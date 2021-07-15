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Названа предварительная причина ДТП с 12 пострадавшими под Саратовом
Названа предварительная причина ДТП с 12 пострадавшими под Саратовом - РИА Новости, 15.07.2021
Названа предварительная причина ДТП с 12 пострадавшими под Саратовом
Вероятным виновником столкновения пяти машин в Саратове, в результате чего пострадали 12 человек, стал водитель легкового автомобиля, выехавший на встречную... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T20:57
2021-07-15T20:57
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
саратов
саратовский район
происшествия
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САРАТОВ, 15 июл - РИА Новости. Вероятным виновником столкновения пяти машин в Саратове, в результате чего пострадали 12 человек, стал водитель легкового автомобиля, выехавший на встречную полосу, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД.Ранее управление СК РФ по региону информировало, что в четверг утром на федеральной трассе Саратов - Волгоград неподалеку от поворота на село Широкий Буерак в Саратовском районе столкнулись пять автомобилей. По данным главка МЧС, при столкновении двух грузовых и трех легковых автомобилей пострадали 12 человек, в том числе шесть детей. По данным минздрава области, госпитализированы шесть детей и трое взрослых, в том числе один взрослый и один ребенок находятся в реанимации в тяжелом состоянии."По предварительным данным, водитель 1969 года рождения, управляя автомобилем Kia Optima, не убедился в безопасности совершаемого маневра и допустил выезд на встречную полосу, где совершил касательное столкновение с грузовым автомобилем "Газель". От удара Kia сталкивается с грузовым автомобилем Mercedes-Benz с полуприцепом, после чего с автомобилями Volvo и Citroen", - сказали в ведомстве.Как сообщила прокуратура области, надзорное ведомство контролирует ход проведения проверки по факту ДТП, которую проводят сотрудники полиции.
https://ria.ru/20210714/rebenok-1741216642.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратов, саратовский район, происшествия
20:57 15.07.2021
 
Названа предварительная причина ДТП с 12 пострадавшими под Саратовом

ГИБДД: причиной ДТП с 12 пострадавшими в Саратовской области мог стать выезд на встречную полосу

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 15 июл - РИА Новости. Вероятным виновником столкновения пяти машин в Саратове, в результате чего пострадали 12 человек, стал водитель легкового автомобиля, выехавший на встречную полосу, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Ранее управление СК РФ по региону информировало, что в четверг утром на федеральной трассе Саратов - Волгоград неподалеку от поворота на село Широкий Буерак в Саратовском районе столкнулись пять автомобилей. По данным главка МЧС, при столкновении двух грузовых и трех легковых автомобилей пострадали 12 человек, в том числе шесть детей. По данным минздрава области, госпитализированы шесть детей и трое взрослых, в том числе один взрослый и один ребенок находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
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"По предварительным данным, водитель 1969 года рождения, управляя автомобилем Kia Optima, не убедился в безопасности совершаемого маневра и допустил выезд на встречную полосу, где совершил касательное столкновение с грузовым автомобилем "Газель". От удара Kia сталкивается с грузовым автомобилем Mercedes-Benz с полуприцепом, после чего с автомобилями Volvo и Citroen", - сказали в ведомстве.
Как сообщила прокуратура области, надзорное ведомство контролирует ход проведения проверки по факту ДТП, которую проводят сотрудники полиции.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СаратовСаратовский районПроисшествия
 
 
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