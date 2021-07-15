https://ria.ru/20210715/peskov-1741363907.html
Песков рассказал о разработке мер поддержки Минска на фоне санкций Запада
Песков рассказал о разработке мер поддержки Минска на фоне санкций Запада - РИА Новости, 15.07.2021
Песков рассказал о разработке мер поддержки Минска на фоне санкций Запада
После встречи президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко были даны поручения правительству о проработке вопросов поддержки Минска на... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T12:49
2021-07-15T12:49
2021-07-15T12:57
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
минск
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в мире
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. После встречи президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко были даны поручения правительству о проработке вопросов поддержки Минска на фоне удушающих санкций Запада, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт ранее сообщила, что по итогам прошедших в Санкт-Петербурге переговоров лидеров Белоруссии и России правительствам двух стран поручено выработать совместный план противодействия санкциям."Действительно, вопросы поддержки Белоруссии на фоне таких удушающих санкций, они фигурировали на повестке дня. Даны поручения правительствам, которые работают в этом плане", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, кто будет готовить этот план и каковы его основные параметры.
https://radiosputnik.ria.ru/20210714/sanktsii-1741271391.html
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россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, минск, белоруссия, в мире
12:49 15.07.2021 (обновлено: 12:57 15.07.2021)
Песков рассказал о разработке мер поддержки Минска на фоне санкций Запада
Пресс-секретарь президента Песков: правительству дали поручения о проработке поддержки Минска