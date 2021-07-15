https://ria.ru/20210715/operatsiya-1741314607.html

Детские кардиологи из США возобновят сложные операции в России в августе

Детские кардиологи из США возобновят сложные операции в России в августе - РИА Новости, 15.07.2021

Детские кардиологи из США возобновят сложные операции в России в августе

Международная группа детских кардиологов из американского William Novick Global Cardiac Alliance намерена возобновить проведение сложных операций на сердце у... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T03:27

2021-07-15T03:27

2021-07-15T03:27

россия

кемерово

сша

здравоохранение

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ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Международная группа детских кардиологов из американского William Novick Global Cardiac Alliance намерена возобновить проведение сложных операций на сердце у маленьких пациентов в России в конце августа, несмотря на продолжающуюся пандемию, сообщил РИА Новости руководитель группы, известный кардиохирург Билл Новик.В 2008-2013 годах группа Новика 13 раз приезжала в Кемерово. За это время удалось прооперировать 152 ребенка, а также помочь подготовить местный персонал к проведению сложных операций самостоятельно."В 2019 году кемеровский хирург, которого мы подготовили, переехал в другой город, и коллеги попросили нас возобновить сотрудничество, чтобы помочь другому специалисту научиться таким же сложным операциям. Мы рады помогать кемеровским врачам, и планируем продолжать программу до тех пор, пока они не достигнут намеченной цели", - сказал американский доктор.План предстоящей в августе поездки пока не утвержден, однако обычно команда Новика за две недели проводит 10-15 операций, примерно половина из которых имеет повышенный уровень сложности.Как рассказал Новик, в будущем у его команды может появиться еще один проект, связанный с Россией."Мы всегда готовы помогать российским специалистам. Сейчас на нас вышла одна новая группа, которая хочет поддерживать проекты в России, и они планируют договориться с нами о сотрудничестве", - сказал он.В альянс входят медики из разных стран, которые проводят операции и готовят местных специалистов в разных странах мира, включая "горячие точки". За время работы в России с 2008 года они провели более 400 операций не только в Кемерово, но и в других городах, в частности, в Нижнем Новгороде и Воронеже.

https://ria.ru/20210715/vaktsinatsiya-1741314434.html

россия

кемерово

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россия, кемерово, сша, здравоохранение, общество