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США предложили десять миллионов долларов за информацию о хакерах
США предложили десять миллионов долларов за информацию о хакерах - РИА Новости, 15.07.2021
США предложили десять миллионов долларов за информацию о хакерах
США пообещали награду в 10 миллионов долларов за информацию, которая могла бы способствовать идентификации и обнаружению местоположения киберпреступников,... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T15:06
2021-07-15T15:08
сша
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в мире
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. США пообещали награду в 10 миллионов долларов за информацию, которая могла бы способствовать идентификации и обнаружению местоположения киберпреступников, которые работают по приказу иностранного правительства и совершают атаки на ключевые инфраструктурные объекты США, говорится в заявлении госдепартамента на странице программы "Награды за правосудие" в Twitter."Программа госдепартамента США "Награды за правосудие" предлагает до 10 миллионов долларов за получение информации об иностранных хакерах, совершающих преступные кибероперации", - говорится в заявлении.Телеканал CNBC во вторник со ссылкой на экспертов по кибербезопасности сообщил, что все известные сайты, связанные с хакерской группировкой REvil, которой приписывают масштабную кибератаку в США, в настоящее время недоступны.
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сша, технологии, в мире
15:06 15.07.2021 (обновлено: 15:08 15.07.2021)
 
США предложили десять миллионов долларов за информацию о хакерах

Госдеп США предлагает десять миллионов долларов за информацию о хакерах

© Fotolia / GzorgzСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© Fotolia / Gzorgz
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. США пообещали награду в 10 миллионов долларов за информацию, которая могла бы способствовать идентификации и обнаружению местоположения киберпреступников, которые работают по приказу иностранного правительства и совершают атаки на ключевые инфраструктурные объекты США, говорится в заявлении госдепартамента на странице программы "Награды за правосудие" в Twitter.
"Программа госдепартамента США "Награды за правосудие" предлагает до 10 миллионов долларов за получение информации об иностранных хакерах, совершающих преступные кибероперации", - говорится в заявлении.
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 17:39
Сайты, связанные с хакерами REvil, перестали работать
Телеканал CNBC во вторник со ссылкой на экспертов по кибербезопасности сообщил, что все известные сайты, связанные с хакерской группировкой REvil, которой приписывают масштабную кибератаку в США, в настоящее время недоступны.
 
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