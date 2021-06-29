https://ria.ru/20210629/knigi-1739092860.html

Роман Виктора Пелевина возглавил рейтинг книг о Боге

Роман Виктора Пелевина возглавил рейтинг книг о Боге - РИА Новости, 29.06.2021

Роман Виктора Пелевина возглавил рейтинг книг о Боге

Роман Виктора Пелевина "Непобедимое солнце" занял первое место в рейтинге художественных книг о Боге и духовных поисках, которые пользуются наибольшей... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T18:01

2021-06-29T18:01

2021-06-29T18:21

культура

религия и мировоззрение

россия

бали (остров)

литрес

евгений водолазкин

снг

пауло коэльо

федор достоевский

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Роман Виктора Пелевина "Непобедимое солнце" занял первое место в рейтинге художественных книг о Боге и духовных поисках, которые пользуются наибольшей популярностью у россиян, говорится в результатах исследования, проведенного для РИА Новости крупнейшим в России и СНГ книжным сервисом "ЛитРес"."Лидером общего рейтинга стал роман в электронном и аудиоформате "Непобедимое солнце" Виктора Пелевина, опубликованный в 2020 году", - говорится в исследовании.Его главная героиня мечтает познать тайны мироздания, отправляясь для этого в паломничество по святым местам.На втором месте - электронная книга филолога и специалиста по древнерусской литературе Евгения Водолазкина "Лавр". Роман в жанре жития праведника повествует о сложном и долгом пути старца Лавра, который стремится исцелить всех нуждающихся. В 2017 году, сообщает пресс-служба "ЛитРес", он вошел в топ-10 лучших книг мировой литературы о Боге по версии британской газеты The Guardian.Третье место занимает бестселлер Элизабет Гилберт "Есть, молиться, любить" в электронном формате, главную роль в экранизации которого сыграла Джулия Робертс. По сюжету героине истории предстоит провести в индийском ашраме несколько месяцев, а также найти духовного наставника на Бали.На четвертом месте - аудиоверсия романа Федора Достоевского "Братья Карамазовы". Пятое место заняла электронная книга "Риф" Алексея Поляринова, исследующая современные религиозные культы, где древние ритуалы смешиваются с современностью.Остальные места в десятке заняли аудиокнига "Тень горы" Грегори Дэвида Робертса, аудиоверсии романов "Преступление и наказание" и "Идиот" Достоевского, электронные книги Пауло Коэльо "Дневник мага" (который также публиковался под заголовком "Паломничество") и "Книга воина Света", а также аудиокнига Анны Борисовой "Там…", в которой автор размышляет о том, что ждет каждого из нас после смерти.

https://ria.ru/20210408/koran-1727448684.html

https://ria.ru/20210211/bekmambetov-1596945333.html

россия

бали (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, россия, бали (остров), литрес, евгений водолазкин, снг, пауло коэльо, федор достоевский