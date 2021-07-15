https://ria.ru/20210715/knigi-1741372353.html

В РПЦ прокомментировали топ-книг о Боге, который возглавил роман Пелевина

В РПЦ прокомментировали топ-книг о Боге, который возглавил роман Пелевина - РИА Новости, 15.07.2021

В РПЦ прокомментировали топ-книг о Боге, который возглавил роман Пелевина

В Русской православной церкви прокомментировали рейтинг художественных книг о Боге и духовных поисках, который возглавил роман Виктора Пелевина "Непобедимое... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T13:34

2021-07-15T13:34

2021-07-15T13:34

культура

новости культуры

литрес

евгений водолазкин

пауло коэльо

федор достоевский

виктор пелевин

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В Русской православной церкви прокомментировали рейтинг художественных книг о Боге и духовных поисках, который возглавил роман Виктора Пелевина "Непобедимое солнце", исследование проводилось для РИА Новости книжным сервисом "ЛитРес".В топ-10 также вошли книги "Лавр" Евгения Водолазкина, "Есть, молиться, любить" Элизабет Гилберт, "Братья Карамазовы" Федора Достоевского, "Риф" Алексея Поляринова, "Тень горы" Грегори Дэвида Робертса, "Дневник мага" Пауло Коэльо и другие."Если говорить о книгах о Боге, на которые стоило бы обратить внимание, я бы очень советовал почитать книги Ивана Сергеевича Шмелева "Пути небесные", "Лето Господне", "Няня из Москвы". Еще один бестселлер, о котором не часто говорят в медиа, — книга лауреата Патриаршей литературной премии Виктора Николаева "Живый в помощи". Ее знает и любит простой народ за искренность и несокрушимую веру, которая помогает пройти испытания несмотря ни на что", - сказал РИА Новости заместитель председателя Издательского совета Русской православной церкви иеромонах Макарий (Комогоров).Священнослужитель отметил, что гений русской литературы Федор Достоевский остается наиболее востребованным "проповедником духовных смыслов"."Его книги воспринимаются как произведения о Боге, хотя напрямую о религии он не говорит. Человек пред очами Божиими — вот основная тема творчества великого классика. И, конечно, нужно отметить, что по сравнению с другими авторами, представленными в рейтинге, Достоевский ведет к Богу прямой дорогой евангельских смыслов и ценностей", - сказал иеромонах Макарий.В свою очередь председатель Издательского совета РПЦ митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин) составил для РИА Новости собственный рейтинг духовной литературы, рекомендованной к прочтению. Список возглавили Евангелие и Жития святых. Также в него вошли "В кругу света" священника Александра Дьяченко, "Лето Господне" Ивана Шмелева, "Левша" Николая Лескова, "Без семьи" Гектора Мало, "Пастушья звезда" Бориса Екимова, "Державный" Александра Сеченя, "Дорожный посох" Василия Никифорова-Волгина, "Земляничные луга" протоиерея Алексия Лисняка, сборник "Отец Арсений" о подвижничестве священника в ГУЛАГе.

https://ria.ru/20210615/knigi-1735695268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, литрес, евгений водолазкин, пауло коэльо, федор достоевский, виктор пелевин