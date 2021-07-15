Муфтий ответил на претензии зоозащитников по поводу Курбан-байрама
© Пресс-служба ДСМРглава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов
© Пресс-служба ДСМР
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Из мяса животных, которых приносят в жертву в мусульманский праздник Курбан-байрам в том числе паломники в Саудовской Аравии, делают консервы, которые отсылаются в малоимущие страны в качестве гуманитарной помощи, рассказал на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман РФ Альбир Крганов.
Ранее высказывались мнения о том, что жертвоприношения в праздник Ид аль-Адха (Курбан-байрам) приводят к неоправданно большому количеству убитых животных, чье мясо оказывается невостребованным и пропадает. В частности, Организация по этичному обращению с животными (PETA) неоднократно в дни праздника размещала в Twitter критику массового забоя скота, а также призывы отметить праздник с вегетарианской едой.
"Если говорить о хадже в Саудовской Аравии, где миллионы паломников, то там есть специализированные заводы, которые мясо жертвенных животных обрабатывают, делают консервы. Потом они раздаются по малоимущим бедным странам, где идут военные действия", - рассказал Крганов.
Крганов так же рассказал, что в России у каждого муфтията есть партнер, который по стандарту халяль исполняет обряд жертвоприношения. Человек в условиях пандемии может онлайн выбрать животное и получить мясо с доставкой на дом.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам, или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман. Он отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В 2021 году он начнется 20 июля. В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и ряде других регионов в связи с эпидемиологической обстановкой праздничные намазы пройдут онлайн, мусульманам рекомендовано провести праздник в кругу семьи. Мясо жертвенного животного в праздник в мусульмане так же могут заказать онлайн.
Праздник отмечается в честь пророка Ибрахима. Как гласит Коран, во сне к пророку явился ангел и повелел по воле Аллаха принести в жертву своего единственного сына Исмаила. Аллах испытывал пророка, и увидев его преданность даровал сыну жизнь. В жертву был принесен баран.