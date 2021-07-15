https://ria.ru/20210715/khakery-1741391835.html

США предложили десять миллионов долларов за информацию о хакерах

США предложили десять миллионов долларов за информацию о хакерах - РИА Новости, 15.07.2021

США предложили десять миллионов долларов за информацию о хакерах

США пообещали награду в 10 миллионов долларов за информацию, которая могла бы способствовать идентификации и обнаружению местоположения киберпреступников,... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T15:06

2021-07-15T15:06

2021-07-15T15:08

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. США пообещали награду в 10 миллионов долларов за информацию, которая могла бы способствовать идентификации и обнаружению местоположения киберпреступников, которые работают по приказу иностранного правительства и совершают атаки на ключевые инфраструктурные объекты США, говорится в заявлении госдепартамента на странице программы "Награды за правосудие" в Twitter."Программа госдепартамента США "Награды за правосудие" предлагает до 10 миллионов долларов за получение информации об иностранных хакерах, совершающих преступные кибероперации", - говорится в заявлении.Телеканал CNBC во вторник со ссылкой на экспертов по кибербезопасности сообщил, что все известные сайты, связанные с хакерской группировкой REvil, которой приписывают масштабную кибератаку в США, в настоящее время недоступны.

https://ria.ru/20210713/khakery-1741127428.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, технологии, в мире