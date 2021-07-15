https://ria.ru/20210715/knigi-1741372353.html
В РПЦ прокомментировали топ-книг о Боге, который возглавил роман Пелевина
В РПЦ прокомментировали топ-книг о Боге, который возглавил роман Пелевина - РИА Новости, 15.07.2021
В РПЦ прокомментировали топ-книг о Боге, который возглавил роман Пелевина
В Русской православной церкви прокомментировали рейтинг художественных книг о Боге и духовных поисках, который возглавил роман Виктора Пелевина "Непобедимое... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T13:34
2021-07-15T13:34
2021-07-15T13:34
культура
новости культуры
литрес
евгений водолазкин
пауло коэльо
федор достоевский
виктор пелевин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576107939_0:0:1547:871_1920x0_80_0_0_6325531d68c2143502c824f20528548e.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В Русской православной церкви прокомментировали рейтинг художественных книг о Боге и духовных поисках, который возглавил роман Виктора Пелевина "Непобедимое солнце", исследование проводилось для РИА Новости книжным сервисом "ЛитРес".В топ-10 также вошли книги "Лавр" Евгения Водолазкина, "Есть, молиться, любить" Элизабет Гилберт, "Братья Карамазовы" Федора Достоевского, "Риф" Алексея Поляринова, "Тень горы" Грегори Дэвида Робертса, "Дневник мага" Пауло Коэльо и другие."Если говорить о книгах о Боге, на которые стоило бы обратить внимание, я бы очень советовал почитать книги Ивана Сергеевича Шмелева "Пути небесные", "Лето Господне", "Няня из Москвы". Еще один бестселлер, о котором не часто говорят в медиа, — книга лауреата Патриаршей литературной премии Виктора Николаева "Живый в помощи". Ее знает и любит простой народ за искренность и несокрушимую веру, которая помогает пройти испытания несмотря ни на что", - сказал РИА Новости заместитель председателя Издательского совета Русской православной церкви иеромонах Макарий (Комогоров).Священнослужитель отметил, что гений русской литературы Федор Достоевский остается наиболее востребованным "проповедником духовных смыслов"."Его книги воспринимаются как произведения о Боге, хотя напрямую о религии он не говорит. Человек пред очами Божиими — вот основная тема творчества великого классика. И, конечно, нужно отметить, что по сравнению с другими авторами, представленными в рейтинге, Достоевский ведет к Богу прямой дорогой евангельских смыслов и ценностей", - сказал иеромонах Макарий.В свою очередь председатель Издательского совета РПЦ митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин) составил для РИА Новости собственный рейтинг духовной литературы, рекомендованной к прочтению. Список возглавили Евангелие и Жития святых. Также в него вошли "В кругу света" священника Александра Дьяченко, "Лето Господне" Ивана Шмелева, "Левша" Николая Лескова, "Без семьи" Гектора Мало, "Пастушья звезда" Бориса Екимова, "Державный" Александра Сеченя, "Дорожный посох" Василия Никифорова-Волгина, "Земляничные луга" протоиерея Алексия Лисняка, сборник "Отец Арсений" о подвижничестве священника в ГУЛАГе.
https://ria.ru/20210615/knigi-1735695268.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576107939_0:0:1547:1161_1920x0_80_0_0_7e59a8de3c05b4b56ace0e7267fa1adc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, литрес, евгений водолазкин, пауло коэльо, федор достоевский, виктор пелевин
В РПЦ прокомментировали топ-книг о Боге, который возглавил роман Пелевина
В РПЦ прокомментировали рейтинг книг о Боге, который возглавил роман Пелевина
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости.
В Русской православной церкви прокомментировали рейтинг художественных книг о Боге и духовных поисках, который возглавил роман Виктора Пелевина "Непобедимое солнце", исследование
проводилось для РИА Новости книжным сервисом "ЛитРес".
В топ-10 также вошли книги "Лавр" Евгения Водолазкина, "Есть, молиться, любить" Элизабет Гилберт, "Братья Карамазовы" Федора Достоевского, "Риф" Алексея Поляринова, "Тень горы" Грегори Дэвида Робертса, "Дневник мага" Пауло Коэльо и другие.
"Если говорить о книгах о Боге, на которые стоило бы обратить внимание, я бы очень советовал почитать книги Ивана Сергеевича Шмелева "Пути небесные", "Лето Господне", "Няня из Москвы". Еще один бестселлер, о котором не часто говорят в медиа, — книга лауреата Патриаршей литературной премии Виктора Николаева "Живый в помощи". Ее знает и любит простой народ за искренность и несокрушимую веру, которая помогает пройти испытания несмотря ни на что", - сказал РИА Новости заместитель председателя Издательского совета Русской православной церкви иеромонах Макарий (Комогоров).
Священнослужитель отметил, что гений русской литературы Федор Достоевский остается наиболее востребованным "проповедником духовных смыслов".
"Его книги воспринимаются как произведения о Боге, хотя напрямую о религии он не говорит. Человек пред очами Божиими — вот основная тема творчества великого классика. И, конечно, нужно отметить, что по сравнению с другими авторами, представленными в рейтинге, Достоевский ведет к Богу прямой дорогой евангельских смыслов и ценностей", - сказал иеромонах Макарий.
В свою очередь председатель Издательского совета РПЦ митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин) составил для РИА Новости собственный рейтинг духовной литературы, рекомендованной к прочтению. Список возглавили Евангелие и Жития святых. Также в него вошли "В кругу света" священника Александра Дьяченко, "Лето Господне" Ивана Шмелева, "Левша" Николая Лескова, "Без семьи" Гектора Мало, "Пастушья звезда" Бориса Екимова, "Державный" Александра Сеченя, "Дорожный посох" Василия Никифорова-Волгина, "Земляничные луга" протоиерея Алексия Лисняка, сборник "Отец Арсений" о подвижничестве священника в ГУЛАГе.