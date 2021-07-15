https://ria.ru/20210715/sloveniya-1741330443.html
В Словении ждут российских туристов, заявил посол республики
В Словении ждут российских туристов, заявил посол республики - РИА Новости, 15.07.2021
В Словении ждут российских туристов, заявил посол республики
Словения ждет российских туристов, но пока из-за эпидобстановки говорить об открытии границ рано, заявил в интервью РИА Новости посол Словении в РФ Бранко... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T09:50
2021-07-15T09:50
2021-07-15T14:52
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Словения ждет российских туристов, но пока из-за эпидобстановки говорить об открытии границ рано, заявил в интервью РИА Новости посол Словении в РФ Бранко Раковец."Из-за пандемии на сегодняшний момент мы не можем говорить об открытии границ", - сказал посол, подчеркнув, что российские туристы "были и будут желанными, дорогими гостями в Словении"."Процесс снятия ограничений сложный и долгосрочный. В будущем, я надеюсь, нам удастся победить пандемию, и все нормализуется", - пояснил посол.Ранее правительство Словении приняло решение в тестовом режиме на срок с 15 по 23 июля открыть границы для туристов из РФ и отменить обязательный карантин для тех, кто предъявит отрицательный результат ПЦР-теста, действительный в течение 72 часов, либо справку о перенесенном COVID-19, либо свидетельство о вакцинации, в том числе и "Спутником V".Читайте полный текст интервью >>
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, туризм, словения, в мире
09:50 15.07.2021 (обновлено: 14:52 15.07.2021)
В Словении ждут российских туристов, заявил посол республики
Посол Словении Бранко Раковец: в республике ждут российских туристов