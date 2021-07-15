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В Москве выявили 5237 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 5237 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 15.07.2021

В Москве выявили 5237 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 5237, Подмосковье — 2444, Санкт-Петербурге — 1954, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T11:21

2021-07-15T11:21

2021-07-15T11:21

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

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московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 5237, Подмосковье — 2444, Санкт-Петербурге — 1954, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва 5237, 2. Московская область 2444, 3. Санкт-Петербург 1954", - говорится в сообщении.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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