https://ria.ru/20210715/remont-1741320103.html

Орлов: на ремонт медучреждений Приамурья выделены беспрецедентные суммы

Орлов: на ремонт медучреждений Приамурья выделены беспрецедентные суммы - РИА Новости, 15.07.2021

Орлов: на ремонт медучреждений Приамурья выделены беспрецедентные суммы

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что на ремонт объектов здравоохранения региона в этом году выделены беспрецедентные суммы. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T07:41

2021-07-15T07:41

2021-07-15T07:41

василий орлов (губернатор)

амурская область

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июл – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что на ремонт объектов здравоохранения региона в этом году выделены беспрецедентные суммы.Как сообщает правительство Приамурья, сейчас капитальный ремонт идет в 34 объектах здравоохранения.До конца года завершатся работы в трех детских поликлиниках – в Зее, Райчихинске и Благовещенске. В сентябре начнется реконструкция взрослой поликлиники № 2 в Благовещенске и медучреждения в Тамбовке."На ремонты объектов здравоохранения в этом году выделены беспрецедентные суммы. Помимо непосредственно строительных работ, в медучреждениях идет обновление оборудования, монтируют современные инженерные системы, "умные регистратуры", процесс работы автоматизируют. Кроме этого, будем строить новые медучреждения там, где это необходимо", - цитирует Орлова правительство Приамурья.Губернатор добавил, что в этом году начнется строительство новой поликлиники в Поярково, в 2024 году запланировано строительство медучреждения в Чигирях."Необходимость модернизации объектов здравоохранения области назрела давно. Пора решить этот вопрос. Люди должны получать качественную медицинскую помощь без задержек, в комфортных условиях и вне зависимости от места жительства", - сказал Орлов.Правительство Приамурья уточняет, что на следующей неделе начнется капитальный ремонт участковой больницы в селе Волково Благовещенского района. Работы стоимостью в 27 миллионов рублей планируется завершить к ноябрю. Капремонт детской поликлиники в Зее завершен на 31%, в Райчихинске — на 34%. Фасад детской поликлиники в Тынде приведут в порядок к концу августа.Параллельно ведется подготовка конкурсных процедур на разработку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта зданий двух поликлиник и стационара в селе Новокиевский Увал Мазановского района."Специалисты министерства строительства в постоянном режиме контролируют ход проведения ремонтов, а при необходимости оказывают помощь в подготовке конкурсной документации и других документов. При строительстве объектов используются разработанные дизайн-проекты, согласованные специалистами Центра развития территорий", - рассказал министр строительства Амурской области Николай Сибиряков, его также цитирует правительство региона.Также в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Амурской области" до 2025 года в Приамурье будут построены еще 13 фельдшерско-акушерских пунктов и две врачебных амбулатории. Два ФАПа – в селах Черняво и Чалганы Магдагачинского района – появятся уже в этом году. В следующем году запланировано строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Селеткан Шимановского района.Еще три ФАПа (в селах Березовка Зейского района, Червона Армия Завитинского района и Новый Быт Ромненского района) будут возведены в 2023 году. На 2024 год запланировано строительство фельдшерско-акушерских пунктов в селах Иннокентьевка Завитинского района, Гонжа Магдагачинского района, Невер Сковородинского района и Верное Серышевского района. В это же время начнется возведение врачебных амбулаторий в селах Возжаевка Белогорского района и Безозерное Бурейского района.Три фельдшерско-акушерских пункта в селах Дактуй Магдагачинского района, Февральское Селемджинского района и Кантон-Коммуна Благовещенского района будут построены в 2025 году.

https://ria.ru/20210713/koronavirus-1741060897.html

https://ria.ru/20210713/vaktsina-1741064899.html

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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василий орлов (губернатор), амурская область, общество