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Покупатели магазина под Новосибирском задержали грабителя
Покупатели магазина под Новосибирском задержали грабителя - РИА Новости, 15.07.2021
Покупатели магазина под Новосибирском задержали грабителя
Случайные покупатели одного из магазинов в городе Искитиме Новосибирской области задержали рецидивиста, который, напугав продавщицу, забрал деньги из кассы,... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T10:53
2021-07-15T13:25
россия
гумвд
искитим
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 15 июл – РИА Новости. Случайные покупатели одного из магазинов в городе Искитиме Новосибирской области задержали рецидивиста, который, напугав продавщицу, забрал деньги из кассы, сообщает в четверг ГУМВД по региону.По данным главка, все произошло вечером 13 июля в одном из торговых павильонов на улице Советской в Искитиме."Неизвестный мужчина, перепрыгнув через прилавок, без применения насилия открыто похитил из кассы денежные средства в размере 14 тысяч рублей, затем, заметив зашедших в магазин покупателей, решил скрыться, выбежав через запасной выход. Продавец нажала тревожную кнопку", - говорится в сообщении.В полиции уточнили, что до приезда правоохранителей грабителя задержали спугнувшие преступника покупатели – испуганная продавщица сказала им, что грабитель только что скрылся в подсобке. Несколько мужчин задержали его, когда тот выскочил через черный ход и попытался сбежать с деньгами.Прибывшие на место полицейские установили, что подозреваемый - 29-летний житель Искитима, ранее судимый за разбой, грабеж и неправомерное завладение транспортным средством. Похищенное изъято и возвращено владельцу магазина.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Грабеж". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проверяется его причастность к аналогичным преступлениям.
https://ria.ru/20191018/1559931073.html
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россия
искитим
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Кадры ограбления магазина в Новосибирской области
Под Новосибирском рецидивист припугнул продавщицу и забрал деньги из кассы магазина, но тут пришли покупатели. Они быстро повязали налетчика, деньги вернули в кассу.
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россия, гумвд, искитим, новосибирская область, происшествия
10:53 15.07.2021 (обновлено: 13:25 15.07.2021)
 
Покупатели магазина под Новосибирском задержали грабителя

Покупатели магазина под Новосибирском задержали грабителя, забравшего деньги из кассы

Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 15 июл – РИА Новости. Случайные покупатели одного из магазинов в городе Искитиме Новосибирской области задержали рецидивиста, который, напугав продавщицу, забрал деньги из кассы, сообщает в четверг ГУМВД по региону.
По данным главка, все произошло вечером 13 июля в одном из торговых павильонов на улице Советской в Искитиме.
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"Неизвестный мужчина, перепрыгнув через прилавок, без применения насилия открыто похитил из кассы денежные средства в размере 14 тысяч рублей, затем, заметив зашедших в магазин покупателей, решил скрыться, выбежав через запасной выход. Продавец нажала тревожную кнопку", - говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что до приезда правоохранителей грабителя задержали спугнувшие преступника покупатели – испуганная продавщица сказала им, что грабитель только что скрылся в подсобке. Несколько мужчин задержали его, когда тот выскочил через черный ход и попытался сбежать с деньгами.
Прибывшие на место полицейские установили, что подозреваемый - 29-летний житель Искитима, ранее судимый за разбой, грабеж и неправомерное завладение транспортным средством. Похищенное изъято и возвращено владельцу магазина.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Грабеж". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проверяется его причастность к аналогичным преступлениям.
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