встреча с ректором Уральского Федерального Университета, в рамках которой были достигнуты соглашения о сотрудничестве между университетом и словенской компанией "Искрател".– В каких сферах экономики развивается российско-словенское сотрудничество?– Товарооборот между нашими странами в прошлом году составил около 1,33 миллиарда евро, это неплохой результат, хотя бывали результаты и лучше.К сожалению, торговый баланс очень неуравновешен, Словения гораздо больше экспортирует в РФ, чем импортирует из России. Мы импортируем преимущественно энергоносители – нефть, газ и все, что с ними связано. А экспортируем прежде всего фармацевтическую продукцию, несмотря на то, что наша известная компания "КРКА" имеет собственный завод в России и успешно развивает производство.– Ранее вы упоминали, что сейчас в Словении больше людей изучает русский, чем в советские годы. С чем вы это связываете?– Да, действительно, интерес к русскому языку в Словении очень большой, в Любляне на философском факультете существует очень сильная кафедра русского языка, литературы и культуры, интерес действительно растет. А вот что касается изучения словенского языка в России, то в МГУ им. Ломоносова существует кафедра славянских языков. Но здесь обратная ситуация. По каким-то внутренним административным причинам возникают трудности с обеспечением поддержки в изучении словенского языка, несмотря на очень длительные традиции. Словенский язык изучается в МГУ свыше 50 лет. Надеюсь, эти традиции не прервутся. Но, к сожалению, каждый год мы боимся, будет ли обеспечена поддержка студентам в изучении словенского языка.– Как современные словенцы относятся к памяти о Второй мировой войне?– Я лично думаю, что словенцы относятся к историческим событиям рационально и стараются оценивать все значимые исторические события объективно. Конечно, когда речь идет о событиях недавнего прошлого, мы не можем избежать эмоциональной оценки, поскольку все мы люди.Что касается событий Второй мировой войны, то, к сожалению, в то время словенский народ был разделен, и эта травма переносится и в сегодняшний день. Нужно о ней забыть и оценивать события прошлого дистанцировавшись и объективно, смотреть в будущее.Именно поэтому мы установили памятник в Москве, на Поклонной горе, всем погибшим на территории России словенцам, несмотря на то, на какой стороне они воевали.

https://ria.ru/20210706/koronavirus-1740045846.html

https://ria.ru/20210118/nebo-1593511239.html

https://ria.ru/20191106/1560619224.html

https://ria.ru/20210712/russkiy-1740978591.html

https://ria.ru/20210701/sloveniya-1739448696.html

россия

словения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бранко раковец, россия, словения, интервью