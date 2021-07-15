https://ria.ru/20210715/spasateli-1741439491.html
В Петербурге спасли восьмерых подростков с яхт, которых уносило в залив
В Петербурге спасли восьмерых подростков с яхт, которых уносило в залив - РИА Новости, 15.07.2021
В Петербурге спасли восьмерых подростков с яхт, которых уносило в залив
Спасатели в Санкт-Петербурге сняли 8 подростков с яхт, которых уносило в Финский залив, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T19:02
2021-07-15T19:02
2021-07-15T19:51
следственный комитет россии (ск рф)
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финский залив
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происшествия
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С -ПЕТЕРБУРГ, 15 июл - РИА Новости. Спасатели в Санкт-Петербурге сняли 8 подростков с яхт, которых уносило в Финский залив, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС."В 17:18 спасатели были вызваны по заявке о том, что на акватории Невской губы 4 парусника уносит в Финский залив. К месту были направлены катера поисково-спасательной службы. По прибытии установлено, что в районе яхт-клуба "Балтиец" на акватории находилось 8 небольших учебных яхт (швертботы). Прибывшими спасателями с яхт сняли 8 подростков, доставляют на берег", - сказано в сообщении.Следственные органы проводят проверку после инцидента с учебными яхтами в Санкт-Петербурге, на которых находились дети, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.По данным следствия, днем в четверг напротив яхт-клуба "Балтиец" проходили занятия по парусному спорту. В связи с ухудшением погодных условий восемь лодок, на которых находилось восемь детей, унесло в акваторию Финского залива на расстояние свыше 300 метров от берега. Прибывшие на место спасатели доставили детей на берег. По предварительным данным, никто не пострадал."Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ проводится проверка по сообщению из СМИ по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) по факту происшествия с парусными лодками в акватории Финского залива, на которых находилось восемь детей", - говорится в сообщении.Отмечается, что следователи выехали на место происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
https://ria.ru/20210715/insult-1741411558.html
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следственный комитет россии (ск рф), россия, финский залив, санкт-петербург, происшествия
19:02 15.07.2021 (обновлено: 19:51 15.07.2021)
В Петербурге спасли восьмерых подростков с яхт, которых уносило в залив
Спасатели в Санкт-Петербурге сняли восьмерых подростков с яхт, которых уносило в Финский залив
С -ПЕТЕРБУРГ, 15 июл - РИА Новости.
Спасатели в Санкт-Петербурге
сняли 8 подростков с яхт, которых уносило в Финский залив
, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
"В 17:18 спасатели были вызваны по заявке о том, что на акватории Невской губы 4 парусника уносит в Финский залив. К месту были направлены катера поисково-спасательной службы. По прибытии установлено, что в районе яхт-клуба "Балтиец" на акватории находилось 8 небольших учебных яхт (швертботы). Прибывшими спасателями с яхт сняли 8 подростков, доставляют на берег", - сказано в сообщении.
Следственные органы проводят проверку после инцидента с учебными яхтами в Санкт-Петербурге, на которых находились дети, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ
.
По данным следствия, днем в четверг напротив яхт-клуба "Балтиец" проходили занятия по парусному спорту. В связи с ухудшением погодных условий восемь лодок, на которых находилось восемь детей, унесло в акваторию Финского залива на расстояние свыше 300 метров от берега. Прибывшие на место спасатели доставили детей на берег. По предварительным данным, никто не пострадал.
"Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ проводится проверка по сообщению из СМИ по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) по факту происшествия с парусными лодками в акватории Финского залива, на которых находилось восемь детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи выехали на место происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.