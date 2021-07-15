Казахстан зарегистрировал "Спутник Лайт"
Казахстан зарегистрировал российскую однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт"
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 российским препаратом "Спутник Лайт"
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российская однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" зарегистрирована министерством здравоохранения Казахстана, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" Министерством здравоохранения Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Расчет эффективности был осуществлен на основе данных россиян, получивших только один укол в рамках программы массовой гражданской вакцинации и не получивших второй укол по любой причине в период с 5 декабря 2020 по 15 апреля 2021 года. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов, отметили в РФПИ.
"Вакцина "Спутник V" уже успешно применяется в Казахстане для профилактики новой коронавирусной инфекции. Регистрация препарата "Спутник Лайт" позволит обеспечить страну еще одной высокоэффективной и безопасной вакциной против коронавируса. Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" сократит сроки вакцинации населения и ускорит создание коллективного иммунитета", - приводятся слова главы фонда Кирилла Дмитриева.
В феврале текущего года Казахстан зарегистрировал двухкомпонентную вакцину "Спутник V" и организовал ее выпуск на "Карагандинском фармацевтическом комплексе" при поддержке технологического трансфера со стороны РФПИ и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи.
Вакцина "Спутник V" одобрена к применению в 67 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек.