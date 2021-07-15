https://ria.ru/20210715/mamonov-1741446100.html

Друзья и коллеги Мамонова выразили соболезнования в связи с его кончиной

Друзья и коллеги Мамонова выразили соболезнования в связи с его кончиной - РИА Новости, 15.07.2021

Друзья и коллеги Мамонова выразили соболезнования в связи с его кончиной

Коллеги Петра Мамонова выразили соболезнования в связи с его смертью. Музыкант и актер умер на 71-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T20:51

2021-07-15T20:51

2021-07-15T21:02

шоубиз

музыка

театр

алена свиридова

петр мамонов

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Коллеги Петра Мамонова выразили соболезнования в связи с его смертью. Музыкант и актер умер на 71-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом.В своем Instagram-аккаунте Иван Охлобыстин разметил фотографию Мамонова и коротко написал: "Царствия тебе Небесного, Петр!".Рок-музыкант и основатель группы "Аквариум" Борис Гребенщиков также кратко выразился: "Упокой, Господи, его душу".Певица Валерия в беседе с РИА Новости назвала "очень грустным" безвременный уход Петра Мамонова и вспомнила, как познакомилась с его творчеством."Вспоминаю момент, когда он открылся для меня как музыкант. Я была на концерте, в то время, какого-то полуподпольного рок-клуба. В первой части выступала группа "Машина времени", а во второй – "Звуки Му". Петр – очень экстравагантный и необычный музыкант. Тогда таких просто не было. И музыка, которую они играли, была очень оригинальной", – сказала певица.Кроме того, Валерия отметила, что Мамонов "был необычайно глубоким и высокодуховным человеком".Свои соболезнования выразили и музыканты группы "Чайф""Печальная весть. Покойся с миром, Петр Николаевич", – написали музыканты. Джазовая певица Мариам Мерабова отметила в разговоре с РИА Новости, что Петр Мамонов нашел свой путь и твердо шел по нему. "Упокой, Господи, его душу и Царствия Небесного рабу божьему Петру. Ушел один из самых ярких и мощных людей нашей современности. Этот человек жил честно - нет сомнений! Не делают ошибок только вруны и то только в своих представлениях. Он нашел однажды Путь и шел по нему, преодолевая очень мощные искушения и испытания. Но главное, что это был Путь к Богу! " – сказала Мерабова. Исполнительница подчеркнула, что этот особый путь Мамонова отразился его особыми работами. "Венцом его творческой биографии, лично для меня, стал фильм "Остров". Именно в нем Мамонов смог передать все смятение человеческое, истовость веры, глубокое осознание и раскаяние, и чудо даров, которые совсем не для забавы, а ради искупления грехов наших даны", – отметила Мерабова. Певица Алена Свиридова назвала Петра Мамонова очень талантливым человеком. "Мне искренне жаль. Очень талантливый человек. Соболезную родным и близким, скорблю вместе с ними", – сказала Свиридова РИА Новости.

https://ria.ru/20210715/mamonov-1739806218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, театр, алена свиридова, петр мамонов