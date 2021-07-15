https://ria.ru/20210715/qr-kod-1741327286.html
МИД сообщил о возможности получения QR-кода привитыми иностранцами
МИД сообщил о возможности получения QR-кода привитыми иностранцами - РИА Новости, 15.07.2021
МИД сообщил о возможности получения QR-кода привитыми иностранцами
МИД РФ уведомил о возможности привитым иностранцам получить QR-код, заявил РИА Новости посол Словении в РФ Бранко Раковец. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T09:23
2021-07-15T09:23
2021-07-15T10:14
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. МИД РФ уведомил о возможности привитым иностранцам получить QR-код, заявил РИА Новости посол Словении в РФ Бранко Раковец.Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что работающие в России иностранцы смогут привиться однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". Оперштаб в воскресенье информировал, что в общей сложности 68 тысяч иностранных граждан прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции в Москве."На предыдущей неделе мы получили ноту МИД России о том, что это (получение QR-кода) уже возможно. С нотой ознакомлены все сотрудники посольства, и от каждого в отдельности зависит, захочет он или она подать заявку на получение кода", - сказал посол.По его словам, многие сотрудники посольства Словении в России уже сделали прививку, но есть и такие, кто пока не решается вакцинироваться. "У нас действует принцип: переболел-не переболел. То есть те, у кого есть антитела, не проходят вакцинацию, а другие уже сделали прививку.... Полагаю, мы все активно приступим к решению вопроса, чтобы сохранить здоровье. Большинство из нас очень ответственные. Но есть и такие, кто боится вакцинации", - добавил посол.В Москве с 28 июня посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения введены и в Московской области.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20210715/vaktsinatsiya-1741309716.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, москва, московская область (подмосковье), общество
09:23 15.07.2021 (обновлено: 10:14 15.07.2021)
МИД сообщил о возможности получения QR-кода привитыми иностранцами
Посол Словении Раковец сообщил о ноте от МИД о возможности получения QR-кода иностранцами