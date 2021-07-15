20:15 15.07.2021 (обновлено: 20:27 15.07.2021)
Под Пензой запустили крупнейший в Европе завод по переработке индейки
Под Пензой запустили крупнейший в Европе завод по переработке индейки
© Фото : пресс-служба губернатора Пензенской областиВрио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, председатель правления Россельхозбанка Борис Листова, председатель совета директоров "Дамате" Наум Бабаев
© Фото : пресс-служба губернатора Пензенской области
ПЕНЗА, 15 июл - РИА Новости. Группа "Дамате", крупный российский агрохолдинг, в четверг открыла в Нижнеломовском районе Пензенской области самый большой в Европе завод глубокой переработки мяса индейки стоимостью 9 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Новый объект расположен на одной площадке с заводом по убою и переработке индейки, что обеспечивает логистическое удобство доставки сырья для изготавливаемой продукции. Мощность предприятия - 303 тонны в сутки. Стоимость - 9 миллиардов рублей. Строительство завода велось в рамках инвестиционного соглашения между ГК "Дамате", правительством Пензенской области и АО "Россельхозбанк". На предприятии создано 700 рабочих мест", - говорится в сообщении.
Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на церемонии открытия завода отметил, что ведомство уделяет большое внимание развитию птицеводства и переработке мяса птицы, постоянно совершенствуя систему господдержки. Он отметил положительный опыт Пензенской области по внедрению региональных механизмов, что в совокупности с федеральными мерами создаёт фундамент для устойчивого развития АПК. "В настоящее время субъект прочно занимает лидерские позиции в российском птицеводстве. Здесь производят почти половину всей индейки в стране", - цитирует Патрушева пресс-служба.
Врио губернатора Олег Мельниченко на открытии нового производства отметил, что "Дамате" является для области стратегическим партнёром и инвестором, основным работодателем не только для жителей Нижнеломовского района. "На предприятии работает уже порядка 10 тысяч человек, и мы ждём увеличение количества людей, которые будут трудиться при реализации последующих проектов. 155 тысяч тонн мяса индейки, которые сейчас производятся, - это не предел", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.
По словам председателя правления Россельхозбанка Бориса Листова, за 10 лет сотрудничества Россельхозбанк выдал "Дамате" на инвестиционные цели почти 70 миллиардов рублей. "При активной поддержке Россельхозбанка "Дамате" фактически сформировала российский рынок и уже вышла на зарубежного потребителя… Мы рады, что компания продолжает развитие своих проектов, внедряет в производство последние научные достижения, в том числе в области искусственного интеллекта. Таким и должен быть АПК XXI века", - цитирует Листова пресс-служба.
Председатель совета директоров "Дамате" Наум Бабаев заявил, что высокая степень автоматизации и роботизации процессов, использование в производстве исключительно 100% мяса индейки, широкий ассортимент продукции высочайшего качества являются конкурентными преимуществами нового завода. "Производственные мощности предприятия позволят нам не только удовлетворить растущий спрос на колбасную продукцию из индейки внутри страны, но и существенно нарастить экспортную составляющую за счет расширения продаж высокомаржинальных продуктов глубокой переработки", - приводятся в сообщении слова Бабаева.
Группа "Дамате" развивает три направления: выращивание и переработка индейки, переработка молока, выпуск молочной продукции. "Дамате" - крупнейший в России производитель мяса индейки. Кроме того, в состав группы входит "Молочный комбинат "Пензенский" ("Молком") - крупнейший переработчик молока в Пензенской области.
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