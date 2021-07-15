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Авиакомпания "Россия" начнет полеты на самолетах МС-21 летом 2022 года
Авиакомпания "Россия" начнет полеты на самолетах МС-21 летом 2022 года - РИА Новости, 15.07.2021
Авиакомпания "Россия" начнет полеты на самолетах МС-21 летом 2022 года
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") начала подготовку к эксплуатации нового отечественного самолета МС-21, при отсутствии технических замечаний... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T11:23
2021-07-15T13:14
аэрофлот
россия (авиакомпания)
экономика
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") начала подготовку к эксплуатации нового отечественного самолета МС-21, при отсутствии технических замечаний рассчитывает начать летать на нем летом 2022 года, сообщает перевозчик."Авиакомпания "Россия"... приступила к мероприятиям по подготовке к началу эксплуатации воздушных судов российского производства нового поколения МС-21. Как заверяют представители компании-производителя, техническая готовность первого самолета для начала приемки во флот "России" обозначена весной 2022 года. В случае отсутствия технических замечаний летом 2022 года лайнер начнет обслуживать одну из воздушных линий авиакомпании", - говорится в сообщении.
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аэрофлот, россия (авиакомпания), экономика
11:23 15.07.2021 (обновлено: 13:14 15.07.2021)
 
Авиакомпания "Россия" начнет полеты на самолетах МС-21 летом 2022 года

Авиакомпания "Россия" начнет полеты на МС-21 летом 2022 года при отсутствии технических замечаний

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРоссийский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") начала подготовку к эксплуатации нового отечественного самолета МС-21, при отсутствии технических замечаний рассчитывает начать летать на нем летом 2022 года, сообщает перевозчик.
"Авиакомпания "Россия"... приступила к мероприятиям по подготовке к началу эксплуатации воздушных судов российского производства нового поколения МС-21. Как заверяют представители компании-производителя, техническая готовность первого самолета для начала приемки во флот "России" обозначена весной 2022 года. В случае отсутствия технических замечаний летом 2022 года лайнер начнет обслуживать одну из воздушных линий авиакомпании", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 14:13
Путин попросил Чемезова доложить о проблемах с МС-21
 
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