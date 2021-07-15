https://ria.ru/20210715/mamonov-1741444561.html

Министр культуры назвала Петра Мамонова ярким и неповторимым человеком

Министр культуры назвала Петра Мамонова ярким и неповторимым человеком - РИА Новости, 15.07.2021

Министр культуры назвала Петра Мамонова ярким и неповторимым человеком

Министр культуры России Ольга Любимова в интервью РИА Новости выразила соболезнования семье Петра Мамонова и отметила его творческие проекты. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T19:39

2021-07-15T19:39

2021-07-15T19:43

культура

умер петр мамонов

ольга любимова

музыка

театр

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

петр мамонов

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова в интервью РИА Новости выразила соболезнования семье Петра Мамонова и отметила его творческие проекты."Прискорбной новостью стал уход из жизни любимого разными поколениями замечательного музыканта, актера, неповторимого Петра Николаевича Мамонова. Его богатый внутренний мир и оригинальный взгляд на жизнь воплощались в завораживающие своей энергетикой музыкальные проекты, а роли в кино и театре всегда были искренни и проникновенны", – сказала министр.Кроме того, Любимова вспомнила и личные черты Мамонова."Петра Николаевича отличали отзывчивость и доброжелательность. Он был бескомпромиссно предан творчеству, и как яркий, харизматичный, сильный человек вовлекал в свою орбиту много интересных людей. Передаю родным и близким мои глубокие соболезнования", – подчеркнула Ольга Любимова.Мамонов умер 15 июля от коронавиурса. Он заболел COVID-19 около двух недель назад. Первого июля стало известно, что он находится в реанимации больницы в Коммунарке и подключен к аппарату ИВЛ.

https://ria.ru/20210715/mamonov-1739806218.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер петр мамонов, ольга любимова, музыка, театр, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), петр мамонов