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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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В Москве выявили 5237 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 5237 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 15.07.2021
В Москве выявили 5237 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 5237, Подмосковье — 2444, Санкт-Петербурге — 1954, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T11:21
2021-07-15T11:21
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 5237, Подмосковье — 2444, Санкт-Петербурге — 1954, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва 5237, 2. Московская область 2444, 3. Санкт-Петербург 1954", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество
11:21 15.07.2021
 
В Москве выявили 5237 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве за сутки выявили 5237 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Работники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 5237, Подмосковье — 2444, Санкт-Петербурге — 1954, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: 1. Москва 5237, 2. Московская область 2444, 3. Санкт-Петербург 1954", - говорится в сообщении.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
 
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