https://ria.ru/20210715/samolety-1741346595.html

Авиакомпания "Россия" начнет полеты на самолетах МС-21 летом 2022 года

Авиакомпания "Россия" начнет полеты на самолетах МС-21 летом 2022 года - РИА Новости, 15.07.2021

Авиакомпания "Россия" начнет полеты на самолетах МС-21 летом 2022 года

Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") начала подготовку к эксплуатации нового отечественного самолета МС-21, при отсутствии технических замечаний... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T11:23

2021-07-15T11:23

2021-07-15T13:14

аэрофлот

россия (авиакомпания)

экономика

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") начала подготовку к эксплуатации нового отечественного самолета МС-21, при отсутствии технических замечаний рассчитывает начать летать на нем летом 2022 года, сообщает перевозчик."Авиакомпания "Россия"... приступила к мероприятиям по подготовке к началу эксплуатации воздушных судов российского производства нового поколения МС-21. Как заверяют представители компании-производителя, техническая готовность первого самолета для начала приемки во флот "России" обозначена весной 2022 года. В случае отсутствия технических замечаний летом 2022 года лайнер начнет обслуживать одну из воздушных линий авиакомпании", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210624/mc21-1738427745.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аэрофлот, россия (авиакомпания), экономика