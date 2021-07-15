https://ria.ru/20210715/kazakhstan-1741378384.html

Казахстан зарегистрировал "Спутник Лайт"

Казахстан зарегистрировал "Спутник Лайт" - РИА Новости, 15.07.2021

Казахстан зарегистрировал "Спутник Лайт"

Российская однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" зарегистрирована министерством здравоохранения Казахстана, сообщил Российский фонд прямых РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T14:03

2021-07-15T14:03

2021-07-15T14:03

распространение коронавируса

вакцина "спутник лайт"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

министерство здравоохранения казахстана

коронавирусы

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российская однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" зарегистрирована министерством здравоохранения Казахстана, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" Министерством здравоохранения Республики Казахстан", - говорится в сообщении.Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Расчет эффективности был осуществлен на основе данных россиян, получивших только один укол в рамках программы массовой гражданской вакцинации и не получивших второй укол по любой причине в период с 5 декабря 2020 по 15 апреля 2021 года. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов, отметили в РФПИ."Вакцина "Спутник V" уже успешно применяется в Казахстане для профилактики новой коронавирусной инфекции. Регистрация препарата "Спутник Лайт" позволит обеспечить страну еще одной высокоэффективной и безопасной вакциной против коронавируса. Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" сократит сроки вакцинации населения и ускорит создание коллективного иммунитета", - приводятся слова главы фонда Кирилла Дмитриева.В феврале текущего года Казахстан зарегистрировал двухкомпонентную вакцину "Спутник V" и организовал ее выпуск на "Карагандинском фармацевтическом комплексе" при поддержке технологического трансфера со стороны РФПИ и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи.Вакцина "Спутник V" одобрена к применению в 67 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек.

https://ria.ru/20210702/sputnik-1739686930.html

https://ria.ru/20210702/vaktsina-1739567644.html

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