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Пензенская область
Пензенская область
https://ria.ru/20210715/penza-1741448997.html
Под Пензой запустили крупнейший в Европе завод по переработке индейки
Под Пензой запустили крупнейший в Европе завод по переработке индейки - РИА Новости, 15.07.2021
Под Пензой запустили крупнейший в Европе завод по переработке индейки
Группа "Дамате", крупный российский агрохолдинг, в четверг открыла в Нижнеломовском районе Пензенской области самый большой в Европе завод глубокой переработки... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T20:15
2021-07-15T20:27
пензенская область
россия
олег мельниченко
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россельхозбанк
нижнеломовский район
европа
пензенская область
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ПЕНЗА, 15 июл - РИА Новости. Группа "Дамате", крупный российский агрохолдинг, в четверг открыла в Нижнеломовском районе Пензенской области самый большой в Европе завод глубокой переработки мяса индейки стоимостью 9 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба правительства региона."Новый объект расположен на одной площадке с заводом по убою и переработке индейки, что обеспечивает логистическое удобство доставки сырья для изготавливаемой продукции. Мощность предприятия - 303 тонны в сутки. Стоимость - 9 миллиардов рублей. Строительство завода велось в рамках инвестиционного соглашения между ГК "Дамате", правительством Пензенской области и АО "Россельхозбанк". На предприятии создано 700 рабочих мест", - говорится в сообщении.Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на церемонии открытия завода отметил, что ведомство уделяет большое внимание развитию птицеводства и переработке мяса птицы, постоянно совершенствуя систему господдержки. Он отметил положительный опыт Пензенской области по внедрению региональных механизмов, что в совокупности с федеральными мерами создаёт фундамент для устойчивого развития АПК. "В настоящее время субъект прочно занимает лидерские позиции в российском птицеводстве. Здесь производят почти половину всей индейки в стране", - цитирует Патрушева пресс-служба.Врио губернатора Олег Мельниченко на открытии нового производства отметил, что "Дамате" является для области стратегическим партнёром и инвестором, основным работодателем не только для жителей Нижнеломовского района. "На предприятии работает уже порядка 10 тысяч человек, и мы ждём увеличение количества людей, которые будут трудиться при реализации последующих проектов. 155 тысяч тонн мяса индейки, которые сейчас производятся, - это не предел", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.По словам председателя правления Россельхозбанка Бориса Листова, за 10 лет сотрудничества Россельхозбанк выдал "Дамате" на инвестиционные цели почти 70 миллиардов рублей. "При активной поддержке Россельхозбанка "Дамате" фактически сформировала российский рынок и уже вышла на зарубежного потребителя… Мы рады, что компания продолжает развитие своих проектов, внедряет в производство последние научные достижения, в том числе в области искусственного интеллекта. Таким и должен быть АПК XXI века", - цитирует Листова пресс-служба.Председатель совета директоров "Дамате" Наум Бабаев заявил, что высокая степень автоматизации и роботизации процессов, использование в производстве исключительно 100% мяса индейки, широкий ассортимент продукции высочайшего качества являются конкурентными преимуществами нового завода. "Производственные мощности предприятия позволят нам не только удовлетворить растущий спрос на колбасную продукцию из индейки внутри страны, но и существенно нарастить экспортную составляющую за счет расширения продаж высокомаржинальных продуктов глубокой переработки", - приводятся в сообщении слова Бабаева.Группа "Дамате" развивает три направления: выращивание и переработка индейки, переработка молока, выпуск молочной продукции. "Дамате" - крупнейший в России производитель мяса индейки. Кроме того, в состав группы входит "Молочный комбинат "Пензенский" ("Молком") - крупнейший переработчик молока в Пензенской области.
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россия, олег мельниченко, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россельхозбанк, нижнеломовский район, европа, пензенская область, экономика
20:15 15.07.2021 (обновлено: 20:27 15.07.2021)
 
Под Пензой запустили крупнейший в Европе завод по переработке индейки

Под Пензой запустили крупнейший в Европе завод по переработке индейки

© Фото : пресс-служба губернатора Пензенской областиВрио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, председатель правления Россельхозбанка Борис Листова, председатель совета директоров "Дамате" Наум Бабаев
Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, председатель правления Россельхозбанка Борис Листова, председатель совета директоров Дамате Наум Бабаев - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© Фото : пресс-служба губернатора Пензенской области
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ПЕНЗА, 15 июл - РИА Новости. Группа "Дамате", крупный российский агрохолдинг, в четверг открыла в Нижнеломовском районе Пензенской области самый большой в Европе завод глубокой переработки мяса индейки стоимостью 9 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Новый объект расположен на одной площадке с заводом по убою и переработке индейки, что обеспечивает логистическое удобство доставки сырья для изготавливаемой продукции. Мощность предприятия - 303 тонны в сутки. Стоимость - 9 миллиардов рублей. Строительство завода велось в рамках инвестиционного соглашения между ГК "Дамате", правительством Пензенской области и АО "Россельхозбанк". На предприятии создано 700 рабочих мест", - говорится в сообщении.
Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на церемонии открытия завода отметил, что ведомство уделяет большое внимание развитию птицеводства и переработке мяса птицы, постоянно совершенствуя систему господдержки. Он отметил положительный опыт Пензенской области по внедрению региональных механизмов, что в совокупности с федеральными мерами создаёт фундамент для устойчивого развития АПК. "В настоящее время субъект прочно занимает лидерские позиции в российском птицеводстве. Здесь производят почти половину всей индейки в стране", - цитирует Патрушева пресс-служба.
Врио губернатора Олег Мельниченко на открытии нового производства отметил, что "Дамате" является для области стратегическим партнёром и инвестором, основным работодателем не только для жителей Нижнеломовского района. "На предприятии работает уже порядка 10 тысяч человек, и мы ждём увеличение количества людей, которые будут трудиться при реализации последующих проектов. 155 тысяч тонн мяса индейки, которые сейчас производятся, - это не предел", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.
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По словам председателя правления Россельхозбанка Бориса Листова, за 10 лет сотрудничества Россельхозбанк выдал "Дамате" на инвестиционные цели почти 70 миллиардов рублей. "При активной поддержке Россельхозбанка "Дамате" фактически сформировала российский рынок и уже вышла на зарубежного потребителя… Мы рады, что компания продолжает развитие своих проектов, внедряет в производство последние научные достижения, в том числе в области искусственного интеллекта. Таким и должен быть АПК XXI века", - цитирует Листова пресс-служба.
Председатель совета директоров "Дамате" Наум Бабаев заявил, что высокая степень автоматизации и роботизации процессов, использование в производстве исключительно 100% мяса индейки, широкий ассортимент продукции высочайшего качества являются конкурентными преимуществами нового завода. "Производственные мощности предприятия позволят нам не только удовлетворить растущий спрос на колбасную продукцию из индейки внутри страны, но и существенно нарастить экспортную составляющую за счет расширения продаж высокомаржинальных продуктов глубокой переработки", - приводятся в сообщении слова Бабаева.
Группа "Дамате" развивает три направления: выращивание и переработка индейки, переработка молока, выпуск молочной продукции. "Дамате" - крупнейший в России производитель мяса индейки. Кроме того, в состав группы входит "Молочный комбинат "Пензенский" ("Молком") - крупнейший переработчик молока в Пензенской области.

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