https://ria.ru/20210715/proisshestvie-1741341072.html

Покупатели магазина под Новосибирском задержали грабителя

Покупатели магазина под Новосибирском задержали грабителя - РИА Новости, 15.07.2021

Покупатели магазина под Новосибирском задержали грабителя

Случайные покупатели одного из магазинов в городе Искитиме Новосибирской области задержали рецидивиста, который, напугав продавщицу, забрал деньги из кассы,... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T10:53

2021-07-15T10:53

2021-07-15T13:25

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искитим

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происшествия

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НОВОСИБИРСК, 15 июл – РИА Новости. Случайные покупатели одного из магазинов в городе Искитиме Новосибирской области задержали рецидивиста, который, напугав продавщицу, забрал деньги из кассы, сообщает в четверг ГУМВД по региону.По данным главка, все произошло вечером 13 июля в одном из торговых павильонов на улице Советской в Искитиме."Неизвестный мужчина, перепрыгнув через прилавок, без применения насилия открыто похитил из кассы денежные средства в размере 14 тысяч рублей, затем, заметив зашедших в магазин покупателей, решил скрыться, выбежав через запасной выход. Продавец нажала тревожную кнопку", - говорится в сообщении.В полиции уточнили, что до приезда правоохранителей грабителя задержали спугнувшие преступника покупатели – испуганная продавщица сказала им, что грабитель только что скрылся в подсобке. Несколько мужчин задержали его, когда тот выскочил через черный ход и попытался сбежать с деньгами.Прибывшие на место полицейские установили, что подозреваемый - 29-летний житель Искитима, ранее судимый за разбой, грабеж и неправомерное завладение транспортным средством. Похищенное изъято и возвращено владельцу магазина.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Грабеж". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проверяется его причастность к аналогичным преступлениям.

https://ria.ru/20191018/1559931073.html

https://ria.ru/20191226/1562880923.html

россия

искитим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры ограбления магазина в Новосибирской области Под Новосибирском рецидивист припугнул продавщицу и забрал деньги из кассы магазина, но тут пришли покупатели. Они быстро повязали налетчика, деньги вернули в кассу. 2021-07-15T10:53 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, искитим, новосибирская область, происшествия