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Для IT-проектов запустили конкурсы на гранты в 3,8 миллиарда рублей
Для IT-проектов запустили конкурсы на гранты в 3,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 15.07.2021
Для IT-проектов запустили конкурсы на гранты в 3,8 миллиарда рублей
Минцифры РФ в четверг запускает конкурсы на получение грантов на общую сумму 3,8 миллиарда рублей для российских IT-проектов и компаний, внедряющих цифровые... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T10:50
2021-07-15T10:51
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
технологии
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Минцифры РФ в четверг запускает конкурсы на получение грантов на общую сумму 3,8 миллиарда рублей для российских IT-проектов и компаний, внедряющих цифровые решения, сообщает пресс-служба министерства."IT-компании могут претендовать на гранты от 20 до 300 миллионов рублей, при этом теперь эта мера поддержки доступна разработчикам как программного обеспечения, так и программно-аппаратных комплексов", - говорится в сообщении.Принять участие в конкурсе могут компании-разработчики без ограничения по ОКВЭД и размеру выручки, в том числе стартапы. По просьбе компаний оптимизированы требования к пакету документов и увеличены с 12 до 18 месяцев возможные сроки реализации проекта, отмечает министерство. Кроме того, максимальный размер зарплат сотрудников увеличен на 20% (с 200 до 240 тысяч рублей)."Благодаря общению с компаниями и проделанной РФРИТ (Российский фонд развития информационных технологий, оператор государственных мер поддержки Минцифры - ред.) работе над ошибками, получить гранты на развитие IT-проектов и цифровизацию компаний стало проще. Также в этом году мы планируем реализовать механизм подачи заявок на гранты через портал госуслуг", - приводятся в сообщении слова замглавы Минцифры Максима Паршина.
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россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии
10:50 15.07.2021 (обновлено: 10:51 15.07.2021)
 
Для IT-проектов запустили конкурсы на гранты в 3,8 миллиарда рублей

Минцифры запустило конкурсы на гранты для IT-проектов в 3,8 миллиарда рублей

© Depositphotos / spaxiaxСоздание сайта
Создание сайта - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© Depositphotos / spaxiax
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Минцифры РФ в четверг запускает конкурсы на получение грантов на общую сумму 3,8 миллиарда рублей для российских IT-проектов и компаний, внедряющих цифровые решения, сообщает пресс-служба министерства.
"IT-компании могут претендовать на гранты от 20 до 300 миллионов рублей, при этом теперь эта мера поддержки доступна разработчикам как программного обеспечения, так и программно-аппаратных комплексов", - говорится в сообщении.
Принять участие в конкурсе могут компании-разработчики без ограничения по ОКВЭД и размеру выручки, в том числе стартапы. По просьбе компаний оптимизированы требования к пакету документов и увеличены с 12 до 18 месяцев возможные сроки реализации проекта, отмечает министерство. Кроме того, максимальный размер зарплат сотрудников увеличен на 20% (с 200 до 240 тысяч рублей).
"Благодаря общению с компаниями и проделанной РФРИТ (Российский фонд развития информационных технологий, оператор государственных мер поддержки Минцифры - ред.) работе над ошибками, получить гранты на развитие IT-проектов и цифровизацию компаний стало проще. Также в этом году мы планируем реализовать механизм подачи заявок на гранты через портал госуслуг", - приводятся в сообщении слова замглавы Минцифры Максима Паршина.
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РоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Технологии
 
 
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