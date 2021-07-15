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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210715/mamonov-1741444561.html
Министр культуры назвала Петра Мамонова ярким и неповторимым человеком
Министр культуры назвала Петра Мамонова ярким и неповторимым человеком - РИА Новости, 15.07.2021
Министр культуры назвала Петра Мамонова ярким и неповторимым человеком
Министр культуры России Ольга Любимова в интервью РИА Новости выразила соболезнования семье Петра Мамонова и отметила его творческие проекты. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T19:39
2021-07-15T19:43
культура
умер петр мамонов
ольга любимова
музыка
театр
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
петр мамонов
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова в интервью РИА Новости выразила соболезнования семье Петра Мамонова и отметила его творческие проекты."Прискорбной новостью стал уход из жизни любимого разными поколениями замечательного музыканта, актера, неповторимого Петра Николаевича Мамонова. Его богатый внутренний мир и оригинальный взгляд на жизнь воплощались в завораживающие своей энергетикой музыкальные проекты, а роли в кино и театре всегда были искренни и проникновенны", – сказала министр.Кроме того, Любимова вспомнила и личные черты Мамонова."Петра Николаевича отличали отзывчивость и доброжелательность. Он был бескомпромиссно предан творчеству, и как яркий, харизматичный, сильный человек вовлекал в свою орбиту много интересных людей. Передаю родным и близким мои глубокие соболезнования", – подчеркнула Ольга Любимова.Мамонов умер 15 июля от коронавиурса. Он заболел COVID-19 около двух недель назад. Первого июля стало известно, что он находится в реанимации больницы в Коммунарке и подключен к аппарату ИВЛ.
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умер петр мамонов, ольга любимова, музыка, театр, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), петр мамонов
19:39 15.07.2021 (обновлено: 19:43 15.07.2021)
 

Министр культуры назвала Петра Мамонова ярким и неповторимым человеком

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМузыкант и актер Петр Мамонов
Музыкант и актер Петр Мамонов - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова в интервью РИА Новости выразила соболезнования семье Петра Мамонова и отметила его творческие проекты.
"Прискорбной новостью стал уход из жизни любимого разными поколениями замечательного музыканта, актера, неповторимого Петра Николаевича Мамонова. Его богатый внутренний мир и оригинальный взгляд на жизнь воплощались в завораживающие своей энергетикой музыкальные проекты, а роли в кино и театре всегда были искренни и проникновенны", – сказала министр.
Кроме того, Любимова вспомнила и личные черты Мамонова.
"Петра Николаевича отличали отзывчивость и доброжелательность. Он был бескомпромиссно предан творчеству, и как яркий, харизматичный, сильный человек вовлекал в свою орбиту много интересных людей. Передаю родным и близким мои глубокие соболезнования", – подчеркнула Ольга Любимова.
Мамонов умер 15 июля от коронавиурса. Он заболел COVID-19 около двух недель назад. Первого июля стало известно, что он находится в реанимации больницы в Коммунарке и подключен к аппарату ИВЛ.
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КультураУмер Петр МамоновОльга ЛюбимоваМузыкаТеатрМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Петр Мамонов
 
 
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