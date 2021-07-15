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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210715/lekarstvo-1741406294.html
Сенатор призвал направлять деньги на разработку лекарства от коронавируса
Сенатор призвал направлять деньги на разработку лекарства от коронавируса - РИА Новости, 15.07.2021
Сенатор призвал направлять деньги на разработку лекарства от коронавируса
Очередной локдаун негативно скажется на российской экономике, нужно направлять средства на разработку лекарства от COVID, заявил РИА Новости в четверг первый... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T16:21
2021-07-15T16:21
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
валерий рязанский
совет федерации рф
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Очередной локдаун негативно скажется на российской экономике, нужно направлять средства на разработку лекарства от COVID, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.Ранее глава партии "Яблоко" Николай Рыбаков направил президенту РФ Владимиру Путину обращение с просьбой ввести на две недели режим оплачиваемых нерабочих дней из-за роста случаев COVID. Он также предложил принять меры по поддержке экономики и граждан."Поздно говорить о необходимости локдауна, были приняты достаточно жесткие административные меры, направленные на ускорение вакцинации в нашей стране. Сейчас работодатели отчитываются о количестве привитых на их предприятиях", - сказал Рязанский.По его мнению, "нужно что-то довести до результата". Кроме того, введение локдауна приведет "к негативным последствиям для российской экономики", подчеркнул сенатор.По его мнению, сейчас следует направлять средства на разработку лекарства от коронавирусной инфекции. "Мы разработали четыре вакцины, но лекарства от COVID так и нет", - сказал законодатель.По его мнению, это очень важный вопрос - "чтобы люди понимали, что есть необходимые препараты, и если заболел, смог вылечиться". Чтобы избежать тех трагичных ситуаций, когда заболевание может привести к смерти пациента, заключил Рязанский.
https://ria.ru/20210715/yabloko-1741400935.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, валерий рязанский, совет федерации рф
16:21 15.07.2021
 
Сенатор призвал направлять деньги на разработку лекарства от коронавируса

Сенатор Валерий Рязанский: вместо локдауна нужно финансировать разработку лекарства от COVID-19

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 22 мая 2018
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский на пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 22 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Очередной локдаун негативно скажется на российской экономике, нужно направлять средства на разработку лекарства от COVID, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
Ранее глава партии "Яблоко" Николай Рыбаков направил президенту РФ Владимиру Путину обращение с просьбой ввести на две недели режим оплачиваемых нерабочих дней из-за роста случаев COVID. Он также предложил принять меры по поддержке экономики и граждан.
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"Поздно говорить о необходимости локдауна, были приняты достаточно жесткие административные меры, направленные на ускорение вакцинации в нашей стране. Сейчас работодатели отчитываются о количестве привитых на их предприятиях", - сказал Рязанский.
По его мнению, "нужно что-то довести до результата". Кроме того, введение локдауна приведет "к негативным последствиям для российской экономики", подчеркнул сенатор.
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По его мнению, сейчас следует направлять средства на разработку лекарства от коронавирусной инфекции. "Мы разработали четыре вакцины, но лекарства от COVID так и нет", - сказал законодатель.
По его мнению, это очень важный вопрос - "чтобы люди понимали, что есть необходимые препараты, и если заболел, смог вылечиться". Чтобы избежать тех трагичных ситуаций, когда заболевание может привести к смерти пациента, заключил Рязанский.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоВалерий РязанскийСовет Федерации РФ
 
 
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