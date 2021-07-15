https://ria.ru/20210715/makeeva-1741386991.html

"Накипело": экс-жена возлюбленного Макеевой показала переписки с актрисой

"Накипело": экс-жена возлюбленного Макеевой показала переписки с актрисой - РИА Новости, 15.07.2021

"Накипело": экс-жена возлюбленного Макеевой показала переписки с актрисой

Светлана Малькова, бывшая жена возлюбленного Анастасии Макеевой Романа, в сторис своего микроблога опубликовала переписки, в которых, по ее словам, к ней... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T16:36

2021-07-15T16:36

2021-07-15T16:36

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анастасия макеева

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Светлана Малькова, бывшая жена возлюбленного Анастасии Макеевой Романа, в сторис своего микроблога опубликовала переписки, в которых, по ее словам, к ней обращалась актриса. "Мне тут говорят, что я не смелая, и меня запугали... Ребят, мне нечего бояться... Разговоры выкладывать начинаю, накипело", — заявила Светлана.В переписке за октябрь 2020 года, уверяет Малькова, Анастасия дала ей несколько наставлений."Не надо этих акций самопожертвования "я брошенная мать". Мы не при коммунизме, — значится на одном из скринов, обнародованных Мальковой. — Плевать мне на твое мнение по поводу моего воспитания. Ты типа воспитанная, а сама все ядом исходишь и злая. Будешь старая и одинокая. Лучше займись собой..." Это не единственное сообщение, фото которого показала Малькова. "Роман общается с детьми больше тебя, а ты, глупая, что лишаешь себя доверительных отношений с детьми, а его – работы. Чем меньше денег у него, тем тебе придется больше работать. Делаешь все для того, чтоб самой идти мыть посуду, чтоб заплатить за коммуналку. Может, тебе психолога хорошего посоветовать? Мозг встанет на место, вроде и не дура", — говорится в другой публикации от Светланы. Ранее Макеева и Малькова поделились видео с их дракой.

https://ria.ru/20210712/makeeva-1740898077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, анастасия макеева