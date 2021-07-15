https://ria.ru/20210715/sloveniya-1741330443.html

В Словении ждут российских туристов, заявил посол республики

В Словении ждут российских туристов, заявил посол республики - РИА Новости, 15.07.2021

В Словении ждут российских туристов, заявил посол республики

Словения ждет российских туристов, но пока из-за эпидобстановки говорить об открытии границ рано, заявил в интервью РИА Новости посол Словении в РФ Бранко... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T09:50

2021-07-15T09:50

2021-07-15T14:52

туризм

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

туризм

словения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/147755/93/1477559300_0:203:2923:1847_1920x0_80_0_0_049fc84de4b802d2cec8f22a06f60d64.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Словения ждет российских туристов, но пока из-за эпидобстановки говорить об открытии границ рано, заявил в интервью РИА Новости посол Словении в РФ Бранко Раковец."Из-за пандемии на сегодняшний момент мы не можем говорить об открытии границ", - сказал посол, подчеркнув, что российские туристы "были и будут желанными, дорогими гостями в Словении"."Процесс снятия ограничений сложный и долгосрочный. В будущем, я надеюсь, нам удастся победить пандемию, и все нормализуется", - пояснил посол.Ранее правительство Словении приняло решение в тестовом режиме на срок с 15 по 23 июля открыть границы для туристов из РФ и отменить обязательный карантин для тех, кто предъявит отрицательный результат ПЦР-теста, действительный в течение 72 часов, либо справку о перенесенном COVID-19, либо свидетельство о вакцинации, в том числе и "Спутником V".Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210715/koronavirus-1741326707.html

https://ria.ru/20210715/sputnik-1741326077.html

россия

словения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, туризм, словения, в мире