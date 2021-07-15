https://ria.ru/20210715/kurban-1741340210.html

Муфтий ответил на претензии зоозащитников по поводу Курбан-байрама

Муфтий ответил на претензии зоозащитников по поводу Курбан-байрама - РИА Новости, 15.07.2021

Муфтий ответил на претензии зоозащитников по поводу Курбан-байрама

Из мяса животных, которых приносят в жертву в мусульманский праздник Курбан-байрам в том числе паломники в Саудовской Аравии, делают консервы, которые... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T10:50

2021-07-15T10:50

2021-07-15T10:50

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Из мяса животных, которых приносят в жертву в мусульманский праздник Курбан-байрам в том числе паломники в Саудовской Аравии, делают консервы, которые отсылаются в малоимущие страны в качестве гуманитарной помощи, рассказал на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман РФ Альбир Крганов.Ранее высказывались мнения о том, что жертвоприношения в праздник Ид аль-Адха (Курбан-байрам) приводят к неоправданно большому количеству убитых животных, чье мясо оказывается невостребованным и пропадает. В частности, Организация по этичному обращению с животными (PETA) неоднократно в дни праздника размещала в Twitter критику массового забоя скота, а также призывы отметить праздник с вегетарианской едой."Если говорить о хадже в Саудовской Аравии, где миллионы паломников, то там есть специализированные заводы, которые мясо жертвенных животных обрабатывают, делают консервы. Потом они раздаются по малоимущим бедным странам, где идут военные действия", - рассказал Крганов.Крганов так же рассказал, что в России у каждого муфтията есть партнер, который по стандарту халяль исполняет обряд жертвоприношения. Человек в условиях пандемии может онлайн выбрать животное и получить мясо с доставкой на дом.Праздник жертвоприношения Курбан-байрам, или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман. Он отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В 2021 году он начнется 20 июля. В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и ряде других регионов в связи с эпидемиологической обстановкой праздничные намазы пройдут онлайн, мусульманам рекомендовано провести праздник в кругу семьи. Мясо жертвенного животного в праздник в мусульмане так же могут заказать онлайн.Праздник отмечается в честь пророка Ибрахима. Как гласит Коран, во сне к пророку явился ангел и повелел по воле Аллаха принести в жертву своего единственного сына Исмаила. Аллах испытывал пророка, и увидев его преданность даровал сыну жизнь. В жертву был принесен баран.

https://ria.ru/20210714/zhervta-1741269021.html

https://ria.ru/20210713/chechnya-1741043984.html

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россия, альбир крганов, москва, московская область (подмосковье), twitter