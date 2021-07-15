https://ria.ru/20210715/samolety-1741346595.html
Авиакомпания "Россия" начнет полеты на самолетах МС-21 летом 2022 года
Авиакомпания "Россия" начнет полеты на самолетах МС-21 летом 2022 года - РИА Новости, 15.07.2021
Авиакомпания "Россия" начнет полеты на самолетах МС-21 летом 2022 года
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") начала подготовку к эксплуатации нового отечественного самолета МС-21, при отсутствии технических замечаний... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T11:23
2021-07-15T11:23
2021-07-15T13:14
аэрофлот
россия (авиакомпания)
экономика
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") начала подготовку к эксплуатации нового отечественного самолета МС-21, при отсутствии технических замечаний рассчитывает начать летать на нем летом 2022 года, сообщает перевозчик."Авиакомпания "Россия"... приступила к мероприятиям по подготовке к началу эксплуатации воздушных судов российского производства нового поколения МС-21. Как заверяют представители компании-производителя, техническая готовность первого самолета для начала приемки во флот "России" обозначена весной 2022 года. В случае отсутствия технических замечаний летом 2022 года лайнер начнет обслуживать одну из воздушных линий авиакомпании", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210624/mc21-1738427745.html
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аэрофлот, россия (авиакомпания), экономика
11:23 15.07.2021 (обновлено: 13:14 15.07.2021)
Авиакомпания "Россия" начнет полеты на самолетах МС-21 летом 2022 года
Авиакомпания "Россия" начнет полеты на МС-21 летом 2022 года при отсутствии технических замечаний