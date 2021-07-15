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В Британии предложили ввести налоги на сахар и соль
В Британии предложили ввести налоги на сахар и соль - РИА Новости, 15.07.2021
В Британии предложили ввести налоги на сахар и соль
В Великобритании предложили ввести налоги на сахар и соль в целях оздоровления населения. Об этом говорится в Национальной продовольственной стратегии, которую... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T19:57
2021-07-15T21:42
борис джонсон
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 15 июл — РИА Новости. В Великобритании предложили ввести налоги на сахар и соль в целях оздоровления населения. Об этом говорится в Национальной продовольственной стратегии, которую подготовила группа независимых экспертов во главе с соучредителем сети ресторанов Leon, ведущим неисполнительным членом совета Департамента по окружающей среде, продовольствию и сельским делам Генри Димблби."Правительство должно ввести налог в размере трех фунтов стерлингов (около 308 рублей) за килограмм сахара и налог в размере шести фунтов стерлингов (616 рублей) за килограмм соли, продаваемой для использования в обработанных пищевых продуктах или в ресторанах и предприятиях общественного питания. Это создало бы стимул для производителей снизить содержание сахара и соли в своих продуктах, изменив свои рецепты или уменьшив размеры порций", — отмечается в документе.По мнению экспертов, доходы от налогов можно тратить на овощи и фрукты для малообеспеченных семей.Руководители крупных продовольственных компаний признают, что эти изменения нельзя ввести без вмешательства правительства из-за соображений конкуренции, указывают авторы стратегии.По расчетам экспертов, введение налогов снизит среднее потребление сахара в Великобритании на четыре-десять граммов на человека в день, а соли — на 0,2-0,6 грамма. Это уменьшило бы среднесуточное потребление на 15-38 килокалорий и способствовало бы снижению веса.Согласно стратегии, налог на сахар и соль может принести казне 2,9-3,4 миллиарда фунтов стерлингов в год (2,3-2,8 миллиарда фунтов стерлингов с сахара и 570-630 миллионов фунтов стерлингов с соли)."Этот налог должен быть включен в законопроект о финансах на 2024 год, чтобы правительство и бизнес могли должным образом его реализовать", — указано в документе.Специалисты, однако, признают, что нездоровая пища значительно дешевле в расчете на калорию, чем здоровая."Мы хотим избежать возможных непреднамеренных последствий, которые могут привести к тому, что покупатели, испытывающие трудности, в конечном итоге сократят потребление здоровой пищи", — подчеркнули они.В связи с этим авторы предлагают ряд мер по обеспечению свежими продуктами питания малообеспеченных семей и семей с детьми, например, расширение бесплатного школьного питания и программы "Здоровый старт" (для поддержки рациона питания дошкольников). В течение трех лет среднегодовые затраты правительства на меры поддержки они оценивают в 1,1 миллиарда фунтов стерлингов.В свою очередь, премьер Великобритании Борис Джонсон отметил, что его не привлекают предложения о налогах, направленные на сокращение сахара и соли. Как он заявил британским СМИ, подобные меры могут "ударить по трудящимся".
https://ria.ru/20210710/nalog-1740755119.html
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борис джонсон, великобритания, в мире
19:57 15.07.2021 (обновлено: 21:42 15.07.2021)
 
В Британии предложили ввести налоги на сахар и соль

Эксперты предложили властям Британии ввести налоги на сахар и соль для оздоровления общества

© Pixabay / Bru-nOСоль
Соль - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© Pixabay / Bru-nO
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ЛОНДОН, 15 июл — РИА Новости. В Великобритании предложили ввести налоги на сахар и соль в целях оздоровления населения. Об этом говорится в Национальной продовольственной стратегии, которую подготовила группа независимых экспертов во главе с соучредителем сети ресторанов Leon, ведущим неисполнительным членом совета Департамента по окружающей среде, продовольствию и сельским делам Генри Димблби.
"Правительство должно ввести налог в размере трех фунтов стерлингов (около 308 рублей) за килограмм сахара и налог в размере шести фунтов стерлингов (616 рублей) за килограмм соли, продаваемой для использования в обработанных пищевых продуктах или в ресторанах и предприятиях общественного питания. Это создало бы стимул для производителей снизить содержание сахара и соли в своих продуктах, изменив свои рецепты или уменьшив размеры порций", — отмечается в документе.
По мнению экспертов, доходы от налогов можно тратить на овощи и фрукты для малообеспеченных семей.
Руководители крупных продовольственных компаний признают, что эти изменения нельзя ввести без вмешательства правительства из-за соображений конкуренции, указывают авторы стратегии.
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По расчетам экспертов, введение налогов снизит среднее потребление сахара в Великобритании на четыре-десять граммов на человека в день, а соли — на 0,2-0,6 грамма. Это уменьшило бы среднесуточное потребление на 15-38 килокалорий и способствовало бы снижению веса.
Согласно стратегии, налог на сахар и соль может принести казне 2,9-3,4 миллиарда фунтов стерлингов в год (2,3-2,8 миллиарда фунтов стерлингов с сахара и 570-630 миллионов фунтов стерлингов с соли).
"Этот налог должен быть включен в законопроект о финансах на 2024 год, чтобы правительство и бизнес могли должным образом его реализовать", — указано в документе.
Специалисты, однако, признают, что нездоровая пища значительно дешевле в расчете на калорию, чем здоровая.
"Мы хотим избежать возможных непреднамеренных последствий, которые могут привести к тому, что покупатели, испытывающие трудности, в конечном итоге сократят потребление здоровой пищи", — подчеркнули они.
В связи с этим авторы предлагают ряд мер по обеспечению свежими продуктами питания малообеспеченных семей и семей с детьми, например, расширение бесплатного школьного питания и программы "Здоровый старт" (для поддержки рациона питания дошкольников). В течение трех лет среднегодовые затраты правительства на меры поддержки они оценивают в 1,1 миллиарда фунтов стерлингов.
В свою очередь, премьер Великобритании Борис Джонсон отметил, что его не привлекают предложения о налогах, направленные на сокращение сахара и соли. Как он заявил британским СМИ, подобные меры могут "ударить по трудящимся".
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