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В Москве выявили 5237 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 5237 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 15.07.2021
В Москве выявили 5237 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 5237, Подмосковье — 2444, Санкт-Петербурге — 1954, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T11:21
2021-07-15T11:21
2021-07-15T11:21
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коронавирусы
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санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 5237, Подмосковье — 2444, Санкт-Петербурге — 1954, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва 5237, 2. Московская область 2444, 3. Санкт-Петербург 1954", - говорится в сообщении.
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В Москве выявили 5237 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 5237 новых случаев заражения коронавирусом