Копии боевых знамен Красной армии в ростовском музее заменят на оригиналы
Копии боевых знамен Красной армии в музейном комплексе "Самбекские высоты" заменят на оригиналы
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВоенно-исторический музейный комплекс "Самбекские высоты" в Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июл – РИА Новости. Копии боевых знамен воинских частей, освобождавших Ростовскую область от немецко-фашистских захватчиков, которые представлены в музейном комплексе "Самбекские высоты", будут заменены на оригиналы, сообщает правительство региона.
В среду министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Ростовскую область, он проверил соединения и воинские части, дислоцированные в Ростове-на-Дону, а также побывал на заводе "Роствертол" и в народном военно-историческом музейном комплексе "Самбекские высоты".
На "Самбекских высотах" глава военного ведомства страны вместе с губернатором Ростовской области Василием Голубевым и командующим Южным военным округом Александром Дворниковым возложили цветы к Мемориалу славы и осмотрели экспозицию музея. "В одной из экспозиций музея представлены копии боевых знамен воинских частей, освобождавших Ростовскую область от гитлеровцев. Глава Минобороны страны поручил заменить копии оригиналами", - говорится в сообщении.
Губернатор области, в свою очередь, поблагодарил министра за помощь в создании музейного комплекса, особо отметив, что в экспозиции используется информация о фронтовиках-уроженцах Ростовской области, полученная из базы музея "Дорога памяти" в Подмосковье. Благодаря этому в мемориале возможны алгоритмы интеллектуального поиска, которые позволяют посетителям найти информацию о своих родственниках, сражавшихся за Родину.
На заводе "Роствертол" Шойгу ознакомился с образцами военной техники, которую производят в Ростове-на-Дону, и понаблюдал за демонстрационными полетами вертолетов. Министр сообщил, что военное ведомство и впредь планирует стабильно заказывать по 15 вертолетов в год.