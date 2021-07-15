https://ria.ru/20210715/granty-1741340036.html

Для IT-проектов запустили конкурсы на гранты в 3,8 миллиарда рублей

Для IT-проектов запустили конкурсы на гранты в 3,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 15.07.2021

Для IT-проектов запустили конкурсы на гранты в 3,8 миллиарда рублей

Минцифры РФ в четверг запускает конкурсы на получение грантов на общую сумму 3,8 миллиарда рублей для российских IT-проектов и компаний, внедряющих цифровые... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T10:50

2021-07-15T10:50

2021-07-15T10:51

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

технологии

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Минцифры РФ в четверг запускает конкурсы на получение грантов на общую сумму 3,8 миллиарда рублей для российских IT-проектов и компаний, внедряющих цифровые решения, сообщает пресс-служба министерства."IT-компании могут претендовать на гранты от 20 до 300 миллионов рублей, при этом теперь эта мера поддержки доступна разработчикам как программного обеспечения, так и программно-аппаратных комплексов", - говорится в сообщении.Принять участие в конкурсе могут компании-разработчики без ограничения по ОКВЭД и размеру выручки, в том числе стартапы. По просьбе компаний оптимизированы требования к пакету документов и увеличены с 12 до 18 месяцев возможные сроки реализации проекта, отмечает министерство. Кроме того, максимальный размер зарплат сотрудников увеличен на 20% (с 200 до 240 тысяч рублей)."Благодаря общению с компаниями и проделанной РФРИТ (Российский фонд развития информационных технологий, оператор государственных мер поддержки Минцифры - ред.) работе над ошибками, получить гранты на развитие IT-проектов и цифровизацию компаний стало проще. Также в этом году мы планируем реализовать механизм подачи заявок на гранты через портал госуслуг", - приводятся в сообщении слова замглавы Минцифры Максима Паршина.

https://ria.ru/20210703/vaktsinatsiya-1739748401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии