https://ria.ru/20210715/lekarstvo-1741406294.html

Сенатор призвал направлять деньги на разработку лекарства от коронавируса

Сенатор призвал направлять деньги на разработку лекарства от коронавируса - РИА Новости, 15.07.2021

Сенатор призвал направлять деньги на разработку лекарства от коронавируса

Очередной локдаун негативно скажется на российской экономике, нужно направлять средства на разработку лекарства от COVID, заявил РИА Новости в четверг первый... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T16:21

2021-07-15T16:21

2021-07-15T16:21

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

здоровье - общество

валерий рязанский

совет федерации рф

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Очередной локдаун негативно скажется на российской экономике, нужно направлять средства на разработку лекарства от COVID, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.Ранее глава партии "Яблоко" Николай Рыбаков направил президенту РФ Владимиру Путину обращение с просьбой ввести на две недели режим оплачиваемых нерабочих дней из-за роста случаев COVID. Он также предложил принять меры по поддержке экономики и граждан."Поздно говорить о необходимости локдауна, были приняты достаточно жесткие административные меры, направленные на ускорение вакцинации в нашей стране. Сейчас работодатели отчитываются о количестве привитых на их предприятиях", - сказал Рязанский.По его мнению, "нужно что-то довести до результата". Кроме того, введение локдауна приведет "к негативным последствиям для российской экономики", подчеркнул сенатор.По его мнению, сейчас следует направлять средства на разработку лекарства от коронавирусной инфекции. "Мы разработали четыре вакцины, но лекарства от COVID так и нет", - сказал законодатель.По его мнению, это очень важный вопрос - "чтобы люди понимали, что есть необходимые препараты, и если заболел, смог вылечиться". Чтобы избежать тех трагичных ситуаций, когда заболевание может привести к смерти пациента, заключил Рязанский.

https://ria.ru/20210715/yabloko-1741400935.html

https://ria.ru/20210707/lekarstva-1740292346.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, валерий рязанский, совет федерации рф