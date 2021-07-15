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Ростовская область
Ростовская область
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Копии боевых знамен Красной армии в ростовском музее заменят на оригиналы
Копии боевых знамен Красной армии в ростовском музее заменят на оригиналы - РИА Новости, 15.07.2021
Копии боевых знамен Красной армии в ростовском музее заменят на оригиналы
Копии боевых знамен воинских частей, освобождавших Ростовскую область от немецко-фашистских захватчиков, которые представлены в музейном комплексе "Самбекские... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T14:14
2021-07-15T14:14
ростовская область
россия
александр дворников
роствертол
сергей шойгу
московская область (подмосковье)
ростов-на-дону
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июл – РИА Новости. Копии боевых знамен воинских частей, освобождавших Ростовскую область от немецко-фашистских захватчиков, которые представлены в музейном комплексе "Самбекские высоты", будут заменены на оригиналы, сообщает правительство региона.В среду министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Ростовскую область, он проверил соединения и воинские части, дислоцированные в Ростове-на-Дону, а также побывал на заводе "Роствертол" и в народном военно-историческом музейном комплексе "Самбекские высоты".На "Самбекских высотах" глава военного ведомства страны вместе с губернатором Ростовской области Василием Голубевым и командующим Южным военным округом Александром Дворниковым возложили цветы к Мемориалу славы и осмотрели экспозицию музея. "В одной из экспозиций музея представлены копии боевых знамен воинских частей, освобождавших Ростовскую область от гитлеровцев. Глава Минобороны страны поручил заменить копии оригиналами", - говорится в сообщении.Губернатор области, в свою очередь, поблагодарил министра за помощь в создании музейного комплекса, особо отметив, что в экспозиции используется информация о фронтовиках-уроженцах Ростовской области, полученная из базы музея "Дорога памяти" в Подмосковье. Благодаря этому в мемориале возможны алгоритмы интеллектуального поиска, которые позволяют посетителям найти информацию о своих родственниках, сражавшихся за Родину.На заводе "Роствертол" Шойгу ознакомился с образцами военной техники, которую производят в Ростове-на-Дону, и понаблюдал за демонстрационными полетами вертолетов. Министр сообщил, что военное ведомство и впредь планирует стабильно заказывать по 15 вертолетов в год.
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россия, александр дворников, роствертол, сергей шойгу, московская область (подмосковье), ростов-на-дону, общество
14:14 15.07.2021
 
Копии боевых знамен Красной армии в ростовском музее заменят на оригиналы

Копии боевых знамен Красной армии в музейном комплексе "Самбекские высоты" заменят на оригиналы

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВоенно-исторический музейный комплекс "Самбекские высоты" в Ростовской области
Военно-исторический музейный комплекс Самбекские высоты в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июл – РИА Новости. Копии боевых знамен воинских частей, освобождавших Ростовскую область от немецко-фашистских захватчиков, которые представлены в музейном комплексе "Самбекские высоты", будут заменены на оригиналы, сообщает правительство региона.
В среду министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Ростовскую область, он проверил соединения и воинские части, дислоцированные в Ростове-на-Дону, а также побывал на заводе "Роствертол" и в народном военно-историческом музейном комплексе "Самбекские высоты".
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На "Самбекских высотах" глава военного ведомства страны вместе с губернатором Ростовской области Василием Голубевым и командующим Южным военным округом Александром Дворниковым возложили цветы к Мемориалу славы и осмотрели экспозицию музея. "В одной из экспозиций музея представлены копии боевых знамен воинских частей, освобождавших Ростовскую область от гитлеровцев. Глава Минобороны страны поручил заменить копии оригиналами", - говорится в сообщении.
Губернатор области, в свою очередь, поблагодарил министра за помощь в создании музейного комплекса, особо отметив, что в экспозиции используется информация о фронтовиках-уроженцах Ростовской области, полученная из базы музея "Дорога памяти" в Подмосковье. Благодаря этому в мемориале возможны алгоритмы интеллектуального поиска, которые позволяют посетителям найти информацию о своих родственниках, сражавшихся за Родину.
На заводе "Роствертол" Шойгу ознакомился с образцами военной техники, которую производят в Ростове-на-Дону, и понаблюдал за демонстрационными полетами вертолетов. Министр сообщил, что военное ведомство и впредь планирует стабильно заказывать по 15 вертолетов в год.
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