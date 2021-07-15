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В Саратовской области 12 человек пострадали в ДТП
В Саратовской области 12 человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 15.07.2021
В Саратовской области 12 человек пострадали в ДТП
Число пострадавших при столкновении пяти автомобилей в окрестностях Саратова увеличилось до 12 человек, погибших нет, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T13:24
2021-07-15T13:24
2021-07-15T13:50
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
саратовская область
саратовский район
следственный комитет россии (ск рф)
саратов
происшествия
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САРАТОВ, 15 июл - РИА Новости. Число пострадавших при столкновении пяти автомобилей в окрестностях Саратова увеличилось до 12 человек, погибших нет, сообщил региональный главк МЧС.Ранее управление СК РФ по региону информировало, что в четверг около 11.30 (10.30 мск) на федеральной автотрассе Саратов - Волгоград неподалеку от поворота на село Широкий Буерак в Саратовском районе столкнулись пять автомобилей. В результате ДТП, по предварительным данным следствия, пострадали 11 человек, десяти из которых потребовалась госпитализация, в том числе шестерым детям."По данным ЦМК (Центра медицины катастроф), в результате ДТП пострадало 12 человек, из них шесть детей, погибших нет", - говорится в сообщении.В главке уточнили, что на 333-м километре федеральной трассы Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград столкнулись два грузовых и три легковых автомобиля.Следователи начали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавили в СК.
https://ria.ru/20210714/rebenok-1741216642.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, саратовская область, саратовский район, следственный комитет россии (ск рф), саратов, происшествия
13:24 15.07.2021 (обновлено: 13:50 15.07.2021)
В Саратовской области 12 человек пострадали в ДТП
СУ СК: в ДТП в Саратовской области пострадали 12 человек, среди них шесть детей